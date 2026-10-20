Casal compra apartamento de R$ 320 mil anunciado com vaga privativa, mas descobre, ao receber as chaves, que o espaço pertence a outro morador. No caso fictício, a imobiliária aponta o vendedor como responsável. O anúncio, o contrato e a matrícula oficial passam a decidir os próximos passos da disputa.

A promessa da vaga de garagem acompanhou a compra

No caso fictício, o casal visita o apartamento, conversa sobre a garagem e recebe um anúncio que descreve a vaga como privativa. O preço de R$ 320 mil parece incluir o direito de estacionar. As mensagens da negociação reforçam essa expectativa antes da assinatura.

Depois da compra, os dois organizam a mudança e contam com o espaço para o carro. A existência de uma vaga de garagem não era um detalhe decorativo: fazia parte do que imaginaram adquirir. Por isso, a descrição escrita deve ser preservada, inclusive com data e identificação do anunciante.

A descoberta colocou em dúvida o que realmente estava incluído no valor pago pelo apartamento

O que aconteceu quando receberam as chaves?

Ao tentar estacionar, o casal descobre que a vaga indicada está ocupada pelo veículo de outro morador. A administração informa que aquele espaço tem titular diferente. O vendedor não apresenta solução imediata, e a imobiliária afirma que apenas divulgou os dados recebidos.

A resposta não esclarece por que o anúncio tratou a vaga como privativa. O casal pede uma explicação por escrito e solicita os documentos do condomínio. Nesse momento, a discussão deixa de depender apenas do que foi falado e passa a exigir conferência do registro.

Anúncio, contrato e matrícula precisam ser comparados

O documento mais importante é a matrícula do imóvel, consultada junto ao cartório. Também entram na comparação o contrato, a proposta e o anúncio salvo. Uma vaga pode ter matrícula própria, estar vinculada à unidade ou seguir outra forma de uso prevista nos documentos do condomínio.

Três conjuntos de registros permitem separar a promessa comercial do direito efetivamente existente:

Oferta guardada: cópia do anúncio e mensagens que mencionam a vaga privativa.

cópia do anúncio e mensagens que mencionam a vaga privativa. Negociação: proposta, contrato, escritura e recibos referentes à compra.

proposta, contrato, escritura e recibos referentes à compra. Situação registral: matrícula do apartamento, eventual matrícula da vaga e documentos do condomínio.

O histórico ajuda a identificar se houve promessa não cumprida ou erro na descrição. O casal solicita esclarecimentos sobre a vaga exata, sua numeração e o vínculo com o apartamento, sem presumir que o simples uso anterior por outro morador resolva a questão sobre propriedade.

A imobiliária pode simplesmente culpar o vendedor?

Nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que uma oferta suficientemente precisa pode vincular quem a faz. Já a atuação da imobiliária exige examinar quem produziu o anúncio, quais informações recebeu e se deixou de verificar um dado relevante. A responsabilidade concreta depende dessas provas.

O artigo 723 do Código Civil impõe ao corretor deveres de diligência e informação. Isso não significa que toda imobiliária responda automaticamente por qualquer erro do vendedor. Mas uma resposta que apenas transfere culpa não dispensa a avaliação da atuação de cada participante.

O casal questiona por que a informação apresentada durante a venda não corresponde ao espaço disponível

O registro mostra qual direito foi negociado

O Superior Tribunal de Justiça distingue vaga autônoma, direito acessório ligado ao apartamento e área comum. Essa diferença é essencial para saber o que poderia ter sido vendido. A consulta ao registro de imóveis também ajuda a entender a função pública dessa documentação.

A existência de um contrato de compra não corrige sozinha uma descrição errada da garagem. Se a vaga pertence a terceiro, não se pode prometer sua entrega sem base jurídica. Uma solução precisará respeitar os registros e esclarecer se houve perda de valor ou descumprimento do que foi contratado.

Como o casal pode encerrar a disputa?

No desfecho possível, o casal comunica formalmente a divergência ao vendedor e à imobiliária. Pode pedir cumprimento da oferta, quando viável, uma negociação de preço ou outras medidas adequadas ao contrato. O caminho dependerá de como a vaga foi descrita e de quem assumiu a obrigação.

Se não houver acordo, os documentos poderão sustentar uma reclamação ou ação judicial, com avaliação de eventuais prejuízos comprovados. O caso fictício termina sem vitória garantida: o anúncio criou uma expectativa, mas contrato e matrícula precisam mostrar exatamente o que foi prometido e entregue.