EM FOCO Resumo da matéria 01 Móvel chegou incompleto Tábuas e portas foram entregues, mas os parafusos específicos usados para unir as peças não apareceram na casa nova. 02 Desmontagem importa Como a própria empresa desmontou o guarda-roupa, registros do início do serviço ajudam a mostrar como ferragens pequenas foram separadas e transportadas. 03 Ferragens precisam de controle Sacos identificados, etiquetas e inventário simples evitam que parafusos e suportes se misturem com caixas ou sejam descartados durante a mudança.

O guarda-roupa chegou à casa nova desmontado, mas os parafusos específicos usados na montagem não estavam junto das peças. Como a empresa desmontara o móvel antes do transporte, o casal ficou com o armário parado. Fotos, inventário e ordem do serviço indicam onde o conjunto deixou de estar completo.

Por que a falta dos parafusos impede a montagem do guarda-roupa?

Na situação fictícia, o casal recebeu todas as partes grandes do móvel, mas não encontrou os parafusos específicos retirados durante a desmontagem. Sem essas ferragens, portas, laterais e prateleiras não puderam voltar às posições originais, mesmo com o guarda-roupa aparentemente inteiro.

Um guarda-roupa desmontável depende de peças pequenas que podem variar conforme o fabricante. Substituir qualquer parafuso por outro parecido nem sempre funciona, porque comprimento, rosca e encaixe precisam corresponder à estrutura do móvel.

Fotos feitas antes e durante a desmontagem ajudam a registrar as peças e os componentes existentes

Quem desmonta o móvel também precisa controlar as ferragens?

Quando o serviço contratado inclui desmontagem e remontagem, separar e identificar as ferragens faz parte da execução prática do trabalho. Um saco etiquetado preso a uma das peças ou guardado em caixa específica reduz o risco de parafusos se misturarem ao restante da mudança.

O Código de Defesa do Consumidor trata de serviços inadequados e prevê formas de correção quando há falha na prestação. Para avaliar o caso, porém, é necessário demonstrar o que a empresa assumiu no contrato e quais peças ficaram faltando ao final.

Quais provas ajudam a mostrar que os parafusos estavam com a equipe?

Fotos da desmontagem podem mostrar sacos, caixas ou recipientes usados para guardar ferragens. O orçamento também importa quando menciona desmontagem e montagem, porque liga a equipe não apenas ao transporte das tábuas, mas também ao manuseio das peças necessárias para reconstruir o móvel.

Na chegada, vale fotografar todas as partes entregues antes de iniciar uma busca longa entre as caixas. Se houver uma lista de volumes, anote que as ferragens não foram localizadas e comunique a empresa no mesmo dia, preservando mensagens e protocolos.

A seguir listamos 4 registros importantes que ajudam a organizar o caso sem depender apenas da memória:

Orçamento: confirma se desmontagem e remontagem faziam parte do serviço.

confirma se desmontagem e remontagem faziam parte do serviço. Fotos: mostram como os parafusos foram separados antes do transporte.

mostram como os parafusos foram separados antes do transporte. Inventário: ajuda a conferir caixas e volumes entregues no endereço novo.

ajuda a conferir caixas e volumes entregues no endereço novo. Mensagens: registram quando a falta das ferragens foi comunicada à empresa.

O inventário da mudança pode indicar como parafusos e ferragens deveriam ter sido acondicionados

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Como organizar a reclamação sem perder detalhes da mudança?

Separe contrato, orçamento, fotos da desmontagem, lista de volumes e imagens das peças já na casa nova. Depois, descreva quais ferragens faltam e por que a montagem parou. Essa documentação organizada torna o problema mais concreto do que apenas informar que “faltaram parafusos”.

Se não houver solução direta e a empresa estiver cadastrada, o Consumidor.gov.br oferece um canal para registrar a reclamação. Informar o número do serviço e anexar as imagens facilita a identificação da mudança e das providências já solicitadas.

A seguir listamos 3 pontos de conferência que deixam a sequência dos fatos mais clara:

DADOS EM FOCO Como rastrear as ferragens Etapas para localizar responsabilidades no transporte Etapa O que registrar Por que importa Desmontagem Fotos e sacos identificados Mostra onde ficaram as ferragens Transporte Inventário de volumes Ajuda a rastrear caixas pequenas Entrega Conferência e mensagem Marca quando a falta foi percebida

Como ferragens pequenas podem ser protegidas em uma próxima mudança?

O método mais simples é colocar parafusos, dobradiças e suportes de cada móvel em sacos separados e identificados. Esses sacos podem ser presos às peças maiores ou reunidos em uma caixa exclusiva, registrada no inventário da mudança antes de o caminhão sair.

Na entrega, essa caixa deve ser conferida antes de a equipe encerrar o serviço. O cuidado vale poucos minutos e evita que um móvel grande fique inutilizado por componentes pequenos. No caso do guarda-roupa desmontado, a remontagem depende justamente da combinação correta entre estrutura e ferragens.