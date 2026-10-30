Uma impressora 3D não entregue levou uma consumidora à Justiça do Distrito Federal. Ela disse ter pago por Pix e recebido caixa vazia. A empresa não conseguiu demonstrar a entrega do equipamento. Uma sentença de 2025 determinou restituição de R$ 3.349,99, valor pago pelo aparelho, mas admitia recurso.

A encomenda da impressora chegou com uma denúncia

A consumidora relatou a compra de uma impressora 3D por R$ 3.349,99, paga por Pix. Ao receber o volume, afirmou ter encontrado a embalagem sem o aparelho. A notícia do tribunal não identifica o modelo exato ou a transportadora.

A divergência entre o pagamento e o conteúdo do pacote virou um pedido de solução. Ela procurou a empresa para reclamar da entrega. Como não recebeu devolução do dinheiro, passou a reunir elementos para questionar o fornecimento do produto.

A ausência de comprovação do envio se tornou um ponto importante na discussão sobre a entrega

O que aconteceu depois da reclamação à loja?

A compradora também acionou o Procon do Distrito Federal e obteve decisão favorável nesse órgão, conforme o tribunal. Mesmo assim, segundo o relato judicial, o valor pago não foi restituído pela empresa. Uma manifestação administrativa não comprova, sozinha, que houve reembolso.

A situação chegou ao 6º Juizado Especial Cível de Brasília. A loja contestou a versão da cliente e sustentou que a impressora havia sido despachada corretamente. O centro da disputa passou a ser a comprovação da entrega real do equipamento.

O juiz examinou a prova da entrega do aparelho

A empresa afirmou que não havia prova suficiente de que a caixa tivesse chegado vazia. O magistrado, porém, considerou que a fornecedora não demonstrou ter entregue efetivamente o aparelho comprado. A análise foi além de uma simples informação de expedição.

A comunicação oficial do TJDFT registrou que o juízo reconheceu a falta de comprovação da entrega. Isso não equivale a afirmar que a Justiça descobriu o destino da impressora ou que identificou quem teria retirado o objeto.

Quais registros importam quando a caixa vem vazia?

Em disputas sobre pacotes incompletos, a sequência entre compra, pagamento e recebimento ajuda a reconstituir os fatos. Fotografias do volume podem ser úteis, mas a força de cada registro depende de seu conteúdo, da data e das demais provas disponíveis.

Entre os registros que podem esclarecer uma encomenda vazia estão:

Nota e anúncio: mostram qual impressora foi adquirida.

mostram qual impressora foi adquirida. Comprovante do Pix: registra o valor e a data do pagamento.

registra o valor e a data do pagamento. Etiqueta da caixa: permite relacionar a embalagem ao pedido.

permite relacionar a embalagem ao pedido. Fotos e vídeos: podem documentar o conteúdo recebido.

podem documentar o conteúdo recebido. Protocolo do Procon: registra a reclamação feita à autoridade.

O fato de a compradora ter recorrido ao Procon mostra uma tentativa anterior de solução. Isso não dispensa a análise judicial independente. Quem enfrenta situação semelhante deve manter documentos originais e evitar alterar imagens ou mensagens guardadas. Guardar as respostas da loja também ajuda a reconstruir a sequência.

O caso mostra que receber uma caixa não significa necessariamente receber o produto contratado

A legislação prevê resposta à entrega não comprovada

O Código de Defesa do Consumidor permite discutir descumprimento da oferta e responsabilidade do fornecedor. Uma encomenda marcada como enviada não prova necessariamente que a mercadoria foi entregue ao destinatário.

Na decisão noticiada, o juiz considerou o pagamento e a falta de demonstração da entrega. O reembolso de R$ 3.349,99 correspondeu ao valor informado da compra. A notícia não relata condenação adicional por danos morais. O valor reconhecido refere-se à quantia comprovadamente paga.

Por que a restituição ainda podia ser contestada?

A sentença divulgada em 10 de julho de 2025 ordenou a restituição do preço da impressora, no processo 0725679-67.2025.8.07.0016. O tribunal informou expressamente que ainda cabia recurso da decisão.

Portanto, o desfecho comunicado é uma sentença judicial, não a confirmação de pagamento definitivo à autora. A discussão integra o direito do consumidor e mostra a importância da prova sobre o conteúdo realmente entregue, não apenas da saída do pacote.