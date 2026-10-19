Em um relato fictício, uma mulher paga R$ 3.600 por aulas presenciais de confeitaria e compra os materiais solicitados. Sem conseguir formar a turma, a escola entrega apenas vídeos gravados. A mudança elimina a prática supervisionada prometida à aluna e levanta a possibilidade de restituição do pagamento.

A escolha do curso presencial dependia das aulas práticas

A aluna procurava um curso presencial para aprender técnicas de confeitaria com acompanhamento próximo. A proposta anunciava encontros, prática e orientação durante o preparo das receitas. Por isso, ela aceitou investir R$ 3.600 na matrícula e reservar tempo para comparecer às aulas.

Além do pagamento, a mulher comprou os materiais pedidos pela escola. As despesas faziam sentido diante das atividades práticas anunciadas. Receber orientações por vídeo, sem contato direto com o professor, não correspondia automaticamente ao mesmo serviço, ainda que os conteúdos abordassem receitas parecidas.

O investimento incluiu materiais comprados para atividades que deveriam acontecer presencialmente

Por que a escola enviou vídeos em vez de oferecer a turma?

Depois da contratação, a escola informou que não havia conseguido reunir alunos suficientes. Em vez de apresentar uma turma presencial, enviou aulas gravadas para a cliente assistir em casa. A justificativa era que o conteúdo havia sido mantido, mesmo com o formato de ensino alterado.

A consumidora não havia escolhido apenas uma lista de receitas. A experiência prometida incluía tirar dúvidas e receber correções durante o preparo. A substituição unilateral das aulas criou uma diferença relevante entre o que foi divulgado e aquilo que a escola efetivamente ofereceu.

A oferta original permite comparar os dois serviços

No caso fictício, a aluna guarda os anúncios, o comprovante de pagamento e a lista de materiais. Esses documentos mostram o que justificou a contratação. Ela também conserva a mensagem da escola sobre os vídeos, para registrar a mudança posterior à compra e o motivo alegado.

As aulas gravadas se aproximam de formas de educação a distância, mas não são iguais a um curso presencial com prática assistida. O ponto central não é decidir qual formato é melhor. É verificar se a modalidade entregue corresponde à oferta que levou a consumidora a pagar.

O que pode comprovar que a escola descumpriu a promessa?

A comparação precisa ser objetiva. Se a propaganda dizia que haveria prática presencial com professor, uma simples entrega de arquivos não comprova o cumprimento da oferta. Também é necessário apurar quais materiais foram exigidos e se o gasto ficou sem utilidade por causa da mudança.

Os registros ajudam a comprovar o serviço contratado e as perdas alegadas:

Publicidade e programa: mostram formato, carga horária e atividades prometidas.

mostram formato, carga horária e atividades prometidas. Comprovante de R$ 3.600: demonstra o valor efetivamente pago.

demonstra o valor efetivamente pago. Notas dos materiais: identificam compras solicitadas pela escola.

identificam compras solicitadas pela escola. Mensagens da escola: registram o cancelamento da turma e a oferta de vídeos.

Com os registros reunidos, a mulher pode formalizar a reclamação e dizer qual alternativa pretende. A prova dos gastos extras é importante para eventual pedido de ressarcimento, pois nem toda compra feita para estudar corresponde automaticamente a um prejuízo indenizável.

A escola apresentou uma alternativa após não conseguir reunir alunos suficientes para formar a turma

A lei vincula a escola ao serviço que foi anunciado

Os artigos 30 e 35 do CDC tratam do valor da oferta e das alternativas diante do descumprimento. A aluna pode exigir o serviço anunciado, aceitar outro equivalente ou pedir o fim do contrato com restituição do valor pago, conforme o caso.

O TJDFT explica que o consumidor tem alternativas quando a oferta não é cumprida. Assim, a alegação de falta de alunos não dá à escola poder automático para impor vídeos. A escolha sobre aceitar outro serviço também pertence à consumidora.

Quando o reembolso deve ser discutido?

Na conclusão possível desse relato, a aluna solicita a devolução dos R$ 3.600 e apresenta as notas dos materiais. Se a escola negar, ela pode procurar canais de defesa do consumidor e avaliar medidas cabíveis. Um eventual ressarcimento de despesas adicionais depende de comprovação e análise.

Nenhuma devolução ou condenação ocorreu de fato, pois o episódio é fictício. O conflito envolve o curso não entregue nas condições prometidas, e não uma desistência sem motivo. A solução deve considerar a oferta original, a mudança feita pela escola e as despesas que a cliente conseguir demonstrar.