EM FOCO Resumo da matéria 01 Pedido era de uma unidade A nota, o pedido e a entrega precisam mostrar que somente uma máquina foi comprada e que a segunda chegou sem solicitação. 02 Coleta precisa deixar rastro Protocolo, ordem de retirada e identificação da transportadora ajudam a provar que o produto extra saiu da casa da cliente. 03 Depósito é etapa interna Se a coleta foi comprovada, o desaparecimento posterior precisa ser investigado dentro da cadeia de logística, sem apagar os registros da retirada.

Em um relato fictício, uma loja entrega duas máquinas de lavar quando a cliente comprou apenas uma. Ela devolve a unidade extra na coleta indicada, mas meses depois recebe cobrança porque o depósito não localizou o produto. O ponto decisivo passa a ser o comprovante da retirada e os registros de atendimento.

O que muda quando a loja entrega duas máquinas e só uma foi comprada?

O Código de Defesa do Consumidor distingue aquilo que foi contratado do que chega sem solicitação. No caso de entrega duplicada, o pedido original e a nota ajudam a provar que somente uma unidade fazia parte da compra.

O texto oficial do CDC no Consumidor.gov.br proíbe enviar produto sem solicitação prévia. Em uma duplicidade causada por erro logístico, essa regra é relevante, mas a cronologia da entrega e da devolução continua essencial para entender a cobrança posterior.

Fotos feitas antes da retirada ajudam a documentar qual máquina foi entregue ao transportador

Como provar que a máquina extra realmente foi devolvida?

O melhor registro é um comprovante de coleta com data, produto e responsável pela retirada. Quando a transportadora não entrega recibo físico, protocolo, mensagem de confirmação, foto da coleta e ordem de serviço podem formar um conjunto capaz de demonstrar que o item saiu da residência.

A Senacon recomenda guardar comprovantes nas relações de consumo. Nesse cenário, preservar pedido, nota, protocolos e mensagens permite confrontar a retirada efetiva com a alegação posterior de que o depósito não encontrou a máquina.

Quais registros ajudam quando o depósito diz que não recebeu o produto?

A cliente não controla o caminho da máquina depois que ela entra no transporte indicado pela loja. Por isso, é importante identificar em qual momento a empresa reconheceu a coleta e quais números de ordem foram gerados para acompanhar o produto até o depósito.

Se houver cobrança meses depois, a resposta deve ser organizada com datas e protocolos. Isso ajuda a mostrar que a devolução não foi uma promessa informal: houve um procedimento determinado pela própria empresa e uma retirada que precisa ser localizada nos sistemas internos.

A seguir listamos 4 provas da devolução que ajudam a reconstruir o caminho da máquina retirada:

Pedido original: confirma que apenas uma máquina foi comprada.

confirma que apenas uma máquina foi comprada. Ordem de coleta: registra a retirada organizada pela loja ou transportadora.

registra a retirada organizada pela loja ou transportadora. Protocolo de atendimento: liga a devolução ao chamado aberto pela cliente.

liga a devolução ao chamado aberto pela cliente. Foto ou mensagem: pode complementar a prova de que o produto foi retirado.

O rastreamento da coleta pode mostrar o caminho percorrido pelo produto até o depósito

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Quem precisa localizar a máquina depois que a coleta é comprovada?

Se os registros mostram que a transportadora indicada retirou a unidade, o problema passa para a cadeia logística. A loja pode conferir motorista, rota, centro de distribuição e entrada no estoque, enquanto a cliente apresenta os documentos que comprovam o cumprimento da orientação recebida.

Isso não significa que qualquer foto resolva automaticamente a disputa. O peso da prova depende da qualidade dos registros, da identificação do produto e do procedimento usado. Quanto mais a coleta estiver vinculada ao pedido e ao protocolo oficial, mais clara fica a sequência.

A seguir listamos 3 etapas da devolução que ajudam a localizar onde o registro pode ter falhado:

DADOS EM FOCO Caminho da máquina devolvida Resumo das etapas entre a coleta na casa do consumidor e a entrada no depósito. Etapa Responsável Registro útil Retirada na residência Transportadora Ordem de coleta Transporte Operação logística Rastreamento ou protocolo Entrada no depósito Loja ou centro de distribuição Baixa no estoque

Como evitar uma cobrança meses depois de devolver produto duplicado?

Antes de entregar a unidade extra, vale pedir número de protocolo e identificação da coleta. Depois da retirada, o ideal é guardar esses registros junto com nota, pedido e mensagens até a empresa confirmar que a devolução foi concluída no sistema.

Quando existe uma sequência documental completa, uma cobrança tardia deixa de depender da memória de cada atendente. O histórico da devolução mostra que a cliente recebeu uma máquina extra, seguiu a coleta indicada e entregou o produto, permitindo localizar onde a logística deixou de registrar o item.