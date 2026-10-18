Em um caso fictício, uma mãe autoriza a foto da filha no mural interno da escola, mas encontra a imagem em um anúncio publicitário pago para atrair alunos. Ao pedir a retirada, escuta que a matrícula permite qualquer divulgação. O mural interno e a publicidade paga têm finalidades claramente diferentes.

A foto da filha era autorizada somente no mural interno

Na escola, a mãe recebe um documento sobre a exposição de fotografias no mural da instituição. Ela concorda com essa finalidade específica. O consentimento não menciona campanha de captação de alunos, redes sociais patrocinadas ou uso da imagem em anúncios com finalidade comercial.

O mural fica ligado à rotina escolar e ao público previsto na autorização. A assinatura não deve ser interpretada como permissão sem limites. Para entender o alcance do acordo, importa observar o texto efetivamente assinado, o contexto em que foi apresentado e a finalidade informada à família.

A diferença entre divulgar uma foto na escola e utilizá-la em publicidade está no centro do conflito

Como a imagem aparece em um anúncio pago?

Meses depois, a mãe encontra a foto da filha em uma campanha usada pela escola para divulgar matrículas. Trata-se de uma finalidade diferente daquela que havia aprovado. Ela salva um registro do anúncio e procura a instituição para pedir que a imagem deixe de circular.

A resposta recebida é que a própria matrícula escolar autorizaria qualquer divulgação. Essa afirmação não resolve o problema por si só: uma cláusula genérica precisa ser examinada diante da autorização específica e dos direitos da criança. O conflito não depende de a foto ser ofensiva ou constrangedora.

O pedido de retirada exige resposta sobre a finalidade

Ao comparar os documentos, a mãe identifica a diferença entre o mural e a propaganda. Ela pode formalizar o pedido de retirada e solicitar informação sobre onde a imagem apareceu. O registro da negativa ajudaria a demonstrar que a instituição foi avisada da contestação.

Para esclarecer o alcance da autorização, vale separar os registros:

Termo assinado: mostra a finalidade aceita pela responsável.

mostra a finalidade aceita pela responsável. Contrato de matrícula: permite conferir o conteúdo da cláusula invocada pela escola.

permite conferir o conteúdo da cláusula invocada pela escola. Registro do anúncio: identifica a campanha e o uso publicitário da fotografia.

identifica a campanha e o uso publicitário da fotografia. Pedido de retirada: documenta quando e como a escola recebeu a contestação.

O objetivo imediato é interromper a divulgação contestada e evitar novas publicações nas mesmas condições. Uma escola pode explicar sua interpretação dos termos, mas deve considerar a finalidade informada e o melhor interesse da criança antes de insistir no uso.

Que consequência pode existir além da retirada?

A instituição pode retirar a foto voluntariamente e revisar seus formulários. Se o uso não autorizado causar discussão sobre reparação, a eventual indenização deve ser avaliada conforme a situação concreta. Não é correto prometer um valor fixo ou afirmar que já existe decisão contra essa escola fictícia.

Nos usos comerciais sem autorização, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é relevante para avaliar danos ligados à imagem. Ainda assim, é preciso conferir a finalidade, a existência de autorização válida e os fatos. O pedido de remoção e o exame de indenização são questões distintas.

A mãe questiona até onde vai a autorização dada no momento da matrícula

A proteção da imagem da criança tem regras específicas

O direito à imagem protege a pessoa contra usos indevidos de sua identificação visual. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente inclui a preservação da imagem entre os direitos ao respeito. O artigo 20 do Código Civil também trata da divulgação de imagens.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados destaca o melhor interesse de crianças e adolescentes no tratamento de seus dados. Por isso, a autorização para um mural escolar não deve ser ampliada automaticamente para uma campanha de publicidade fora do ambiente previsto.

Como a situação fictícia pode terminar?

Um possível desfecho é a escola reconhecer a limitação da autorização e retirar o anúncio, comunicando a medida à mãe. Outra possibilidade envolve reclamação formal e avaliação de eventual indenização. São resultados possíveis, não acontecimentos documentados ou uma sentença já proferida.

O ponto que sustenta a diferença é simples: a mãe autorizou a foto para um mural, não para atrair novos alunos. Guardar os documentos e pedir uma resposta formal ajuda a delimitar o uso permitido, preservando os direitos de imagem da criança sem inventar um desfecho judicial.