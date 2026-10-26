Uma família contrata um buffet para 80 convidados e, depois da festa, recebe cobrança por 14 pessoas extras. Na lista apresentada, identifica garçons e cozinheiros que já trabalhavam na própria festa. Neste caso fictício, a dúvida é se a alimentação da equipe poderia ser contada como convidado adicional.

O contrato do buffet previa atendimento para 80 convidados

Na situação ilustrativa, a família reserva um buffet para 80 convidados. O acordo inclui a execução do evento com garçons e profissionais de cozinha, mas não foi informado que o consumo desses funcionários seria cobrado como presença adicional.

O número de convidados funciona como referência para alimentos, bebidas e equipe. Porém, não se deve supor que qualquer refeição consumida fora desse grupo seja automaticamente gratuita: a questão depende da definição contratual de convidado e das condições previamente informadas.

O buffet incluiu integrantes da própria equipe no total de pessoas que deveria atender

Por que apareceram 14 pessoas extras na cobrança?

Depois da festa, a prestadora apresenta uma lista de 14 refeições adicionais e pede pagamento acima do combinado. A família reconhece, entre os nomes, garçons e trabalhadores da cozinha que integravam a equipe contratada para atender o evento.

O conflito surge porque o consumo desses profissionais está sendo tratado como se fosse entrada de novos convidados. A cobrança pode ter diferentes explicações, mas precisa de base contratual transparente. A mera apresentação de nomes não confirma que houve serviço extra autorizável.

A conferência da lista muda o que precisa ser provado

Ao identificar funcionários na relação, a família passa a questionar quem foi efetivamente contado. Não basta verificar a quantidade de pratos servidos; é necessário separar convidados, prestadores e equipe, além de compreender como foi feito o controle de presença.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a proteção contratual nas relações de consumo. A empresa deve explicar o que foi oferecido e cobrado. Já a família precisa preservar os registros da contratação, sem concluir que toda refeição de funcionário constitui cobrança indevida.

O que os documentos podem esclarecer?

O contrato pode prever alimentação dos trabalhadores incluída no preço, custeada separadamente ou organizada por outra forma. O ponto decisivo é verificar a informação anterior à festa e a eventual autorização de valores adicionais.

A conferência pode começar por quatro elementos concretos:

Contrato: quantidade de convidados e regras sobre equipe. Verificar se a alimentação dos empregados foi incluída ou tratada em cláusula própria.

quantidade de convidados e regras sobre equipe. Verificar se a alimentação dos empregados foi incluída ou tratada em cláusula própria. Orçamento: valores, adicionais e preço por pessoa excedente. Conferir o preço unitário e a eventual quantidade mínima para refeições adicionais.

valores, adicionais e preço por pessoa excedente. Conferir o preço unitário e a eventual quantidade mínima para refeições adicionais. Lista: identificação de convidados e de profissionais de serviço. Cruzar nomes com as funções desempenhadas e com a relação de convidados presentes.

identificação de convidados e de profissionais de serviço. Cruzar nomes com as funções desempenhadas e com a relação de convidados presentes. Cobrança: descrição das 14 refeições e seu critério de cálculo. Pedir individualização da cobrança e documentos que sustentem a contagem realizada.

A relação de pessoas e o controle de acesso também ajudam a avaliar a conta. Caso algum convidado realmente excedente tenha participado, isso precisa ser separado das refeições da equipe. A cobrança deve ser discriminada por categoria, sem somar tudo numa única quantidade indistinta.

A família questiona se os funcionários podem ser cobrados como convidados do evento

A oferta e as condições extras devem ser transparentes

Pelos artigos 30, 31 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve observar a oferta e informar características e preços do serviço. O custo da alimentação da equipe precisa ser analisado conforme o que foi claro e efetivamente contratado.

O manual do Procon-SP para festas recomenda detalhar quantidade de garçons, número de convidados e valor de cada pessoa extra. Essa orientação reforça a importância de cláusulas precisas, mas não significa que a família tenha ganhado uma disputa judicial ou obtido devolução automática.

O que ainda falta para resolver a cobrança?

Como a narrativa é fictícia, não existe sentença nem resposta definitiva da empresa. A família pode pedir uma revisão da conta, destacando os nomes dos trabalhadores e o trecho do contrato que trata de convidados excedentes.

Se a cobrança persistir, a documentação permite buscar o Procon ou orientação jurídica. O desfecho depende da oferta, da efetiva presença de convidados extras e do ajuste sobre refeições da equipe. A distinção essencial é entre serviço adicional contratado e despesa interna do fornecedor.