Num caso fictício, casal paga R$ 28 mil por placas solares, mas os painéis seguem inoperantes durante seis meses. O orçamento inclui instalação e acompanhamento da conexão à rede. Após cobranças, surge um protocolo com exigência pendente, não respondida pela contratada. A causa do atraso precisa ser apurada.

O orçamento incluía a conexão do sistema

O casal contrata um conjunto de painéis para a casa e paga R$ 28 mil pelo serviço combinado. Além dos equipamentos e da instalação no telhado, o orçamento prevê acompanhamento da ligação com a distribuidora. A conclusão desse procedimento faz parte da expectativa criada na contratação.

Na energia solar fotovoltaica, a instalação física dos painéis não significa, sozinha, que o sistema esteja apto a funcionar conectado à rede. Existe uma etapa administrativa e técnica de conexão, cuja execução depende das responsabilidades previstas no contrato e das regras da distribuidora.

O investimento prometia economia, mas os meses de espera adiaram o benefício esperado

Por que os painéis ficaram seis meses parados?

Os equipamentos permanecem no telhado durante seis meses sem o funcionamento esperado. O casal cobra explicações da empresa e pede o andamento do processo. A falta de respostas claras aumenta a dúvida sobre quais etapas foram cumpridas e se restava alguma providência dos proprietários.

A ligação à rede envolve análise de documentos e condições técnicas. Um atraso pode ter mais de uma causa, inclusive solicitações de correção feitas pela distribuidora. Nesse cenário, porém, o orçamento atribui à contratada o acompanhamento. É preciso verificar se ela cumpriu esse dever.

O protocolo mostra uma pendência sem resposta

Depois das cobranças, o casal consegue um protocolo que registra uma exigência ainda não respondida pela contratada. O documento não prova sozinho todas as causas dos seis meses de espera, mas permite comparar datas, pedidos e respostas com o que foi prometido no orçamento.

Para examinar o atraso, a sequência documental pode reunir:

Orçamento: serviços incluídos e prazo informado ao casal.

serviços incluídos e prazo informado ao casal. Pagamentos: comprovantes do valor de R$ 28 mil.

comprovantes do valor de R$ 28 mil. Protocolo: solicitação de conexão e exigência pendente.

solicitação de conexão e exigência pendente. Mensagens: cobranças e respostas da empresa.

cobranças e respostas da empresa. Contas: faturas de energia do período de paralisação.

As datas ajudam a descobrir quando a pendência surgiu e quem deveria agir. O casal não precisa transformar qualquer promessa de economia em prejuízo automaticamente comprovado. Para pedir ressarcimento, seria necessário demonstrar gastos reais ou perdas quantificáveis, além da relação com a falha.

O que a lei prevê para um serviço incompleto?

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, prevê opções quando um serviço apresenta falha, como reexecução sem custo adicional, abatimento proporcional ou restituição, conforme o caso. O serviço prometido no contrato e a causa do atraso precisam ser examinados.

O artigo 30 estabelece que uma oferta suficientemente precisa integra o contrato. Se o acompanhamento da conexão estava incluído, esse detalhe importa. Uma obrigação da distribuidora, porém, não pode ser automaticamente transferida à instaladora sem examinar o que cada parte deveria fazer.

O contrato previa pagamento único, mas a revenda tentou alterar as condições depois da venda

Quem responde pela etapa de conexão?

A Agência Nacional de Energia Elétrica explica que a conexão de microgeração segue procedimentos e prazos regulados. Há etapas da distribuidora e documentos encaminhados pelo interessado ou seu representante. O protocolo e o contrato são essenciais para identificar a pendência da contratada.

As contas recebidas nos seis meses podem documentar despesas, mas não representam, por si, economia perdida integralmente indenizável. Seria necessário avaliar produção prevista, consumo, tarifas e regras aplicáveis. Também falta apurar se o sistema poderia operar e compensar energia durante todo o período alegado.

O casal ainda não recebeu a conexão prometida

Nesse exemplo ilustrativo, o casal dispõe de um protocolo com pendência atribuída à contratada, mas não há confirmação de ligação, acordo ou decisão judicial. O valor de R$ 28 mil corresponde ao pagamento narrado, e não a uma indenização já reconhecida.

O ponto central é distinguir instalação concluída de serviço contratado integralmente entregue. A documentação pode indicar a responsabilidade pelo atraso e os caminhos de correção. Sem esclarecimento da pendência e prova dos prejuízos, qualquer valor de ressarcimento continuaria apenas uma possibilidade.