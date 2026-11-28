Uma moradora do Distrito Federal procurou a Justiça depois que o padrão de energia elétrica de sua casa foi danificado. Segundo ela, a estrutura caiu quando um caminhão do serviço de coleta de lixo passou pela via. O caso envolve uma autarquia pública. A avaliação judicial considerou registros do episódio.

Coleta de resíduos terminou com dano à instalação elétrica

Uma moradora do Distrito Federal procurou a Justiça depois que o padrão de energia elétrica de sua casa foi danificado. Segundo ela, a estrutura caiu quando um caminhão do serviço de coleta de lixo passou pela via. O caso envolve uma autarquia pública.

No registro publicado pelo TJDFT, aparecem tanto a reclamação inicial quanto os motivos da decisão. Essa separação é importante para compreender o resultado, pois o que uma pessoa afirma precisa ser comparado com os elementos disponíveis à Justiça.

Moradora observa do portão o padrão de energia quebrado na calçada, com caminhão de coleta ao fundo de uma rua residencial // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a moradora relatou sobre o caminhão?

A mulher afirmou que o veículo atingiu o equipamento instalado em frente ao imóvel durante a coleta de resíduos. O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, chamado SLU, contestou a ligação entre a passagem do caminhão e os danos reclamados.

O que aconteceu precisou ser reconstruído com base em elementos concretos. A Justiça compara a descrição inicial, a resposta do outro lado e os registros existentes antes de atribuir a alguém um dever de reparação ou uma infração.

Fotos e testemunha sustentaram a versão apresentada

Fotografias do local e o relato de uma pessoa que presenciou o episódio deram apoio à versão da moradora. A autarquia apresentou apuração interna feita com a empresa contratada. Os julgadores consideraram esse material insuficiente para afastar o testemunho independente.

Os registros centrais do episódio podem ser resumidos assim:

Serviço: coleta de resíduos em via pública.

coleta de resíduos em via pública. Dano: padrão de energia da residência atingido.

padrão de energia da residência atingido. Prova: fotografias e testemunha sem ligação com as partes.

fotografias e testemunha sem ligação com as partes. Defesa: apuração interna do SLU e da contratada.

apuração interna do SLU e da contratada. Resultado: indenização material mantida em segundo julgamento.

O resultado desse exame mostra por que reunir provas faz diferença. Comprovantes e registros permitem identificar o que ocorreu, quem participou e quais consequências têm ligação com a situação. A decisão se limita aos elementos daquele processo.

Moradora conversa com testemunha diante do padrão de energia danificado, mantendo distância dos cabos e da estrutura caída // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o serviço público foi responsabilizado?

O pedido foi aceito parcialmente em primeira instância, com ressarcimento dos prejuízos materiais. O SLU recorreu dizendo que não havia prova convincente. A Turma Recursal entendeu que o conjunto reunido pela autora era mais provável e coerente com a ocorrência.

O Código Civil estabelece regras para avaliar danos e obrigações entre pessoas. Por isso, o resultado não depende apenas de ter ocorrido um problema: importa demonstrar o prejuízo, as circunstâncias e a relação entre eles.

Moradora examina comprovantes e orçamento com um eletricista em sua casa, numa reencenação dos prejuízos materiais do caso // Imagem ilustrativa feita por IA

A responsabilidade do Estado depende da ligação com o dano

A decisão aplicou a responsabilidade objetiva de entidade que presta serviço público. Isso exige demonstrar o dano e sua relação com a atividade, mas não pressupõe a prova de culpa pessoal do motorista. A análise das provas continuou sendo indispensável.

A responsabilidade civil examina quando alguém tem o dever de reparar danos causados a outra pessoa. A conclusão depende dos fatos, dos documentos e das regras aplicáveis. Nem todo prejuízo implica indenização automática.

O que decidiu a Turma Recursal?

Em 6 de novembro de 2026, a 3ª Turma Recursal manteve, por unanimidade, a condenação do SLU. O tribunal não informou, na notícia oficial, a quantia exata do ressarcimento. A conclusão tratou dos gastos materiais comprovados, não de uma reparação automática.

Os valores e obrigações mencionados refletem a decisão divulgada oficialmente. É importante conferir se houve recurso ou mudança posterior antes de considerar o caso encerrado. A documentação disponível continua sendo o principal ponto de partida para compreender a responsabilidade.