Um casal recebe boletos de condomínio antes das chaves, embora o apartamento ainda não esteja disponível para entrega. Neste relato, mensagens da construtora comprovam o atraso. A Justiça cancela três meses de taxas anteriores à posse e manda devolver os valores que os compradores já haviam pago.

Os boletos chegam com o apartamento indisponível

Na história ilustrativa, os compradores aguardam a conclusão de um apartamento adquirido na planta. Mesmo sem conseguir entrar no imóvel, começam a receber cobranças mensais de condomínio. A primeira chega três meses antes das chaves, quando a obra ainda não havia sido liberada.

O casal consulta o atendimento da construtora e recebe mensagens informando que o imóvel não estava pronto para entrega. As respostas escritas mostram que o atraso não resultou de falta de comparecimento dos compradores. Apesar disso, novos boletos continuam chegando, com datas de vencimento próximas.

A falta de liberação da obra se tornou um ponto importante na discussão sobre os boletos

Por que a construtora insistiu na cobrança?

Na situação fictícia, a empresa sustenta que as taxas já poderiam ser cobradas e avisa que os nomes dos compradores seriam incluídos na cobrança caso os boletos não fossem pagos. A ameaça cria um conflito antes mesmo da entrega efetiva do imóvel.

O condomínio é uma forma de organização de propriedades e áreas compartilhadas, mas a existência do prédio não resolve sozinha a responsabilidade de cada comprador. É preciso separar gastos das áreas comuns, contratos e momento da posse. A cobrança dirigida ao casal exige avaliação dessas circunstâncias.

O que as mensagens revelam sobre a entrega das chaves?

Os compradores salvam os boletos recebidos antecipadamente e as conversas em que a construtora reconhece a indisponibilidade da unidade. Também guardam o contrato de compra, os comprovantes de pagamento e a previsão de entrega. Cada registro ajuda a reconstruir quando a posse era possível.

Com os documentos reunidos, o casal pede por escrito o cancelamento das cobranças anteriores e a devolução do dinheiro já pago. Como a empresa mantém a exigência, os compradores levam o conflito à Justiça no enredo. Trata-se de uma ação imaginada, sem número processual verdadeiro.

A decisão fictícia cancela as taxas anteriores à posse

Na decisão criada para a narrativa, a Justiça considera que o imóvel não foi colocado à disposição dos compradores durante os três meses cobrados. Por isso, determina o cancelamento dos boletos daquele período e a restituição dos valores que já haviam sido pagos.

A comparação dos documentos ajuda a distinguir a cobrança do momento em que a entrega seria possível:

Boletos: registram os meses, os valores exigidos e os vencimentos.

registram os meses, os valores exigidos e os vencimentos. Mensagens: mostram que a construtora confirmou a indisponibilidade da unidade.

mostram que a construtora confirmou a indisponibilidade da unidade. Contrato: indica as condições previstas para entrega e responsabilidades.

indica as condições previstas para entrega e responsabilidades. Comprovantes: identificam o que foi efetivamente pago e pode ser pedido de volta.

O Código Civil brasileiro trata das despesas condominiais e dos deveres dos proprietários. Isso não significa que todo boleto enviado ao comprador seja correto desde o início da obra. A distinção importante, neste caso hipotético, é a falta de acesso ao apartamento no período cobrado.

O casal questionou a cobrança de despesas de um imóvel cujas chaves ainda não haviam sido entregues

Quando o comprador passa a responder pelo condomínio?

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.847.734-SP, informou em 2022 que as taxas cabem ao adquirente a partir da entrega das chaves. Se houver recusa injustificada de recebê-las, a responsabilidade pode começar quando elas estiverem efetivamente disponíveis, mesmo sem retirada.

Essa ressalva não se confunde com a situação narrada: as mensagens indicam que a própria construtora ainda não podia entregar a unidade. A análise de cobranças reais também pode envolver registro da propriedade, relação com o condomínio e detalhes contratuais. Portanto, cada cobrança precisa de exame.

O casal recupera o valor e encerra a cobrança

No encerramento fictício, os boletos referentes aos três meses anteriores à posse deixam de ser exigidos. Os compradores recebem de volta o dinheiro pago antecipadamente e permanecem responsáveis apenas pelas obrigações que surgirem no momento adequado, conforme as condições concretas de entrega.

Uma situação real exige conferir se as chaves estavam prontas para retirada ou se havia um impedimento comprovado pela construtora. Guardar mensagens, contrato, boletos e recibos ajuda a discutir o período cobrado. O desfecho ilustrado não equivale a uma decisão judicial existente nem garante o mesmo resultado.