Um caso fictício mostra a turma avisada, 12 dias antes da festa de formatura, que o salão transferiu o evento para outra cidade, a 70 quilômetros. Com convites enviados e transporte pago, os estudantes recusam a mudança, pois o contrato previa outro endereço. O grupo pede a devolução do adiantamento.

A mudança chega depois dos convites

A turma havia contratado um salão em endereço definido e organizado a presença dos convidados com base nele. Faltando 12 dias, recebeu o aviso de que a comemoração seria transferida para outra cidade, a 70 quilômetros do local previsto.

Os convites já estavam distribuídos e o transporte tinha sido pago. A mudança exigiria reorganizar deslocamentos e poderia impedir a presença de convidados. No exemplo fictício, os formandos informaram que não conseguiam aceitar o novo endereço indicado pelo fornecedor.

Os convites enviados e o transporte contratado dificultaram a adaptação ao novo local

A empresa pode mudar sozinha o local da festa?

A resposta depende do contrato e das circunstâncias, mas um fornecedor não pode tratar como irrelevante um endereço central para a contratação. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, prevê opções quando a oferta não é cumprida.

Um evento realizado em outra cidade pode representar uma alteração importante, especialmente se houve preparação com base no local original. É necessário verificar se existia cláusula válida sobre mudanças, o que foi comunicado e se a alternativa oferecida era realmente equivalente.

Como o contrato e os gastos mostram o impacto?

No caso inventado, o documento assinado indicava o endereço contratado. Os convites e os comprovantes do transporte mostravam que a turma já havia assumido gastos. Essa combinação ajudaria a demonstrar que mudar o lugar não era um detalhe sem consequência.

Para entender a situação, estes registros fazem diferença:

Contrato: identifica a cidade, o endereço e as condições do evento.

identifica a cidade, o endereço e as condições do evento. Comunicado: registra quando e como o salão informou a mudança.

registra quando e como o salão informou a mudança. Convites: comprovam o local anunciado aos convidados.

comprovam o local anunciado aos convidados. Recibos: mostram o adiantamento e os gastos já feitos com transporte.

Além do adiantamento pago ao salão, outras despesas poderiam entrar na discussão se houvesse prova do prejuízo e relação com o descumprimento. Mas a pauta não fixa valores de indenização nem presume que toda despesa será ressarcida. O foco é o serviço contratado.

Recusar a alternativa não significa perder direitos

O Procon-SP explica que o consumidor pode pedir o cumprimento da oferta, aceitar serviço equivalente ou rescindir o acordo com a devolução do que antecipou, conforme o caso. A escolha não precisa ser imposta pela empresa.

A turma recusou o outro espaço porque ele não atendia às condições originais. Uma opção diferente não é automaticamente equivalente só porque também permite realizar uma festa. Distância, logística, data e estrutura são elementos que podem influenciar o cumprimento do contrato.

A decisão do salão levantou dúvidas sobre o cumprimento das condições combinadas

O que a sentença fictícia determina sobre o adiantamento?

Na história, os estudantes levam o conflito à Justiça. A sentença inventada reconhece a importância do endereço previsto, aceita a recusa do novo local e determina a devolução do valor antecipado. Não há processo nem empresa reais associados a essa decisão.

A relação contratual depende das condições acordadas. Em um caso verdadeiro, o juiz avaliaria cláusulas, comunicações e provas antes de decidir. O desfecho fictício não serve como garantia de que toda mudança resulte na mesma sentença.

O endereço contratado continua central no desfecho

O exemplo termina com o reconhecimento de que a mudança para outra cidade alterou uma condição importante da formatura. A turma recebe de volta o adiantamento na decisão inventada, sem ficar obrigada a aceitar um local que não correspondeu ao combinado.

Fora da ficção, guardar contrato, mensagens e comprovantes facilita demonstrar o que foi prometido e o impacto da mudança. Antes de concluir, vale conferir o que diz o acordo, quais alternativas existem e se elas preservam o objetivo original do evento.