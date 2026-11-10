Uma mãe encontra antibiótico vencido há três meses ao abrir a caixa comprada para o filho. Neste caso fictício, a farmácia nega a troca porque a embalagem estava fechada. A Justiça determina a substituição ou devolução do valor, sem indenização extra, pois o medicamento não foi usado. Preserva a nota.

O antibiótico vencido aparece antes da primeira dose

Na situação ilustrativa, a mãe abre a embalagem para conferir o medicamento receitado ao filho e percebe a data impressa. O prazo havia terminado três meses antes. Ela não administra nenhuma dose e separa a caixa, a receita e o comprovante da compra.

A descoberta acontece em casa, depois da ida à farmácia. Como o produto continuava lacrado, a mãe consegue mostrar a embalagem sem sinais de uso. O problema não depende da aparência dos comprimidos: o vencimento consta no rótulo e pode ser comparado à data da venda.

O caso levanta questões sobre a responsabilidade pela venda de medicamentos fora da validade

Por que a farmácia recusou a troca?

Ao voltar ao estabelecimento, a mãe pede uma troca por medicamento válido. Na narrativa fictícia, a farmácia argumenta que a caixa foi entregue fechada e, por isso, não aceitaria o pedido. A resposta deixa de lado a data de validade, que já estava vencida na compra.

A RDC 44/2009 da Anvisa determina, no artigo 46, a inspeção visual da identificação, da validade e da integridade da embalagem no momento da dispensação. Portanto, o lacre preservado não elimina a obrigação de conferir o produto antes de entregá-lo ao consumidor.

A nota e a fotografia mudam a discussão

Em vez de descartar a caixa, a mãe guarda a nota fiscal da compra e fotografa a data de validade. Também preserva a embalagem e registra a resposta recebida no balcão. Os documentos permitem comparar a venda com o vencimento e identificar qual produto foi entregue.

Esse cuidado transforma uma conversa sem registro em uma reclamação com provas concretas. A mãe apresenta os comprovantes ao estabelecimento e, diante da negativa, leva a discussão à Justiça no enredo. Nenhum nome de farmácia, processo ou decisão real está ligado a esse episódio inventado.

O pagamento volta, mas não há indenização adicional

Na decisão judicial fictícia, a farmácia deve substituir o remédio por outro dentro da validade ou devolver o preço pago. O pedido de indenização extra é negado porque, na situação imaginada, o produto não foi usado e não há outro prejuízo demonstrado.

Os registros que sustentam a solução narrada são simples e podem ser organizados assim:

Nota fiscal: mostra a compra e ajuda a identificar o estabelecimento responsável pela venda.

mostra a compra e ajuda a identificar o estabelecimento responsável pela venda. Fotografia: registra a data de validade impressa na caixa recebida.

registra a data de validade impressa na caixa recebida. Embalagem: permite conferir lote, identificação e condição do produto entregue.

permite conferir lote, identificação e condição do produto entregue. Resposta da farmácia: documenta a negativa apresentada quando a cliente pediu solução.

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, considera impróprio o produto com validade vencida. Já a indenização por outros danos depende dos fatos e das provas de cada caso. A ausência de uso não significa, por si só, que qualquer reparação seja impossível.

A data impressa na embalagem se tornou importante para comprovar a reclamação

O que a validade informa sobre a segurança do remédio?

O prazo impresso informa até quando o fabricante garante as condições previstas, conforme os testes e as regras aplicáveis. A mãe age corretamente ao não oferecer o antibiótico vencido à criança. Para manter o tratamento, deve procurar o farmacêutico e o profissional que prescreveu o medicamento.

Na revisão Stability of medicine: its relationship with their expiration date and with degradation products, publicada na revista Vertex em 2006, o pesquisador Alejandro Ferrero explica que a validade deriva de estudos de estabilidade. Não é seguro decidir pelo uso apenas porque a embalagem continua fechada.

Como termina a situação da mãe e do filho?

No desfecho inventado, a mãe consegue a troca ou restituição do pagamento, conforme determinado na decisão fictícia. O antibiótico vencido continua sem uso. A farmácia não paga valor extra nessa história, porque não foram demonstrados outros danos além da compra irregular.

Em uma ocorrência verdadeira, a solução precisa considerar o produto entregue, os documentos e eventuais consequências. O ponto central permanece: validade vencida exige providência, mesmo com a caixa lacrada. Conferir a data, preservar a nota e buscar um medicamento adequado protegem a compra e a saúde.