Inquilino gasta R$ 19 mil em melhorias na casa alugada, com autorização do proprietário. Após a venda, o novo dono exige que tudo seja retirado, sem ressarcimento. No caso fictício, a solução depende do contrato, da natureza das obras e dos documentos que comprovam a permissão documentada e os gastos.

As melhorias foram autorizadas antes da venda

No caso fictício, o morador decide melhorar a casa em que vive de aluguel. Antes de gastar, conversa com o proprietário e guarda mensagens autorizando as obras. Ao final, as despesas chegam a R$ 19 mil, registradas em comprovantes de materiais e serviços realizados.

A autorização demonstra que a obra não foi escondida, mas não resolve todas as questões. É preciso saber quais mudanças foram realizadas, se seriam permanentes e se houve promessa de indenização. O contrato de locação pode conter regras sobre o destino das melhorias ao término do aluguel.

O novo proprietário passou a exigir a retirada de alterações que tinham sido aceitas pelo antigo dono

O que mudou quando a casa foi vendida?

Após a venda, o novo proprietário exige a retirada das melhorias e afirma que não pagará nada por elas. O inquilino mostra as mensagens anteriores, mas recebe a resposta de que o acordo foi feito com outra pessoa. A mudança de dono cria uma disputa sobre obrigações anteriores.

Retirar componentes incorporados à casa pode causar danos e gerar novos gastos. Por isso, o morador não começa a desmontar nada sem esclarecer o pedido. Ele solicita a posição do antigo e do novo proprietário por escrito, mantendo os comprovantes das obras e da autorização recebida.

Benfeitorias têm regras diferentes conforme sua finalidade

A Lei do Inquilinato, no artigo 35, prevê em regra indenização para benfeitorias necessárias e para as úteis autorizadas, salvo disposição contratual em contrário. Já as mudanças feitas somente por conforto ou enfeite podem seguir tratamento distinto, inclusive quanto à retirada sem dano.

Antes de discutir retirada ou reembolso, os seguintes registros devem ser reunidos:

Locação: contrato e cláusulas sobre obras e indenização.

contrato e cláusulas sobre obras e indenização. Autorização: mensagens com o proprietário anterior e o alcance do consentimento.

mensagens com o proprietário anterior e o alcance do consentimento. Gastos: notas, recibos e descrição de cada melhoria.

notas, recibos e descrição de cada melhoria. Condições do imóvel: fotos e vistorias anteriores e posteriores às obras.

A classificação não depende apenas do valor gasto. É preciso separar reparos necessários, melhorias que aumentem a utilidade e alterações de gosto pessoal. Fotografias anteriores à obra e notas dos materiais ajudam a demonstrar o que mudou na casa, sem presumir que os R$ 19 mil serão devolvidos integralmente.

O novo dono pode mandar retirar tudo?

A venda do imóvel não apaga automaticamente todos os direitos do inquilino. Porém, os efeitos da alienação sobre a continuidade da locação e as obrigações de indenizar dependem dos documentos e das condições legais. É necessário apurar quando as melhorias foram feitas e quem ficou responsável por elas.

Também importa saber se há cláusula de renúncia à indenização. A Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça considera válida, em contratos de locação, a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Autorização para reformar, sozinha, não garante pagamento posterior.

O caso levanta dúvidas sobre o destino das melhorias feitas durante um contrato de aluguel

Documentos e retirada exigem avaliação cuidadosa

O conceito de locação ajuda a entender a relação entre quem cede o imóvel e quem paga pelo uso. Para discutir as obras, devem ser confrontados contrato, mensagens e vistorias. O morador também precisa demonstrar que os gastos correspondem aos serviços realmente realizados.

Em conflitos envolvendo armários sob medida, por exemplo, a forma de fixação pode influir na possibilidade de retirada. O mesmo cuidado vale para outras melhorias, sem presumir que tenham sido feitas nesta casa. Uma vistoria técnica pode indicar o que é removível e quais partes sofreriam danos.

Como discutir os R$ 19 mil sem piorar o conflito?

Um desfecho possível é negociar quais obras permanecem, se haverá compensação e quem arcará com eventuais reparos. O inquilino pode pedir análise do contrato e dos recibos para separar despesas indenizáveis de alterações que não dão direito automático a reembolso.

Se não houver acordo, a controvérsia pode exigir solução judicial, considerando também os efeitos da venda sobre a locação. O caso fictício termina sem devolução garantida dos R$ 19 mil. A resposta está nas características das melhorias, nas cláusulas válidas e no que os envolvidos conseguirão provar.