Casal compra apartamento de R$ 320 mil anunciado com vaga privativa, mas descobre, ao receber as chaves, que o espaço pertence a outro morador. No caso fictício, a imobiliária aponta o vendedor como responsável. O anúncio, o contrato e a matrícula oficial passam a decidir os próximos passos da disputa.
A promessa da vaga de garagem acompanhou a compra
No caso fictício, o casal visita o apartamento, conversa sobre a garagem e recebe um anúncio que descreve a vaga como privativa. O preço de R$ 320 mil parece incluir o direito de estacionar. As mensagens da negociação reforçam essa expectativa antes da assinatura.
Depois da compra, os dois organizam a mudança e contam com o espaço para o carro. A existência de uma vaga de garagem não era um detalhe decorativo: fazia parte do que imaginaram adquirir. Por isso, a descrição escrita deve ser preservada, inclusive com data e identificação do anunciante.
O que aconteceu quando receberam as chaves?
Ao tentar estacionar, o casal descobre que a vaga indicada está ocupada pelo veículo de outro morador. A administração informa que aquele espaço tem titular diferente. O vendedor não apresenta solução imediata, e a imobiliária afirma que apenas divulgou os dados recebidos.
A resposta não esclarece por que o anúncio tratou a vaga como privativa. O casal pede uma explicação por escrito e solicita os documentos do condomínio. Nesse momento, a discussão deixa de depender apenas do que foi falado e passa a exigir conferência do registro.
Anúncio, contrato e matrícula precisam ser comparados
O documento mais importante é a matrícula do imóvel, consultada junto ao cartório. Também entram na comparação o contrato, a proposta e o anúncio salvo. Uma vaga pode ter matrícula própria, estar vinculada à unidade ou seguir outra forma de uso prevista nos documentos do condomínio.
- Oferta guardada: cópia do anúncio e mensagens que mencionam a vaga privativa.
- Negociação: proposta, contrato, escritura e recibos referentes à compra.
- Situação registral: matrícula do apartamento, eventual matrícula da vaga e documentos do condomínio.
O histórico ajuda a identificar se houve promessa não cumprida ou erro na descrição. O casal solicita esclarecimentos sobre a vaga exata, sua numeração e o vínculo com o apartamento, sem presumir que o simples uso anterior por outro morador resolva a questão sobre propriedade.
A imobiliária pode simplesmente culpar o vendedor?
Nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que uma oferta suficientemente precisa pode vincular quem a faz. Já a atuação da imobiliária exige examinar quem produziu o anúncio, quais informações recebeu e se deixou de verificar um dado relevante. A responsabilidade concreta depende dessas provas.
O artigo 723 do Código Civil impõe ao corretor deveres de diligência e informação. Isso não significa que toda imobiliária responda automaticamente por qualquer erro do vendedor. Mas uma resposta que apenas transfere culpa não dispensa a avaliação da atuação de cada participante.
O registro mostra qual direito foi negociado
O Superior Tribunal de Justiça distingue vaga autônoma, direito acessório ligado ao apartamento e área comum. Essa diferença é essencial para saber o que poderia ter sido vendido. A consulta ao registro de imóveis também ajuda a entender a função pública dessa documentação.
A existência de um contrato de compra não corrige sozinha uma descrição errada da garagem. Se a vaga pertence a terceiro, não se pode prometer sua entrega sem base jurídica. Uma solução precisará respeitar os registros e esclarecer se houve perda de valor ou descumprimento do que foi contratado.
Como o casal pode encerrar a disputa?
No desfecho possível, o casal comunica formalmente a divergência ao vendedor e à imobiliária. Pode pedir cumprimento da oferta, quando viável, uma negociação de preço ou outras medidas adequadas ao contrato. O caminho dependerá de como a vaga foi descrita e de quem assumiu a obrigação.
Se não houver acordo, os documentos poderão sustentar uma reclamação ou ação judicial, com avaliação de eventuais prejuízos comprovados. O caso fictício termina sem vitória garantida: o anúncio criou uma expectativa, mas contrato e matrícula precisam mostrar exatamente o que foi prometido e entregue.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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