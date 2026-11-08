Em um caso fictício, uma família contratou buffet por R$ 11.800 para 80 convidados. A comida acabou após servir 53 pessoas, e a empresa culpou quem repetiu o prato. Contrato, fotos e mensagens ajudaram a comparar o combinado ao serviço entregue e fundamentaram o abatimento previsto na sentença fictícia.

O que a família comprou para os 80 convidados?

A família contratou um bufê para 80 pessoas e desembolsou R$ 11.800 para atender os convidados de uma festa. O número previsto constava do contrato. Não havia no combinado apresentado pela família uma autorização para servir menos pessoas porque alguém repetiu.

O serviço de comida para eventos envolve quantidade, cardápio e modo de atendimento. O modelo de bufê pode variar, mas o documento assinado é a referência para saber o que se prometeu entregar aos participantes.

A quantidade de comida preparada virou motivo de discussão após a justificativa apresentada pelo buffet

A comida acabou antes de todos serem atendidos

Na sequência fictícia, os pratos deixaram de ser servidos quando 53 pessoas já haviam passado pelo buffet. Diante das reclamações, a prestadora disse que alguns convidados repetiram. A justificativa não esclarecia, por si só, o volume previsto e a forma de reposição.

O problema atingiu a organização da festa e levantou uma questão objetiva: o cardápio contratado estava disponível na quantidade acertada? Saber quantas pessoas comeram não basta. É preciso comparar o serviço prometido com o que foi efetivamente oferecido.

Como fotos e mensagens mudaram a discussão?

A família guardou fotos da festa, mensagens de atendimento e uma cópia do contrato. Os registros permitiram relacionar o número de convidados ao momento em que o serviço foi interrompido, sem depender apenas das versões trocadas depois do evento.

Os registros do caso ajudam a conferir os seguintes pontos antes de avaliar uma solução:

Contrato: número de 80 convidados, cardápio e condições de reposição. O total contratado deve ficar registrado de modo claro.

número de 80 convidados, cardápio e condições de reposição. O total contratado deve ficar registrado de modo claro. Mensagens: tentativas de resolver o problema e explicação da empresa. É importante preservar datas e destinatários.

tentativas de resolver o problema e explicação da empresa. É importante preservar datas e destinatários. Fotografias: registros do atendimento e do momento em que faltou comida. As imagens precisam ter contexto para serem interpretadas.

registros do atendimento e do momento em que faltou comida. As imagens precisam ter contexto para serem interpretadas. Pagamento: valor de R$ 11.800 e identificação do serviço contratado. A nota permite conferir o fornecedor responsável.

valor de R$ 11.800 e identificação do serviço contratado. A nota permite conferir o fornecedor responsável. Testemunhas: pessoas presentes podem esclarecer como a refeição foi distribuída. Depoimentos devem refletir apenas o que cada pessoa viu.

As imagens precisam ser analisadas com o contexto, porque uma fotografia sozinha não informa o total de comida preparado. No conflito fictício, o conjunto das provas foi decisivo para discutir uma diferença comprovada entre contratação e execução.

O número de pessoas atendidas pode ser importante para avaliar se a empresa cumpriu o combinado

A resposta do buffet aumentou o conflito

A explicação sobre repetição dos pratos trouxe uma disputa sobre quantidades. Se a empresa previa reposição, essa organização deveria ser comparada ao contrato. Se havia uma regra sobre repetições, seria importante verificar se ela foi informada antes da compra.

A família não precisava demonstrar que cada convidado ficou sem comer para reclamar de serviço incompleto, mas também não bastaria contar 27 pessoas restantes e definir automaticamente um percentual de devolução. O prejuízo demonstrado exige exame das condições efetivamente contratadas.

Qual direito existe quando o buffet falha?

O Código de Defesa do Consumidor prevê, no artigo 20, opções para serviço com falha: nova execução quando possível, devolução do valor pago ou abatimento proporcional. Em festa já encerrada, refazer toda a prestação pode não ser uma solução útil.

O Procon-SP também explica as alternativas para serviços defeituosos. Reduzir o preço exige considerar o que foi entregue e o que faltou. Uma cobrança adicional ou uma indenização não surge automaticamente de todo desacordo sobre quantidade de comida.

A sentença fictícia reconhece a diferença provada

No desfecho inventado, a sentença examinou o contrato para 80 convidados e os registros da festa. Considerou demonstrada a prestação incompleta e determinou um abatimento proporcional do preço, sem tratar a narrativa como um julgamento real ou precedente judicial.

A decisão desse exemplo fictício não estabelece um percentual válido para outros eventos. O valor de uma eventual devolução depende das provas e do contrato específico. A situação termina com o foco na entrega do que foi prometido, não na simples contagem de pratos.