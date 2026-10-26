Um motociclista autoriza apenas uma revisão de R$ 480, mas encontra o motor desmontado e uma cobrança de R$ 4.200. A oficina afirma ter detectado defeitos internos e feito o conserto sem nova aprovação. Neste caso fictício, a discussão envolve orçamento, autorização do cliente e responsabilidade pelos serviços extras.

A revisão autorizada não incluía desmontagem do motor

O motociclista do exemplo deixa a moto na oficina para uma revisão de R$ 480. A ordem de serviço descreve o atendimento inicial, sem prever desmontagem completa do motor nem reparo interno de maior valor.

Esse registro delimita o que foi aprovado na entrada do veículo. Um diagnóstico pode indicar problemas não aparentes, mas a descoberta de um defeito não comprova, por si só, a autorização do proprietário para executar novos procedimentos e cobrar outra quantia.

A desmontagem do motor abriu uma disputa sobre os limites da autorização dada à oficina

Por que o motor foi desmontado sem nova aprovação?

Ao buscar esclarecimentos, o cliente encontra o motor desmontado e recebe uma conta de R$ 4.200. A oficina sustenta que os defeitos encontrados exigiam intervenção, enquanto o proprietário pede mensagens ou documento que demonstre sua concordância.

Não foi apresentada, na situação ilustrativa, qualquer confirmação de aprovação posterior à revisão. Também não se deve supor que a oficina tenha agido com intenção de enganar: o ponto verificável é a diferença entre o serviço solicitado e o trabalho executado.

A busca por autorização muda a discussão

O motociclista solicita ordem de serviço, orçamento adicional e registros das conversas. Esses materiais ajudam a distinguir a inspeção necessária ao diagnóstico de uma intervenção de reparo que envolve peças, mão de obra e custos novos.

O Código de Defesa do Consumidor disciplina relações entre clientes e prestadores de serviços. Para a oficina, não basta afirmar que o motor precisava de conserto: é fundamental demonstrar quais procedimentos foram explicados e quais tiveram aprovação expressa.

Quais documentos definem os custos discutidos?

Uma eventual cobrança deve ser comparada com o orçamento original, os serviços descritos e qualquer comunicação posterior. A presença de peças novas, por exemplo, não substitui a necessidade de verificar se houve autorização específica para instalá-las.

A documentação permite separar três momentos do atendimento:

Entrada: pedido de revisão e valor inicialmente autorizado. Identificar a descrição precisa da revisão, sem acrescentar serviço não documentado.

pedido de revisão e valor inicialmente autorizado. Identificar a descrição precisa da revisão, sem acrescentar serviço não documentado. Diagnóstico: constatações da oficina e necessidade de novo orçamento. Solicitar fotos, laudo e discriminação de peças e mão de obra antes da execução adicional.

constatações da oficina e necessidade de novo orçamento. Solicitar fotos, laudo e discriminação de peças e mão de obra antes da execução adicional. Execução: serviços feitos, peças usadas e suposta autorização. Comparar a data dos supostos contatos com a data em que o conserto começou.

serviços feitos, peças usadas e suposta autorização. Comparar a data dos supostos contatos com a data em que o conserto começou. Entrega: condição da moto e valores efetivamente cobrados. Registrar a condição das peças e da montagem ao solicitar a restituição do veículo.

O cliente também pode solicitar a descrição do estado do veículo e das peças removidas. Preservar registros da desmontagem ajuda a avaliar como devolver a motocicleta em condições adequadas, sem confundir essa obrigação com a aceitação de custos não aprovados.

O motociclista questiona se precisa pagar por reparos que não havia aprovado

O CDC exige orçamento e autorização do consumidor

O artigo 39 do CDC veda executar serviços sem orçamento prévio e autorização expressa, salvo práticas anteriores entre as partes. O artigo 40 dispõe que o orçamento aprovado só pode ser alterado mediante livre negociação.

O Procon de São Paulo explica a obrigação de detalhar mão de obra, materiais e prazos antes do serviço. O conserto emergencial alegado pela oficina não elimina automaticamente essas exigências; é necessário avaliar as circunstâncias reais e os registros de consentimento.

Como contestar a cobrança e recuperar a moto?

No caso fictício, não se sabe se a motocicleta foi remontada, se houve pagamento ou se as partes chegaram a acordo. Cabe apurar o estado do veículo e questionar formalmente o que extrapolou a ordem aprovada.

Com os documentos, o consumidor pode procurar a oficina por escrito, recorrer ao Procon e avaliar as medidas cabíveis. A diferença entre R$ 480 e R$ 4.200 não define, sozinha, a resposta: o essencial é o alcance da autorização concedida.