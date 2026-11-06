Um aluno contrata seis aulas particulares, paga parte do pacote e depois recebe uma cobrança pelo restante, embora o professor tenha cancelado três encontros. A situação é fictícia, mas evidencia como o calendário das aulas, os pagamentos e as propostas de reposição ajudam a esclarecer o que já era devido.
O pacote contratado não equivale às aulas realizadas
No caso fictício, o aluno pagou parte de seis aulas e três encontros foram cancelados pelo professor. O saldo do contrato pode seguir regras diferentes do calendário das sessões, conforme o acerto.
Pacotes antecipados, mensalidades e pagamentos por aula possuem condições próprias de vencimento. Antes de questionar o valor cobrado, é preciso distinguir a parcela financeira da prestação educacional correspondente.
O professor pode cobrar sem cumprir a sua parte?
O artigo 476 do Código Civil prevê, nos contratos bilaterais, que uma parte não pode exigir a obrigação da outra antes de cumprir a sua. Isso exige observar a ordem das obrigações e não extingue a dívida inteira automaticamente.
Uma aula cancelada pelo prestador é diferente de uma falta do aluno. Uma reposição confirmada também difere de promessa indefinida: motivo, aviso e possibilidade de reagendamento são elementos relevantes.
A seguir, distinga obrigações relacionadas às aulas ministradas, aos cancelamentos e às reposições para entender como a cobrança pode ser analisada:
O calendário separa o que ocorreu do que ficou pendente
A comparação das seis sessões previstas com os encontros ministrados ajuda a identificar o que realmente aconteceu. Cada documento tem sua função:
- Contrato: quantidade de aulas e condições de pagamento.
- Calendário: datas previstas e sessões realizadas ou canceladas.
- Mensagens: autoria dos cancelamentos e propostas de reposição.
- Recibos: valores já pagos e parcelas cobradas.
Uma discussão sobre curso pago pela empresa envolve outro regime, mas também evidencia a importância da cláusula contratual. Nas aulas particulares, o calendário indica prestação realizada e pendências.
O que muda quando o encontro foi remarcado?
Se o aluno aceitou uma nova data e a aula ocorreu, houve serviço efetivamente prestado. Se a reposição não aconteceu, a parte pendente precisa ser considerada na avaliação do pacote.
O artigo 475 do Código Civil admite discussão sobre cumprimento ou resolução do contrato. Quando aplicável, o Código de Defesa do Consumidor também prevê alternativas para serviços inadequados e ofertas não cumpridas.
Compare três estados de uma aula remarcada para identificar o que foi cumprido e o que continua pendente:
|Situação
|Registro
|O que analisar
|Limite
|Reposição realizada
|Data e presença
|Prestação efetuada
|Conferir parcela correspondente
|Reposição agendada
|Aceite e calendário
|Aula ainda pendente
|Promessa não é execução
|Sem nova data
|Cancelamento documentado
|Cumprimento ou resolução
|Não extinguir tudo automaticamente
Pagamento e oportunidade de aprender são aspectos distintos
O professor pode ter ministrado parte das aulas e o estudante pode ter usufruído do serviço. Por isso, restituição integral e cobrança integral não são conclusões automáticas diante de cancelamentos.
Em outra discussão sobre devolução de pagamento, a prestação do serviço também exige análise própria. Aqui, o foco são aulas ministradas, faltas e reposição oferecida.
Como o calendário esclarece o saldo exigível?
Listar datas previstas, cancelamentos e reposições mostra onde a prestação avançou. O confronto deve considerar o tipo de pagamento previsto no contrato, sem supor equivalência automática entre aulas e parcelas.
No exemplo fictício, o calendário não apaga a dívida nem confirma a cobrança. Ele permite verificar serviços efetivamente prestados e obrigações ainda pendentes antes de chegar a uma conclusão.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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