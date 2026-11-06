Um aluno contrata seis aulas particulares, paga parte do pacote e depois recebe uma cobrança pelo restante, embora o professor tenha cancelado três encontros. A situação é fictícia, mas evidencia como o calendário das aulas, os pagamentos e as propostas de reposição ajudam a esclarecer o que já era devido.

O pacote contratado não equivale às aulas realizadas

No caso fictício, o aluno pagou parte de seis aulas e três encontros foram cancelados pelo professor. O saldo do contrato pode seguir regras diferentes do calendário das sessões, conforme o acerto.

Pacotes antecipados, mensalidades e pagamentos por aula possuem condições próprias de vencimento. Antes de questionar o valor cobrado, é preciso distinguir a parcela financeira da prestação educacional correspondente.

Cancelamento de aulas e cobrança do pacote exigem conferência de calendário

O professor pode cobrar sem cumprir a sua parte?

O artigo 476 do Código Civil prevê, nos contratos bilaterais, que uma parte não pode exigir a obrigação da outra antes de cumprir a sua. Isso exige observar a ordem das obrigações e não extingue a dívida inteira automaticamente.

Uma aula cancelada pelo prestador é diferente de uma falta do aluno. Uma reposição confirmada também difere de promessa indefinida: motivo, aviso e possibilidade de reagendamento são elementos relevantes.

A seguir, distinga obrigações relacionadas às aulas ministradas, aos cancelamentos e às reposições para entender como a cobrança pode ser analisada:

Contrato bilateral Pagamento corresponde à prestação ajustada. A ordem das obrigações importa. O artigo 476 limita exigência antes do cumprimento. Aula realizada Data e duração precisam ser identificadas. Sessão ministrada é serviço prestado. Comprovante distingue aula dada de aula marcada. Cancelamento do professor Identificar autor e momento do cancelamento. Aviso não equivale à aula. Reposição oferecida ainda não é execução. Ausência do aluno Situação difere do cancelamento do prestador. Conferir regras acordadas para faltas. Não presumir abatimento total do pacote.

O calendário separa o que ocorreu do que ficou pendente

A comparação das seis sessões previstas com os encontros ministrados ajuda a identificar o que realmente aconteceu. Cada documento tem sua função:

Contrato: quantidade de aulas e condições de pagamento.

quantidade de aulas e condições de pagamento. Calendário: datas previstas e sessões realizadas ou canceladas.

datas previstas e sessões realizadas ou canceladas. Mensagens: autoria dos cancelamentos e propostas de reposição.

autoria dos cancelamentos e propostas de reposição. Recibos: valores já pagos e parcelas cobradas.

Uma discussão sobre curso pago pela empresa envolve outro regime, mas também evidencia a importância da cláusula contratual. Nas aulas particulares, o calendário indica prestação realizada e pendências.

Cancelamento de aulas e cobrança do pacote exigem conferência de calendário

O que muda quando o encontro foi remarcado?

Se o aluno aceitou uma nova data e a aula ocorreu, houve serviço efetivamente prestado. Se a reposição não aconteceu, a parte pendente precisa ser considerada na avaliação do pacote.

O artigo 475 do Código Civil admite discussão sobre cumprimento ou resolução do contrato. Quando aplicável, o Código de Defesa do Consumidor também prevê alternativas para serviços inadequados e ofertas não cumpridas.

Compare três estados de uma aula remarcada para identificar o que foi cumprido e o que continua pendente:

Comparação de hipóteses e condições Situação Registro O que analisar Limite Reposição realizada Data e presença Prestação efetuada Conferir parcela correspondente Reposição agendada Aceite e calendário Aula ainda pendente Promessa não é execução Sem nova data Cancelamento documentado Cumprimento ou resolução Não extinguir tudo automaticamente

Pagamento e oportunidade de aprender são aspectos distintos

O professor pode ter ministrado parte das aulas e o estudante pode ter usufruído do serviço. Por isso, restituição integral e cobrança integral não são conclusões automáticas diante de cancelamentos.

Em outra discussão sobre devolução de pagamento, a prestação do serviço também exige análise própria. Aqui, o foco são aulas ministradas, faltas e reposição oferecida.

Cancelamento de aulas e cobrança do pacote exigem conferência de calendário

Como o calendário esclarece o saldo exigível?

Listar datas previstas, cancelamentos e reposições mostra onde a prestação avançou. O confronto deve considerar o tipo de pagamento previsto no contrato, sem supor equivalência automática entre aulas e parcelas.

No exemplo fictício, o calendário não apaga a dívida nem confirma a cobrança. Ele permite verificar serviços efetivamente prestados e obrigações ainda pendentes antes de chegar a uma conclusão.