Em um caso fictício, uma funcionária reúne mais de 400 mensagens do gerente solicitando trabalho extraordinário durante dois anos. Após a demissão, constata que os cartões de ponto não registram as horas cobradas. Ela exige R$ 18 mil, mas a empresa contesta a jornada e considera suficientes seus controles eletrônicos.

As mensagens registram pedidos fora do expediente

Durante o vínculo empregatício, a trabalhadora recebe mais de 400 mensagens do gerente sobre tarefas e horários além da jornada normal. Depois da demissão, compara as conversas com os cartões de ponto e afirma que os turnos adicionais ficaram de fora dos registros da empresa.

A divergência não significa que cada mensagem corresponda a uma hora completa de serviço. Algumas podem conter solicitações, outras confirmações de presença. Para calcular uma cobrança de R$ 18 mil, é preciso conhecer os dias, a duração efetiva do trabalho e os valores salariais aplicáveis.

A diferença entre as mensagens do gerente e os cartões de ponto deu início a uma disputa sobre pagamentos

Por que os cartões de ponto não encerram a discussão?

A empresa afirma que o sistema eletrônico registra a jornada e nega o valor pedido. A funcionária apresenta conversas, comprovantes de transporte e acessos ao estabelecimento. Esses elementos podem apontar inconsistências, mas precisam ser associados a datas e horários concretos para demonstrar serviço efetivamente prestado.

O registro de entrada no prédio, por exemplo, não revela sozinho quanto tempo foi trabalhado. Uma mensagem enviada à noite também não prova toda a duração da atividade. Já a combinação de documentos e testemunhos pode tornar a sequência mais clara, inclusive quando há alegação de ponto incompleto.

Quais provas podem reconstruir as horas extras?

A trabalhadora organiza as conversas com datas e horários e compara cada pedido do gerente aos controles fornecidos pela empresa. É essencial preservar os arquivos originais e evitar recortes capazes de alterar o contexto. O mesmo cuidado vale para comprovantes de deslocamento e registros de acesso.

Os elementos que podem ser conferidos em conjunto incluem:

Mensagens originais: pedidos, respostas e horários identificáveis.

pedidos, respostas e horários identificáveis. Cartões de ponto: jornadas registradas e eventuais ajustes.

jornadas registradas e eventuais ajustes. Comprovantes de transporte: datas e trajetos ligados ao expediente.

datas e trajetos ligados ao expediente. Registros de acesso: entradas, saídas e identificação do local.

entradas, saídas e identificação do local. Testemunhas: relatos de quem acompanhou a rotina de trabalho.

Essa documentação não garante o reconhecimento integral do pedido, mas permite confrontar versões sobre o expediente. Cada data deverá ser examinada à luz de intervalos, acordos de compensação e tarefas comprovadas. Sem essa separação, uma soma global pode misturar horas trabalhadas, deslocamentos e simples mensagens.

A lei permite avaliar provas além do ponto eletrônico

A hora extra corresponde ao trabalho além da jornada aplicável. Pela Consolidação das Leis do Trabalho, a remuneração tem adicional mínimo de 50%, ressalvadas formas legais de compensação. O artigo 74 exige registros de entrada e saída em estabelecimentos com mais de 20 empregados.

Esses registros são relevantes, mas não possuem validade absoluta diante de contraprovas. Uma jornada alegada pode ser discutida com documentos e depoimentos. Os R$ 18 mil representam uma pretensão da trabalhadora, não um valor confirmado, e dependeriam dos cálculos e das provas aceitas.

O caso levanta dúvidas sobre o valor de conversas digitais como prova de trabalho realizado fora do horário

Como o juiz poderia comparar mensagens e registros?

A Súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho trata da prova da jornada e de presunções relativas que admitem contestação. O enunciado menciona antigo limite de empregados; para a obrigatoriedade atual dos controles, vale o artigo 74 da CLT, com mais de 20 trabalhadores.

Na reclamação fictícia, seria necessário verificar a autenticidade das mensagens e sua ligação com horas efetivamente trabalhadas. A empresa poderia apresentar dados do sistema e explicações sobre compensações. O juiz avaliaria o conjunto, respeitando a distribuição do ônus da prova e as particularidades do contrato.

A cobrança de R$ 18 mil segue sem decisão

A demissão levou a funcionária a organizar dois anos de registros e confrontar a versão da empresa. Nenhum pagamento adicional foi confirmado, assim como não existe sentença no caso inventado. A questão permanece na diferença entre o horário formal e o trabalho que ela diz comprovar.

O resultado dependeria de provas consistentes e cálculo individualizado, inclusive das regras de compensação e dos prazos legais aplicáveis. Mais de 400 mensagens podem oferecer contexto importante, mas não substituem a demonstração das horas. O ponto eletrônico, por sua vez, também não encerra sozinho a análise.