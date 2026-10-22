Em um caso fictício, uma funcionária reúne mais de 400 mensagens do gerente solicitando trabalho extraordinário durante dois anos. Após a demissão, constata que os cartões de ponto não registram as horas cobradas. Ela exige R$ 18 mil, mas a empresa contesta a jornada e considera suficientes seus controles eletrônicos.
As mensagens registram pedidos fora do expediente
Durante o vínculo empregatício, a trabalhadora recebe mais de 400 mensagens do gerente sobre tarefas e horários além da jornada normal. Depois da demissão, compara as conversas com os cartões de ponto e afirma que os turnos adicionais ficaram de fora dos registros da empresa.
A divergência não significa que cada mensagem corresponda a uma hora completa de serviço. Algumas podem conter solicitações, outras confirmações de presença. Para calcular uma cobrança de R$ 18 mil, é preciso conhecer os dias, a duração efetiva do trabalho e os valores salariais aplicáveis.
Por que os cartões de ponto não encerram a discussão?
A empresa afirma que o sistema eletrônico registra a jornada e nega o valor pedido. A funcionária apresenta conversas, comprovantes de transporte e acessos ao estabelecimento. Esses elementos podem apontar inconsistências, mas precisam ser associados a datas e horários concretos para demonstrar serviço efetivamente prestado.
O registro de entrada no prédio, por exemplo, não revela sozinho quanto tempo foi trabalhado. Uma mensagem enviada à noite também não prova toda a duração da atividade. Já a combinação de documentos e testemunhos pode tornar a sequência mais clara, inclusive quando há alegação de ponto incompleto.
Quais provas podem reconstruir as horas extras?
A trabalhadora organiza as conversas com datas e horários e compara cada pedido do gerente aos controles fornecidos pela empresa. É essencial preservar os arquivos originais e evitar recortes capazes de alterar o contexto. O mesmo cuidado vale para comprovantes de deslocamento e registros de acesso.
- Mensagens originais: pedidos, respostas e horários identificáveis.
- Cartões de ponto: jornadas registradas e eventuais ajustes.
- Comprovantes de transporte: datas e trajetos ligados ao expediente.
- Registros de acesso: entradas, saídas e identificação do local.
- Testemunhas: relatos de quem acompanhou a rotina de trabalho.
Essa documentação não garante o reconhecimento integral do pedido, mas permite confrontar versões sobre o expediente. Cada data deverá ser examinada à luz de intervalos, acordos de compensação e tarefas comprovadas. Sem essa separação, uma soma global pode misturar horas trabalhadas, deslocamentos e simples mensagens.
A lei permite avaliar provas além do ponto eletrônico
A hora extra corresponde ao trabalho além da jornada aplicável. Pela Consolidação das Leis do Trabalho, a remuneração tem adicional mínimo de 50%, ressalvadas formas legais de compensação. O artigo 74 exige registros de entrada e saída em estabelecimentos com mais de 20 empregados.
Esses registros são relevantes, mas não possuem validade absoluta diante de contraprovas. Uma jornada alegada pode ser discutida com documentos e depoimentos. Os R$ 18 mil representam uma pretensão da trabalhadora, não um valor confirmado, e dependeriam dos cálculos e das provas aceitas.
Como o juiz poderia comparar mensagens e registros?
A Súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho trata da prova da jornada e de presunções relativas que admitem contestação. O enunciado menciona antigo limite de empregados; para a obrigatoriedade atual dos controles, vale o artigo 74 da CLT, com mais de 20 trabalhadores.
Na reclamação fictícia, seria necessário verificar a autenticidade das mensagens e sua ligação com horas efetivamente trabalhadas. A empresa poderia apresentar dados do sistema e explicações sobre compensações. O juiz avaliaria o conjunto, respeitando a distribuição do ônus da prova e as particularidades do contrato.
A cobrança de R$ 18 mil segue sem decisão
A demissão levou a funcionária a organizar dois anos de registros e confrontar a versão da empresa. Nenhum pagamento adicional foi confirmado, assim como não existe sentença no caso inventado. A questão permanece na diferença entre o horário formal e o trabalho que ela diz comprovar.
O resultado dependeria de provas consistentes e cálculo individualizado, inclusive das regras de compensação e dos prazos legais aplicáveis. Mais de 400 mensagens podem oferecer contexto importante, mas não substituem a demonstração das horas. O ponto eletrônico, por sua vez, também não encerra sozinho a análise.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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