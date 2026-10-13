Os armários sob medida instalados pela inquilina geram disputa na saída, neste caso fictício. Ela pagou pela marcenaria com autorização do proprietário, sem definir o destino dos móveis. Ele afirma que tudo pertence ao imóvel e recusa pagamento, deixando contrato e possibilidade de retirada no centro do conflito.
Como os armários sob medida viraram problema na saída?
No caso fictício, a inquilina manda fabricar armários para cozinha e quartos pouco depois da mudança. Antes da instalação, pede autorização por mensagem. O proprietário concorda com o serviço, e ela paga o marceneiro, acreditando que poderá levar os módulos ao sair.
Anos depois, ao agendar a desmontagem, ela ouve que os móveis são parte do imóvel. O proprietário argumenta que ficaram ajustados às paredes e que não pretende pagar por eles. As mensagens antigas não dizem se seriam retirados ou deixados.
A autorização para instalar significa deixar os móveis sem receber?
Os armários podem envolver a discussão sobre benfeitorias e bens, mas a classificação depende de como foram instalados e de suas características. Nem toda peça feita sob medida vira automaticamente propriedade do locador, e nem toda melhoria assegura reembolso.
A Lei do Inquilinato diferencia tipos de benfeitorias e prevê condições para indenização e retirada. O STJ também examina cláusulas contratuais ao tratar de melhorias em imóveis alugados. Autorizar instalar não responde, sozinho, quem fica com os armários.
Quais documentos podem ajudar a esclarecer a propriedade dos armários?
A inquilina reúne o contrato de aluguel, as mensagens de autorização, as notas da marcenaria e fotografias da montagem. A vistoria inicial mostra que os armários ainda não existiam quando ela recebeu o imóvel. Esses registros ajudam a reconstruir o acordo.
Ela também procura possíveis aditivos e cláusulas sobre benfeitorias e retirada. O proprietário separa sua versão das conversas e as condições de entrega. Sem essa conferência, qualquer conclusão sobre propriedade ou indenização seria apressada.
A seguir listamos quatro documentos importantes para esclarecer a instalação e o destino dos armários:
- Contrato: cláusulas sobre benfeitorias e retirada de bens
- Autorização: mensagens que permitiram a instalação
- Comprovantes: notas da marcenaria e pagamentos realizados
- Vistorias: fotos do imóvel antes e depois da montagem
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Quando a retirada pode ser discutida sem danificar o imóvel?
Uma avaliação técnica pode indicar se os módulos podem ser desmontados sem prejudicar paredes, redes ou outras partes do imóvel. A inquilina não deve simplesmente arrancar os móveis, pois a retirada com danos pode gerar responsabilidade e novos custos.
Se houver retirada viável e acordo, as partes podem registrar data, reparos necessários e vistoria final. Outra possibilidade é negociar compensação pelo uso dos armários ou sua permanência, sem supor que o proprietário esteja obrigado a comprar tudo pelo preço original.
A seguir listamos três caminhos de negociação que dependem do contrato e das características dos móveis:
|Caminho
|Condição a verificar
|Possível cuidado
|Retirada
|Desmontagem possível
|Reparar danos causados
|Permanência
|Acordo entre as partes
|Registrar destino por escrito
|Compensação
|Pagamento negociado
|Definir valor e prazo
Como a inquilina e o proprietário podem encerrar a disputa?
Quando o impasse continuar, contrato, classificação dos bens e consequências da desmontagem precisam de avaliação individual. Não existe desfecho judicial no relato fictício, nem garantia de que qualquer uma das partes receberá exatamente o que deseja.
O caminho mais cuidadoso é formalizar quem ficará com cada módulo, se haverá pagamento e como o imóvel será entregue. A lição do caso fictício é simples: autorização para instalar e acordo sobre o destino dos móveis são decisões diferentes.
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