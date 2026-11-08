Em um caso fictício, uma cliente pagou R$ 2.760 por 12 sessões de depilação a laser, realizou quatro e encontrou a clínica fechada. A empresa alegou que a promoção não admitia reembolso. Contrato e comprovantes permitiram identificar oito sessões não prestadas e discutir a restituição do valor pago.

Como a cliente contratou as 12 sessões?

A cliente comprou um pacote com 12 sessões e pagou R$ 2.760 antecipadamente. A proposta reunia atendimentos que seriam realizados ao longo do tempo, e não um serviço entregue de uma vez. Ela guardou o contrato e o recibo.

O procedimento de depilação a laser costuma ser oferecido em sessões, mas as condições comerciais dependem do contrato. Para a discussão de consumo, importa identificar quantos atendimentos foram vendidos, o preço combinado e o que efetivamente foi prestado à cliente.

A condição promocional virou o principal argumento da empresa para negar a devolução do dinheiro

A clínica fechou depois do quarto atendimento

Ela realizou quatro sessões e, ao buscar continuidade, encontrou a clínica fechada. Os responsáveis informaram que os pacotes promocionais não permitiam reembolso. Na situação inventada, não houve oferta efetiva dos oito atendimentos restantes.

A expressão promoção sem reembolso não responde à dúvida principal. Uma regra sobre desistência da cliente é diferente de uma interrupção causada pelo fornecedor. A questão passou a ser a parte do serviço que a empresa deixou de disponibilizar.

O que os comprovantes permitiram demonstrar?

A cliente reuniu o contrato assinado, o comprovante de pagamento e o histórico das quatro sessões concluídas. Os registros mostravam que havia uma diferença concreta entre o pacote comprado e o atendimento efetivamente recebido.

Os registros do caso ajudam a conferir os seguintes pontos antes de avaliar uma solução:

Contrato: quantidade de doze sessões e condições da oferta. Conferir as condições sobre o encerramento.

quantidade de doze sessões e condições da oferta. Conferir as condições sobre o encerramento. Pagamento: recibo referente aos R$ 2.760 pagos antecipadamente. O comprovante identifica o destinatário da quantia.

recibo referente aos R$ 2.760 pagos antecipadamente. O comprovante identifica o destinatário da quantia. Agenda: datas das quatro sessões efetivamente realizadas. O histórico mostra quais atendimentos realmente ocorreram.

datas das quatro sessões efetivamente realizadas. O histórico mostra quais atendimentos realmente ocorreram. Contatos: resposta da clínica sobre fechamento e falta de reembolso. Guarde as tentativas de marcar as próximas sessões.

resposta da clínica sobre fechamento e falta de reembolso. Guarde as tentativas de marcar as próximas sessões. Saldo: registro das oito sessões ainda não disponibilizadas. O saldo não deve ser confundido com desistência voluntária.

Para pedir devolução, é útil identificar se o pacote tinha preço único, taxas ou condições específicas de uso. No exemplo fictício, a documentação permitiu distinguir o serviço não realizado de uma simples mudança de vontade da consumidora.

A recusa de reembolso deixou oito sessões pendentes

Depois de receber a resposta dos responsáveis, a cliente continuou sem acesso às oito sessões restantes. A cobrança já havia sido feita por todo o pacote, enquanto parte da prestação contratada não poderia mais ocorrer naquela clínica.

A interrupção também impede que o consumidor planeje o uso do serviço pago. Mesmo quando o desconto promocional é legítimo, o fornecedor precisa respeitar o cumprimento da oferta. Uma cláusula não pode afastar automaticamente as proteções legais aplicáveis.

A cliente ficou sem o atendimento restante e passou a questionar a cobrança pelo serviço incompleto

Quais opções existem para sessões não realizadas?

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, oferece alternativas para falhas em serviços, incluindo restituição e abatimento. A solução concreta deve considerar a parte não executada do pacote e as condições válidas da contratação.

O Procon-SP orienta consumidores sobre serviços de clínicas de estética e cobranças. Um pacote anunciado como promocional não cria imunidade para descumprimento. A devolução exige analisar o que foi pago, realizado e deixou de ser oferecido.

O desfecho fictício prevê devolução do que faltou

No julgamento inventado, a sentença determinou a restituição correspondente aos atendimentos não prestados. O resultado foi baseado nos documentos do pacote e no registro das quatro sessões, sem representar uma decisão real de tribunal.

Se o valor fosse dividido igualmente por sessão, oito de doze atendimentos corresponderiam a R$ 1.840. Essa conta é apenas uma referência, pois cláusulas válidas podem alterar a apuração. O ponto central é não cobrar como concluído um serviço que não ocorreu.