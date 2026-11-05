Uma ex-funcionária descobre que sua imagem foi usada em anúncio comercial meses depois de deixar a empresa. Ela havia permitido uma foto para comunicação interna, não para publicidade. O caso é fictício, mas revela uma dúvida real: autorizar uma fotografia não libera qualquer uso futuro do rosto dela.

A fotografia nasceu de uma autorização limitada

Antes de deixar o emprego, a mulher concordou em aparecer numa foto destinada aos materiais internos da empresa. A permissão tinha uma finalidade conhecida: registrar uma atividade entre colegas. Não havia indicação de campanha aberta ao público, compra de mídia ou divulgação para atrair clientes.

O direito à imagem protege o uso da aparência de uma pessoa. O fato de alguém aceitar ser fotografado não resolve, sozinho, onde a imagem circulará, por quanto tempo ela será usada ou se haverá finalidade comercial.

O caso levanta questões sobre os limites do uso de fotografias de antigos funcionários

Uma autorização interna permite publicidade externa?

Meses após o desligamento, a mulher encontra o próprio rosto numa peça de divulgação. O uso ultrapassa a finalidade interna informada quando a fotografia foi autorizada. Para avaliar a situação, importa verificar os termos do consentimento e se houve alguma permissão posterior e específica.

O artigo 20 do Código Civil permite questionar a utilização da imagem, inclusive para fins comerciais, nas condições previstas em lei. A saída do emprego não autoriza nem proíbe automaticamente toda publicação: o ponto central é o alcance da autorização concedida.

O anúncio muda a forma de buscar provas

Ao perceber a campanha, a ex-funcionária precisa distinguir a foto original da peça publicitária efetivamente divulgada. Também é importante separar a autorização que existia de documentos que a empresa possa apresentar. Essa comparação permite discutir uso interno e uso comercial sem depender apenas de lembranças.

Os registros mais úteis para esclarecer a situação são:

Autorização original: termo, mensagem ou formulário que explique a finalidade da fotografia.

termo, mensagem ou formulário que explique a finalidade da fotografia. Peça publicitária: captura do anúncio com imagem, texto e identificação do responsável.

captura do anúncio com imagem, texto e identificação do responsável. Data de veiculação: registro que mostre quando e onde a campanha apareceu.

registro que mostre quando e onde a campanha apareceu. Contato formal: pedido de esclarecimento e resposta da empresa, se houver.

Guardar esses elementos ajuda a comparar o uso que foi permitido com o que ocorreu depois. Caso haja discussão judicial, também podem importar o contexto da publicação e eventuais provas de divulgação com objetivo econômico. Nenhuma conclusão depende apenas da data da demissão.

Como a publicação pode afetar a ex-funcionária?

Uma publicidade pode criar a impressão de que a pessoa ainda trabalha ou apoia a marca anunciada. Nesse contexto, esse efeito precisa ser examinado, não presumido como fato comprovado. A mulher pode solicitar explicações por escrito e a interrupção do uso não autorizado.

Se houver recusa, ela pode procurar orientação jurídica para avaliar a retirada da peça e eventual reparação. A existência de um dano específico, a extensão da exposição e o conteúdo da autorização são questões distintas. Uma campanha não produz automaticamente a mesma consequência jurídica em qualquer situação.

A mulher questionou a presença de seu rosto em uma publicidade da empresa

O que diz a Justiça sobre uso comercial da imagem?

A Súmula 403 do STJ estabelece que a indenização pela publicação não autorizada de imagem com fins econômicos ou comerciais independe de prova do prejuízo. Isso não dispensa verificar a ausência de autorização e as características concretas do uso.

Também não basta dizer que a foto foi tirada enquanto existia vínculo de emprego. A análise precisa esclarecer quem recebeu a permissão, para qual uso, e se a campanha corresponde ao que foi combinado. O direito protege a pessoa mesmo após o fim do contrato de trabalho.

A retirada do anúncio depende de apuração

Na situação fictícia, a ex-funcionária reúne a autorização antiga e registra a campanha antes de pedir providências. Esse é o último passo descrito, não uma vitória judicial ou acordo já concluído. Não existe decisão, entrevista ou resposta empresarial real por trás do episódio fictício descrito.

Se a imagem foi liberada apenas para comunicação interna, a empresa precisa demonstrar uma base adequada para ampliar a divulgação. Para quem aparece na foto, o caminho mais seguro é guardar provas e pedir uma resposta clara, sem confundir autorização para fotografar com autorização para anunciar.