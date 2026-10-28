Em um caso fictício de cancelamento de academia, aluno solicita o encerramento do plano na recepção e recebe protocolo por escrito. Mesmo assim, surgem cinco cobranças de R$ 149. A academia afirma que o pedido exigia aplicativo, mas essa condição depende do contrato e da confirmação presencial registrada.

O pedido foi registrado antes da renovação

O aluno comparece à recepção e solicita o encerramento da matrícula antes da data prevista para renovar seu plano. Um funcionário confirma o atendimento por escrito. Para o consumidor, aquele protocolo de cancelamento demonstra que a academia recebeu a informação e pôde tomar providências.

A rotina de uma academia envolve diferentes serviços e modalidades de treino, mas a forma de sair do plano merece atenção própria. O atendimento presencial foi utilizado e aceito inicialmente, segundo o registro entregue ao aluno. Essa confirmação precisa ser comparada às regras contratuais.

O comprovante de cancelamento se tornou importante para questionar os valores cobrados depois

Por que as cobranças continuaram chegando?

Mesmo depois do pedido, surgem cinco mensalidades de R$ 149, totalizando R$ 745 em cobranças. O atendimento afirma que somente o aplicativo poderia encerrar a assinatura. A diferença entre o que foi dito na recepção e a exigência informada depois é o centro do conflito.

Não basta afirmar que existe um canal eletrônico obrigatório se a empresa havia recebido e confirmado a solicitação no balcão. Por outro lado, é preciso verificar eventual prazo de aviso e valores anteriores ao cancelamento. A documentação revela qual período está sendo cobrado.

O protocolo altera a posição do consumidor

Sem registro, o aluno dependeria mais de conversas e lembranças para demonstrar quando pediu o encerramento. O protocolo permite apontar uma data objetiva. Com ele, fica possível confrontar os extratos do cartão com a cobrança mensal e verificar se houve novas utilizações do plano.

O cliente também deve observar se as faturas mostram apenas lançamentos previstos ou valores pagos. Essa diferença afeta o pedido de devolução. Se houver treino realizado após a data do cancelamento, o fato precisa ser considerado, sem apagar automaticamente o pedido anterior registrado.

Como contestar as cinco mensalidades?

O primeiro passo é organizar a linha do tempo do atendimento: quando ocorreu a solicitação, quem a recebeu e quais cobranças vieram depois. O protocolo funciona melhor quando acompanhado dos extratos e das regras contratuais de prazo e renovação.

Para documentar a sequência, estes elementos merecem ser separados:

Protocolo original: registra a data e o conteúdo do cancelamento recebido.

registra a data e o conteúdo do cancelamento recebido. Contrato do plano: mostra condições de renovação, aviso e possíveis multas.

mostra condições de renovação, aviso e possíveis multas. Cinco faturas: identificam cada lançamento de R$ 149 após o pedido.

identificam cada lançamento de R$ 149 após o pedido. Comprovantes de pagamento: diferenciam valores cobrados daqueles realmente desembolsados.

diferenciam valores cobrados daqueles realmente desembolsados. Mensagens posteriores: preservam a justificativa apresentada sobre o aplicativo.

A reclamação deve pedir cancelamento efetivo das cobranças futuras e revisão dos valores lançados após a data comprovada. Se já houve pagamentos indevidos, a devolução pode ser discutida. Multa contratual, aviso prévio e eventual repetição do indébito exigem análise das condições reais.

O caso levanta dúvidas sobre as obrigações da academia após receber uma solicitação de cancelamento

O CDC orienta o cancelamento de academia

O Código de Defesa do Consumidor exige informações claras sobre serviços e condições contratuais. Cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada podem ser questionadas. A confirmação presencial e a regra posterior do aplicativo precisam ser lidas juntas, sem presumir rescisão automática em qualquer circunstância.

O Procon de Santa Catarina orienta sobre dificuldades de cancelamento e cobranças continuadas em academias. A recomendação inclui guardar protocolos, mensagens e faturas. Isso reforça a importância da prova documental, mas não substitui a avaliação das cláusulas e das datas do contrato.

O protocolo garante a devolução integral?

O enredo não traz decisão judicial nem acordo confirmado. O protocolo é uma prova importante, mas seu alcance depende do texto recebido, da data e do contrato. As cinco cobranças somam R$ 745, porém a restituição eventual envolve apurar o que foi efetivamente pago.

O pedido mais cuidadoso reúne comprovantes e contestação escrita, solicitando explicação de cada parcela. Se o fornecedor insistir na cobrança, o consumidor pode recorrer ao Procon ou à Justiça. A solução depende de fatos verificáveis e regras aplicáveis, não somente da palavra de uma parte.