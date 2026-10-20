Família paga R$ 24 mil por energia solar, mas o sistema permanece inoperante porque o projeto foi reprovado para conexão à distribuidora. Na situação fictícia, a empresa exige outros R$ 6 mil pela regularização, e contas de luz continuam chegando. Contrato e causa da reprovação definirão quem paga essa correção.

A energia solar foi instalada, mas não trouxe economia

A família contrata um sistema de energia solar para reduzir despesas da casa. O serviço custa R$ 24 mil, incluindo equipamentos e etapas previstas no orçamento. Depois da montagem das placas, espera que a produção e a compensação de energia comecem conforme o prazo informado.

A conta de luz, porém, continua sem a redução esperada. O projeto não recebe a aprovação necessária para conexão à distribuidora. A presença dos módulos no telhado não significa que o sistema esteja regular ou operando. O problema passa a envolver entrega completa do serviço, e não apenas instalação física.

A cobrança adicional surgiu depois que o serviço contratado já havia sido pago

Por que a empresa pediu outros R$ 6 mil?

Ao cobrar explicações, a família recebe uma proposta de R$ 6 mil extras para corrigir o projeto. A empresa afirma que os ajustes são indispensáveis à aprovação. O contrato inicial, no entanto, não esclarece à família por que a solução exigiria uma nova cobrança depois do pagamento principal.

Os moradores pedem a identificação da exigência técnica feita pela distribuidora. Sem uma resposta documentada, não dá para saber se houve erro do projeto original, mudança solicitada pelo cliente ou condição externa que não estava incluída. A origem da reprovação precisa ser demonstrada antes de atribuir o custo.

Projeto, orçamento e protocolo explicam o impasse

A família reúne orçamento, contrato e nota fiscal. Também pede cópia da solicitação de conexão e da comunicação que apontou as pendências. Esses documentos mostram quais tarefas foram contratadas, quem seria responsável pela regularização e quais correções foram exigidas para o sistema funcionar.

Quatro registros ajudam a diferenciar problema técnico de cobrança sem explicação:

Orçamento: o que estava incluído no projeto e no preço inicial.

o que estava incluído no projeto e no preço inicial. Protocolo: pedido de conexão, número e resposta da distribuidora.

pedido de conexão, número e resposta da distribuidora. Pendências: relatório sobre os ajustes exigidos e suas causas.

relatório sobre os ajustes exigidos e suas causas. Cobrança adicional: itens e valores que compõem os R$ 6 mil solicitados.

Uma avaliação técnica independente pode indicar se a instalação corresponde ao projeto aprovado ou se existem erros de dimensionamento e documentação. Como o assunto envolve eletricidade, os moradores não devem improvisar a ligação. A discussão financeira precisa caminhar junto com a segurança da instalação.

Quem responde pela aprovação do sistema solar?

A Agência Nacional de Energia Elétrica informa que a microgeração conectada à rede segue procedimentos de solicitação e análise pela distribuidora. Há regras específicas sobre a conexão e o sistema de compensação. Isso não significa que a distribuidora precise aceitar qualquer projeto incompleto.

A obrigação da instaladora depende do serviço que ela vendeu. Se o pacote incluía elaborar e regularizar o projeto, uma falha atribuível à execução pode gerar cobrança de correção sem custo adicional. Se houver exigência não prevista e legítima, os documentos precisam esclarecer como foi distribuída essa responsabilidade.

A família questiona quem deve assumir os custos de corrigir um projeto que não recebeu aprovação

Instalar placas não é o mesmo que poder compensar energia

O funcionamento de uma usina de energia solar fotovoltaica depende da conversão da luz em eletricidade. Para participar da compensação na rede, também entram procedimentos regulatórios. O Código de Defesa do Consumidor protege contra descumprimento de oferta e falhas nos serviços contratados.

A economia prometida também precisa ser analisada com cuidado. Mesmo sistemas regulares podem ter cobranças residuais, variações de geração e regras de compensação. Neste caso fictício, a questão imediata é outra: o sistema não foi liberado, e a família quer saber se terá de financiar uma correção necessária.

Como a família pode contestar a cobrança extra?

Um desfecho possível envolve obter um relatório técnico e pedir que a empresa explique, por escrito, cada item dos R$ 6 mil. Se o problema resultar de falha no serviço já contratado, a família poderá cobrar a correção adequada, avaliar restituição ou outras medidas compatíveis com o contrato.

Se houver recusa, o histórico pode ser apresentado ao Procon ou à Justiça, conforme o caso. A família não tem economia garantida por uma promessa publicitária, mas tem direito a discutir a entrega não concluída. A solução depende de demonstrar a causa da reprovação e o dever assumido pela empresa.