EM FOCO Resumo da matéria 01 Cobrança contestada O condomínio associa uma avaria do elevador à mudança, mas a moradora e a transportadora negam o dano e pedem provas. 02 Provas são centrais Orçamento mostra o custo, não a autoria. Imagens, vistorias e informações técnicas podem esclarecer quando e como a avaria surgiu. 03 Origem antes do rateio Se houver dano provocado na mudança, a responsabilidade deve ser apurada. Desgaste e falhas anteriores exigem outra análise das despesas comuns.

O conserto do elevador vira disputa depois de uma mudança. Neste caso fictício, o condomínio cobra da moradora pela avaria, mas não apresenta imagens do momento em que ela ocorreu. A transportadora também contesta a acusação, e as partes procuram vistorias e registros técnicos para esclarecer a origem do dano.

Por que o elevador foi associado à mudança?

A administração notou um arranhão profundo e uma peça solta na cabine logo depois do transporte de móveis. Como a moradora havia usado o equipamento naquela tarde, recebeu uma mensagem atribuindo a ela toda a despesa do conserto, sem uma explicação detalhada sobre a origem da avaria.

A moradora perguntou se havia vistoria anterior ou fotografia do elevador antes da mudança. A empresa contratada também negou ter atingido a cabine. Mesmo assim, o condomínio insistiu no pagamento e informou que uma empresa de manutenção havia apresentado um orçamento para a peça danificada.

A mudança terminou, mas a conta apresentada pelo condomínio ainda gera dúvidas.

Uma suspeita permite cobrar o conserto do elevador?

O orçamento do reparo pode indicar quanto custa corrigir a avaria, mas não demonstra sozinho quem a provocou. A cabine pertence às áreas compartilhadas de um edifício com elevador, e sua manutenção segue regras próprias. Responsabilidade por dano específico exige examinar a conduta e sua relação com o defeito.

O Código Civil prevê reparação de danos, mas o ônus da prova é tratado pelo TJDFT ao explicar o artigo 373 do CPC. A mudança antes do dano não prova automaticamente sua origem. Imagens e vistorias podem esclarecer se a avaria já existia ou surgiu naquele momento.

Que registros ajudam a esclarecer o que aconteceu?

A moradora solicita as imagens disponíveis do período, respeitando as regras de acesso e a privacidade de terceiros. Também pede a ordem de serviço e os registros de inspeção da cabine. A ausência de gravação não comprova inocência nem culpa; exige examinar outras evidências.

A transportadora pode apresentar horários, lista de funcionários e fotos dos móveis protegidos. Se houve vistoria de entrada ou saída, o documento precisa indicar seu resultado. Um relatório técnico pode esclarecer se o defeito combina com impacto recente, desgaste antigo ou outra causa possível.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a entender o conflito e permitem conferir o que aconteceu:

Imagens do período: podem mostrar o transporte e eventuais contatos com a cabine.

podem mostrar o transporte e eventuais contatos com a cabine. Vistoria da cabine: permite comparar o estado antes e depois.

permite comparar o estado antes e depois. Laudo de manutenção: ajuda a distinguir impacto recente de desgaste.

ajuda a distinguir impacto recente de desgaste. Registros da mudança: relacionam horários, equipe e movimentação de móveis.

Leia também: Moradora paga metade de um muro combinado com o vizinho, mas ele muda o projeto e cobra a diferença depois da obra pronta

A moradora quer entender como foi feita a ligação entre a mudança e o suposto dano.

Quem deveria pagar se o dano fosse confirmado?

Se as provas indicarem que um móvel atingiu o elevador, será preciso identificar a responsabilidade pelo impacto, considerando contrato da mudança e conduta de quem transportava. Não basta presumir que toda despesa pertence à moradora apenas porque foi ela quem contratou o serviço.

Se a avaria tiver origem anterior ou ligada ao uso normal, o rateio condominial poderá seguir as regras de manutenção das áreas comuns. A comparação entre orçamento, laudo e imagens permite separar custo do reparo e autoria do dano, que são questões diferentes.

A seguir listamos três pontos de comparação que organizam os documentos e os possíveis caminhos para resolver a questão:

DADOS EM FOCO O que comparar no conflito Tabela de documentos e cuidados no caso fictício: o que comparar no conflito Registro O que verificar Por que importa Imagem Movimento na cabine Ajuda a verificar o momento Vistoria Estado anterior Permite comparar danos Ordem de serviço Causa provável Distingue defeito e autoria

Como a cobrança pode ser resolvida?

A moradora apresenta contestação por escrito e pede fundamentação da cobrança. A administração pode reunir documentos, ouvir a empresa de mudança e revisar sua conclusão. Uma solução consensual fica mais viável quando ambos verificam os mesmos registros, com informações pessoais de terceiros protegidas.

Neste relato fictício, a conclusão possível é que suspeita não equivale a prova. Se a administração demonstrar o dano e sua origem, poderá avaliar a cobrança prevista nas regras aplicáveis. Sem essa demonstração, atribuir o custo exclusivamente à moradora continua sendo uma decisão contestável.