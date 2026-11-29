Uma hóspede se feriu durante estadia no Ibis Hotel Campina Grande, na Paraíba, entre 27 e 29 de setembro de 2023. No último dia, a porta de correr do banheiro se soltou. A mulher caiu e sofreu fraturas. A responsabilização judicial considerou circunstâncias documentadas e consequências financeiras do episódio.

Hospedagem em Campina Grande terminou com queda

Uma hóspede se feriu durante estadia no Ibis Hotel Campina Grande, na Paraíba, entre 27 e 29 de setembro de 2023. No último dia, a porta de correr do banheiro se soltou. A mulher caiu e sofreu fraturas.

No registro publicado pelo TJDFT, aparecem tanto a reclamação inicial quanto os motivos da decisão. Essa separação é importante para compreender o resultado, pois o que uma pessoa afirma precisa ser comparado com os elementos disponíveis à Justiça.

Profissional de manutenção examina trilho superior de porta de banheiro em hotel de Campina Grande, com painel retirado e apoiado // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a porta causou ferimentos na hóspede?

A porta saiu do trilho quando a cliente deixava o banheiro do quarto. Exames médicos mostraram lesões na clavícula e no úmero. A mulher afirmou que faltou manutenção e que não recebeu ajuda adequada logo depois do acidente.

O que aconteceu precisou ser reconstruído com base em elementos concretos. A Justiça compara a descrição inicial, a resposta do outro lado e os registros existentes antes de atribuir a alguém um dever de reparação ou uma infração.

Exames médicos confirmaram as fraturas após a queda

O hotel alegou que a hóspede havia se desequilibrado e empurrado a porta de maneira imprópria. A defesa também afirmou ter oferecido apoio. O tribunal considerou a documentação médica e não aceitou afastar a responsabilidade das empresas acionadas.

Os registros centrais do episódio podem ser resumidos assim:

Estadia: 27 a 29 de setembro de 2023.

27 a 29 de setembro de 2023. Quarto: porta de correr do banheiro se soltou.

porta de correr do banheiro se soltou. Lesões: fraturas na clavícula e no úmero.

fraturas na clavícula e no úmero. Danos materiais: R$ 9.440,28 definidos na sentença.

R$ 9.440,28 definidos na sentença. Danos morais: valor elevado para R$ 10 mil.

O resultado desse exame mostra por que reunir provas faz diferença. Comprovantes e registros permitem identificar o que ocorreu, quem participou e quais consequências têm ligação com a situação. A decisão se limita aos elementos daquele processo.

Quem respondeu pelo problema no quarto?

A sentença responsabilizou solidariamente o estabelecimento e a empresa ligada à marca hoteleira. O tribunal analisou a aparência de unidade entre os serviços oferecidos sob a mesma identificação comercial. A existência de franquia não afastou a proteção da consumidora.

O Código de Defesa do Consumidor disciplina obrigações de quem fornece serviços e produtos. Em situações como esta, a análise observa a segurança esperada, o que foi oferecido e a ligação entre a falha discutida e os danos.

Hóspede idosa com braço apoiado em tipoia conversa com profissional de saúde em Campina Grande, com exames médicos sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Serviços de hotel devem oferecer instalações seguras

Portas, trilhos e demais equipamentos do quarto fazem parte do serviço de hospedagem. A segurança dessas estruturas precisa ser acompanhada por quem explora o estabelecimento. O consumidor não deve suportar sozinho prejuízos demonstrados por falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil examina quando alguém tem o dever de reparar danos causados a outra pessoa. A conclusão depende dos fatos, dos documentos e das regras aplicáveis. Nem todo prejuízo implica indenização automática.

Quanto a Justiça determinou de indenização?

Em dezembro de 2025, a 5ª Turma Cível do TJDFT aumentou de R$ 5 mil para R$ 10 mil a indenização por danos morais. O processo também registrou R$ 9.440,28 por despesas materiais comprovadas, conforme a sentença analisada.

Os valores e obrigações mencionados refletem a decisão divulgada oficialmente. É importante conferir se houve recurso ou mudança posterior antes de considerar o caso encerrado. A documentação disponível continua sendo o principal ponto de partida para compreender a responsabilidade.