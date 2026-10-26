A mãe paga R$ 3.600 por aulas de natação perto de casa, mas o estabelecimento encerra as atividades e oferece continuidade do curso a 28 quilômetros. Neste caso fictício, a mudança compromete uma característica determinante da contratação e coloca em discussão a oferta original e as aulas restantes.

A matrícula das aulas de natação foi feita perto de casa

Na situação ilustrativa, a mãe escolhe uma unidade de natação próxima de sua residência e paga R$ 3.600 pelo curso. A localização integra a escolha: permite organizar os deslocamentos e encaixar as aulas na rotina familiar sem viagens longas.

A contratação menciona a unidade específica, e o pagamento já foi realizado. Isso torna o endereço prometido um dado relevante para comparar o que foi oferecido com o serviço efetivamente colocado à disposição após a mudança inesperada.

A alternativa apresentada pela escola exige um deslocamento que não fazia parte dos planos da mãe

O que mudou quando a piscina fechou?

Com o encerramento das atividades no endereço contratado, a empresa apresenta uma solução: transferir as aulas para outra unidade, a 28 quilômetros. A vaga continua disponível, segundo a prestadora, mas o trajeto necessário deixa de ser o mesmo.

A mãe não concorda em assumir esse deslocamento e pede a restituição do saldo não utilizado. A resposta da empresa, baseada apenas na existência de outra piscina, não resolve automaticamente a diferença entre a oferta escolhida e a alternativa proposta.

A recusa da transferência altera o conflito

O ponto decisivo é verificar o que foi efetivamente contratado: local das aulas, quantidade de encontros, periodicidade e eventuais condições de transferência. Uma cláusula genérica sobre remanejamento não elimina, por si só, a necessidade de examinar a mudança relevante.

O Código de Defesa do Consumidor ajuda a compreender essa relação entre fornecedor e família. Os artigos sobre oferta consideram informações precisas apresentadas antes da assinatura. Uma alternativa distante pode exigir análise concreta, especialmente quando a proximidade pesou na decisão de compra.

Como calcular o valor das aulas não prestadas?

O cálculo depende do pacote: número de aulas contratadas, encontros efetivamente oferecidos e preço atribuído ao período restante. Não se deve presumir que os R$ 3.600 inteiros sejam devolvidos se parte do serviço já tiver sido prestada.

Para conferir o saldo sem misturar valores, três registros precisam ser comparados:

Contrato: unidade prometida, duração do curso e condições de mudança. Verificar também comprovantes de que a oferta se referia àquela piscina, e não a qualquer unidade da rede.

unidade prometida, duração do curso e condições de mudança. Verificar também comprovantes de que a oferta se referia àquela piscina, e não a qualquer unidade da rede. Calendário: aulas contratadas, frequentadas, repostas e ainda pendentes. Separar reposições aceitas das aulas transferidas sem acordo, evitando contar encontros duas vezes.

aulas contratadas, frequentadas, repostas e ainda pendentes. Separar reposições aceitas das aulas transferidas sem acordo, evitando contar encontros duas vezes. Pagamento: comprovantes, parcelas e eventual discriminação de preços. Identificar pagamentos antecipados ainda relacionados ao período não prestado.

comprovantes, parcelas e eventual discriminação de preços. Identificar pagamentos antecipados ainda relacionados ao período não prestado. Comunicação: aviso de fechamento e proposta formal para a nova unidade. Registrar datas das comunicações e eventual prazo proposto para aceitar a mudança.

Com os documentos organizados, a mãe consegue formular um pedido de restituição proporcional, sem aceitar que aulas frequentadas sejam confundidas com encontros cancelados. Também pode questionar taxas ou retenções que não tenham base contratual legítima.

A família questiona se precisa aceitar aulas em outro endereço depois de pagar pelo serviço

A lei considera a oferta e o serviço efetivamente prestado

O artigo 35 do CDC prevê alternativas quando há descumprimento da oferta, inclusive a rescisão com restituição dos valores antecipados pertinentes. O artigo 20 também trata de serviço inadequado ou diferente do anunciado. A aplicação depende das condições concretas.

O simples fechamento não demonstra, isoladamente, má-fé da empresa. Porém, oferecer uma unidade distante não torna obrigatória sua aceitação. A avaliação distingue serviço equivalente, efetivo consentimento da mãe e prejuízo contratual, sem atribuir automaticamente uma indenização.

Como fica o saldo das aulas sem acordo?

Como não existe um desfecho real para a situação simulada, o caminho é registrar a recusa da transferência, detalhar as aulas pendentes e solicitar resposta escrita. O Consumidor.gov.br recebe reclamações contra empresas participantes e permite anexar comprovantes.

Se não houver acordo, é possível buscar orientação no Procon ou no Judiciário conforme as circunstâncias. O resultado depende do contrato e das provas. A questão central permanece objetiva: a família pagou por aulas em determinado local e discute o valor da parte não recebida.