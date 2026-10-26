Um casal paga R$ 6.800 por uma mudança após informar andar, elevador e acesso ao apartamento. No destino, a transportadora exige mais R$ 1.800 para descarregar os móveis. Neste caso fictício, a cobrança confronta o orçamento aprovado com informações prévias e levanta dúvidas sobre alteração unilateral do preço.

O orçamento da mudança já descrevia o destino dos móveis

O casal do exemplo contrata uma empresa para levar seus pertences até o apartamento de destino, por R$ 6.800. Antes do serviço, fornece informações sobre andar, elevador e acesso, condições que poderiam influenciar o trabalho e seu preço.

As mensagens anteriores à mudança fazem parte do contexto da negociação. Quando as características do imóvel são comunicadas previamente, fica mais difícil tratar o endereço como uma surpresa imprevisível, embora ainda seja necessário ler o orçamento completo e suas ressalvas.

O casal questiona por que a empresa alterou o preço somente no fim do transporte

Por que os R$ 1.800 surgiram no descarregamento?

No destino, o caminhão chega com os móveis e a equipe solicita R$ 1.800 adicionais para descarregar a carga. A justificativa apresentada é a dificuldade de acesso, mas o casal afirma ter informado as condições antes da contratação do transporte.

O momento da exigência importa porque os bens já estão sob os cuidados da transportadora. Isso coloca o casal diante de uma escolha prática desconfortável. Ainda assim, não é possível concluir que houve cobrança legítima sem analisar o alcance do serviço contratado.

As mensagens anteriores ganham importância

Ao confrontar a cobrança com o combinado, a informação registrada passa a ser essencial. O casal pode reunir conversas, orçamento aprovado, comprovantes e qualquer descrição de içamento, escadas ou descarregamento que conste do serviço originalmente oferecido.

O Código de Defesa do Consumidor apresenta as regras gerais dessa relação de consumo. Ter recebido um orçamento não basta para resolver toda divergência: o conteúdo precisa mostrar quais tarefas estavam incluídas e se alguma exceção havia sido explicada.

O que precisa ser conferido antes de pagar?

É necessário separar uma condição preexistente de uma dificuldade realmente nova. Se o elevador e o andar já estavam informados e o descarregamento fazia parte do preço, a empresa deve explicar qual serviço adicional justifica a diferença.

Os registros mais úteis para reconstruir a contratação são:

Orçamento: valor aprovado e serviços abrangidos até a entrega. Conferir se incluía montagem, içamento, desembarque e transporte interno até o apartamento.

valor aprovado e serviços abrangidos até a entrega. Conferir se incluía montagem, içamento, desembarque e transporte interno até o apartamento. Mensagens: informações enviadas sobre andar, elevador e entrada. Comparar datas das mensagens com a emissão e aprovação da proposta.

informações enviadas sobre andar, elevador e entrada. Comparar datas das mensagens com a emissão e aprovação da proposta. Cobrança: justificativa e discriminação do valor extra solicitado. Solicitar quem determinou a tarifa, qual etapa cobriria e por qual motivo.

justificativa e discriminação do valor extra solicitado. Solicitar quem determinou a tarifa, qual etapa cobriria e por qual motivo. Recibos: comprovantes do preço original e de eventual adicional. Preservar mensagens mesmo se os móveis tiverem sido entregues após contestação.

O casal também pode pedir um registro escrito da cobrança e, se houver pagamento para liberar os pertences, guardar recibos e mensagens. O pagamento feito em circunstâncias de pressão não define, sozinho, se a quantia era devida.

A cobrança inesperada colocou os clientes diante de uma decisão difícil no dia da mudança

O artigo 40 exige negociação para alterar o orçamento

O artigo 40 do CDC exige orçamento prévio com valores e condições do serviço. Depois da aprovação, sua modificação depende de livre negociação entre as partes. Uma cobrança apresentada apenas na chegada não substitui essa autorização para alterar o preço.

O Procon de São Paulo também orienta sobre a obrigatoriedade do orçamento e a alteração mediante negociação. Se surgisse um serviço realmente diferente, ele precisaria ser esclarecido. Essa possibilidade não dispensa examinar o que a transportadora já sabia antes da viagem.

Como resolver a divergência sem presumir o resultado?

No caso fictício, não foi informado se o casal pagou o adicional nem se a empresa concordou em descarregar sem cobrança. A análise jurídica depende das condições escritas, do serviço prestado e das provas da comunicação prévia.

Com esses elementos, é possível contestar formalmente a diferença, buscar o Procon e avaliar outras medidas cabíveis. O problema não se reduz ao valor de R$ 1.800: é saber se houve acréscimo consentido ou mudança unilateral de um orçamento já aceito.