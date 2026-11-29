Em 2022, aos 71 anos, o pastor Juanito cuidava de cerca de 150 ovelhas no páramo, a paisagem de alta montanha do Equador, a uns 4 mil metros de altitude. Parte da família, que reúne seis filhos e seis netos, vivia com ele nas montanhas, em casas de barro e palha, num ritmo que seguia o rebanho, o frio e a luz do dia.

O que é o páramo onde Juanito vive?

É uma paisagem de alta montanha típica dos Andes, acima da linha das florestas e abaixo das neves. O capim dourado cobre as encostas, a névoa chega rápido e o vento sopra forte. Durante o dia o sol pode esquentar, mas à noite a temperatura despenca, e o frio é companheiro constante.

A altitude também cobra seu preço. A 4 mil metros, o ar tem menos oxigênio, e qualquer subida pesa mais nas pernas e no fôlego de quem não está acostumado. Para Juanito, que pertence ao povo Panzaleo, essa é simplesmente a paisagem de casa.

O caminho até o pasto pode levar mais de 40 minutos

A rotina gira em torno do rebanho

Levar as ovelhas ao pasto pode exigir mais de 40 minutos de caminhada pelas encostas. No caminho, Juanito toca uma flauta andina, e a música acompanha o passo do rebanho. É um trabalho de todos os dias, sem feriado, porque os animais precisam comer e ser recolhidos antes que o frio da noite chegue.

Além das ovelhas, a família cultiva parte do que come e desce à localidade mais próxima para comprar e vender produtos. A história ganhou o mundo depois que dois criadores de conteúdo passaram três dias com a família, segundo reportagem sobre o pastor.

As casas são feitas para enfrentar o frio

As moradias da família são de barro e palha, materiais encontrados ali mesmo e que ajudam a segurar o calor. A lenha ajuda a aquecer as casas, e os colchões são de palha, cobertos por várias mantas. Nada de aquecedor elétrico ou loja na esquina.

Cada solução foi pensada para o clima do páramo, onde o vento e a temperatura baixa mandam na rotina.

No dia a dia, a família conta com estes recursos para enfrentar a montanha:

Casas de barro e palha , que ajudam a conservar o calor

, que ajudam a conservar o calor Lenha para aquecer os cômodos e cozinhar

para aquecer os cômodos e cozinhar Colchões de palha cobertos por mantas grossas

cobertos por mantas grossas Roças próprias para parte da alimentação

próprias para parte da alimentação Idas à localidade mais próxima para comprar e vender

As casas de barro e palha ajudam a enfrentar o frio

Quem são os Panzaleo?

São um dos povos indígenas de língua kichwa da serra central do Equador, com comunidades na província de Cotopaxi. Muitas famílias mantêm a criação de animais e a agricultura de altitude como base do sustento, num território marcado por vulcões e campos de capim.

Para Juanito, esse modo de vida é herança. O pastoreio é uma tradição familiar, e a flauta e as casas de barro também fazem parte do cotidiano dele nas montanhas.

Por que Juanito diz que é feliz ali?

Por causa da tranquilidade. Em outra reportagem sobre a família, o pastor conta que o trabalho com os animais e a calma da montanha são motivo de satisfação. Para quem vive no barulho da cidade, a ideia de passar o dia entre ovelhas e silêncio soa quase como sonho.

Isso não apaga as dificuldades. O frio e a altitude são desafios reais, especialmente para alguém com mais de 70 anos. Em uma emergência, a distância da cidade pode tornar o atendimento mais complicado.

A vida no alto segue outro relógio

No páramo, quem manda é o tempo da natureza. A rotina segue o nascer do sol, a fome do rebanho e a chegada da névoa, num modo de vida que se mantém de geração em geração. A família de Juanito mostra que dá para viver longe das cidades, desde que se aceite o esforço diário.

No Brasil, a altitude também molda o trabalho no campo, como na cidade mineira a 965 metros que virou terra do morango, e a vida em vilarejos de montanha tem seus próprios encantos. Nos Andes, Juanito segue com sua flauta e suas 150 ovelhas.