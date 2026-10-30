Uma decoração de casamento não cumprida levou um noivo à Justiça após a empresa encerrar atividades e seus representantes continuarem assinando contratos. O evento foi reorganizado perto da cerimônia. O TJDFT manteve R$ 24.004,78 em danos materiais e R$ 5 mil por danos morais no julgamento documentado.

O contrato de decoração tinha data marcada

O casamento estava marcado para 17 de setembro de 2022. O noivo contratou uma empresa de eventos para realizar a decoração, mas o projeto combinado não foi entregue conforme esperado. Os representantes do negócio haviam assumido obrigações ligadas à contratação.

Segundo a notícia do tribunal, a empresa declarou ter encerrado suas atividades. Ainda assim, seus sócios continuaram negociando e celebrando contratos. Esse histórico foi importante para a discussão sobre a responsabilidade pessoal dos envolvidos, além da falha na decoração prometida.

A continuidade dos pedidos após o encerramento das atividades levantou novos questionamentos

Por que o noivo teve de reorganizar o casamento?

O noivo rescindiu o contrato a menos de 50 dias da cerimônia. Com o evento próximo, precisou buscar outros prestadores para garantir a decoração. A mudança trouxe custos diferentes daqueles previstos no orçamento original da festa. A proximidade da festa tornou a troca mais difícil.

O tribunal descreveu um mercado com pouca oferta e preços elevados naquele momento. A necessidade de substituir o serviço em prazo curto pesou na avaliação do prejuízo. A notícia, porém, não identifica cada fornecedor contratado depois nem detalha os itens decorativos.

A Justiça examinou a atuação pessoal dos responsáveis

A controvérsia chegou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que examinou a obrigação assumida pelos representantes da empresa. A discussão incluía o descumprimento substancial do contrato e quem deveria responder pelo prejuízo. Não bastava apontar apenas a existência da pessoa jurídica.

A 6ª Turma Cível considerou que os sócios continuaram firmando acordos mesmo após o encerramento anunciado das atividades. Assim, manteve o reconhecimento de responsabilidade pessoal dos réus. Essa conclusão dependeu das circunstâncias documentadas, não se aplica automaticamente a qualquer sócio.

Quais gastos mostraram o prejuízo na contratação?

O valor dos danos materiais foi apurado pela diferença entre o orçamento da decoração original e os contratos posteriores necessários à realização do evento. Os documentos permitiram avaliar gastos concretos, em vez de presumir qualquer despesa alegada pelo noivo.

Os documentos relevantes para conferir os custos incluem:

Contrato inicial: define os serviços e a data do casamento.

define os serviços e a data do casamento. Orçamento original: registra o custo planejado da decoração.

registra o custo planejado da decoração. Novas propostas: ajudam a comparar preços após o cancelamento.

ajudam a comparar preços após o cancelamento. Pagamentos: demonstram as despesas efetivamente assumidas.

demonstram as despesas efetivamente assumidas. Mensagens: mostram pedidos de solução e respostas recebidas.

Quem enfrenta falha contratual semelhante pode reunir propostas, comprovantes e conversas para mostrar a sequência dos acontecimentos. Essa documentação não substitui a análise judicial, mas ajuda a relacionar o custo extra à falha que levou à mudança de fornecedor. A diferença entre orçamentos era central para medir os danos.

O noivo buscou reparação depois que a contratação da decoração terminou em problema

Danos materiais e morais tiveram fundamentos distintos

O Código de Defesa do Consumidor trata dos direitos diante de serviços que não correspondem ao contratado. No processo, o tribunal também reconheceu que a frustração da decoração repercutiu sobre o planejamento do casal próximo à cerimônia.

Os magistrados mantiveram R$ 24.004,78 por danos materiais e R$ 5 mil por danos morais. O segundo valor considerou a angústia e as dificuldades relatadas, não apenas a diferença de preço. A avaliação dos danos foi específica daquele contrato.

Qual foi o resultado da ação contra os representantes?

A notícia do TJDFT de 24 de julho de 2024 informa que a 6ª Turma Cível manteve a condenação por unanimidade. O processo é 0711228-75.2022.8.07.0005. O resultado incluiu rescisão, reparação financeira e responsabilidade pessoal dos réus.

A decisão é um exemplo de proteção do consumidor em prestação de serviços de evento. A notícia não informa se os valores já foram pagos. Também não transforma qualquer alteração de decoração em dano moral: o julgamento considerou a gravidade e a prova do caso.