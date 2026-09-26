EM FOCO Resumo da matéria 01 Pedido registrado A escolha feita no aplicativo importa porque mostra como a compra foi configurada antes da separação e da entrega dos produtos. 02 Preço precisa bater Embalagem diferente pode alterar quantidade e valor final, por isso pedido, nota e cobrança precisam ser comparados lado a lado. 03 Provas ficam salvas Capturas de tela, confirmação do pedido e atendimento ajudam a mostrar o que foi solicitado e o que realmente chegou.

Uma compra comum termina com cobrança diferente quando a entrega chega. Neste relato fictício, a substituição no supermercado acontece mesmo após a consumidora marcar “não substituir”, e o valor aumenta com embalagens maiores. O ponto central é saber o que foi ofertado e registrado no pedido feito ali.

O que muda quando o aplicativo registra “não substituir”?

Quando a opção fica marcada, ela passa a compor o registro da compra. Em uma relação de consumo, o que aparece na tela, no carrinho e na confirmação ajuda a mostrar quais condições foram apresentadas antes do pagamento.

Se chegam itens maiores e mais caros, a diferença não é apenas física. O valor final da compra pode mudar sem que a pessoa tenha escolhido aquela alternativa, por isso a conferência precisa separar produto pedido, produto entregue e preço cobrado.

A opção marcada no aplicativo ajuda a registrar a preferência informada antes da separação das compras

A oferta do aplicativo pode fazer parte do contrato?

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que informação suficientemente precisa sobre produto ou serviço obriga o fornecedor e integra o contrato. Isso torna relevante qualquer condição clara registrada antes da conclusão do pedido.

A própria Escola Nacional de Defesa do Consumidor trata oferta e publicidade como parte central das relações de consumo. No caso, a análise depende de comprovar como a opção “não substituir” aparecia e se foi mantida até a confirmação.

Quais registros ajudam a esclarecer a cobrança?

O primeiro passo é reconstruir a compra sem depender apenas da memória. Pedido confirmado, nota e extrato permitem ver se o preço mudou na separação, na entrega ou somente no lançamento do pagamento.

Também vale preservar o que mostra a configuração do carrinho. Capturas do aplicativo, e-mails, notificações e protocolos podem indicar se a preferência permaneceu ativa e qual resposta foi dada quando a divergência foi comunicada.

A seguir listamos 4 registros úteis que ajudam a organizar o caso sem misturar etapas:

Confirmação do pedido : mostra os itens, quantidades e preferências registradas antes da entrega.

: mostra os itens, quantidades e preferências registradas antes da entrega. Captura da opção : ajuda a demonstrar que a substituição estava desativada no aplicativo.

: ajuda a demonstrar que a substituição estava desativada no aplicativo. Nota ou recibo : permite comparar preço e tamanho do item efetivamente entregue.

: permite comparar preço e tamanho do item efetivamente entregue. Protocolo de atendimento: registra quando a divergência foi informada e qual solução foi oferecida.

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A nota final permite comparar os valores cobrados com aqueles exibidos no momento do pedido

Como comparar o pedido com o que chegou?

A comparação funciona melhor quando cada etapa fica separada. Produto, quantidade e preço precisam aparecer de forma simples, porque uma embalagem maior pode alterar mais de um desses pontos ao mesmo tempo.

Se o supermercado ofereceu ajuste depois da reclamação, esse retorno também entra na análise. Resposta do atendimento ajuda a mostrar se houve reconhecimento da divergência, proposta de estorno ou explicação para a substituição.

A seguir listamos 4 pontos de comparação que resumem o que deve ser conferido nos registros:

DADOS EM FOCO Pedido, entrega e cobrança Resumo dos documentos que ajudam a comparar cada etapa da compra Registro O que conferir Por que importa Pedido Item e opção escolhida Mostra a condição inicial Entrega Tamanho e quantidade Revela o que mudou Cobrança Preço final Aponta a diferença financeira Atendimento Resposta e protocolo Registra a tentativa de solução

O que pode ser pedido ao supermercado?

Com os registros em mãos, a consumidora pode apresentar uma contestação objetiva e pedir que a empresa reveja a diferença entre a condição escolhida e o que foi cobrado. A solução concreta depende do pedido, da prova guardada e da resposta do fornecedor.

O ponto mais forte é não discutir apenas a embalagem recebida. A sequência completa da compra, da escolha “não substituir” à cobrança final, mostra onde ocorreu a mudança e torna mais claro o que precisa ser corrigido.