Entre setembro de 2017 e maio de 2018, a então síndica de um condomínio da Asa Sul, em Brasília, movimentou dinheiro das contas coletivas sem comprovar benefício aos moradores. O desvio total identificado no processo superou R$ 244 mil. A análise judicial examinou as circunstâncias e os registros disponíveis.
Administração de condomínio da Asa Sul ficou sob suspeita
Entre setembro de 2017 e maio de 2018, a então síndica de um condomínio da Asa Sul, em Brasília, movimentou dinheiro das contas coletivas sem comprovar benefício aos moradores. O desvio total identificado no processo superou R$ 244 mil.
A notícia do TJDFT apresenta o episódio a partir dos elementos reunidos no processo. O registro ajuda a distinguir o que foi contado pelas partes dos fatos reconhecidos na decisão e evita tratar uma alegação como prova definitiva.
Como as movimentações irregulares aconteceram?
Segundo os autos, ocorreram transferências para conta pessoal, emissão de cheques sem justificativa de uso no prédio e retiradas em espécie. A responsável também encaminhou à contabilidade extratos alterados, que escondiam saídas e indicavam saldo maior que o existente.
A versão apresentada na ação explica por que surgiu a disputa, mas não resolve sozinha a questão. O procedimento judicial permite que a parte contrária responda e apresente documentos. Depois, os magistrados verificam quais informações foram realmente sustentadas.
Extratos verdadeiros revelaram diferença nas contas
A irregularidade veio à tona quando a nova síndica pediu ao banco os documentos autênticos. A comparação com os papéis recebidos pela contabilidade mostrou diferenças. Depoimentos, relatório contábil e os extratos reais foram utilizados para examinar o destino do dinheiro.
- Período: setembro de 2017 a maio de 2018.
- Saídas: transferências, cheques e saques em dinheiro.
- Ocultação: extratos adulterados apresentados à contabilidade.
- Conferência: extratos autênticos obtidos pela nova síndica.
- Pena: quatro anos, dois meses e 18 dias.
A comparação entre registros foi decisiva para avaliar o caso. Nem toda divergência indica, por si só, que uma versão é falsa. A conclusão depende do conjunto de provas e da ligação dessas informações com a conduta examinada.
O que a Justiça considerou comprovado?
A defesa afirmou que havia confusão administrativa, não intenção de apropriação. A ré admitiu que alterou extratos para ganhar tempo. O tribunal entendeu que o uso dos recursos em proveito próprio e as provas documentais afastavam a explicação apresentada no recurso.
O Código Penal distingue condutas criminosas de simples desacordos entre particulares. A existência de uma condenação exige prova dos fatos e dos elementos do crime. Uma reclamação ou suspeita, por si só, não produz a mesma consequência jurídica.
A administração do condomínio exige prestação de contas
A gestão de um condomínio envolve recursos de muitas pessoas e requer registros claros de entradas, saídas e pagamentos. O processo mostrou por que conferir extratos emitidos diretamente pelo banco pode fazer diferença quando há dúvida sobre valores apresentados à contabilidade.
O condomínio combina interesses individuais e espaços de uso coletivo. A administração precisa seguir regras de convivência e prestação de contas. A avaliação de cada conflito depende de documentos, regulamentos aplicáveis e condutas comprovadas.
Qual pena foi mantida para a ex-síndica?
Em 8 de outubro de 2026, a 1ª Turma Criminal do TJDFT manteve a condenação por apropriação indébita e uso de documento falso. A pena ficou em quatro anos, dois meses e 18 dias de reclusão, com início em regime semiaberto.
O desfecho informado corresponde ao estágio descrito na publicação do tribunal. Para situações semelhantes, registros, contratos, fotos e comprovantes podem ajudar a esclarecer o ocorrido. O resultado de outro processo, porém, não assegura indenização ou condenação automática.
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