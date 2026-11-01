A falha de vigilância escolar envolvendo uma menina de 4 anos levou à condenação de uma escola particular no Distrito Federal, em 2024. Segundo o TJDFT, imagens mostraram que a criança saiu acompanhada por uma pessoa sem autorização dos pais. A sentença fixou indenizações por danos morais e materiais.

A mãe soube da saída por outra família

Em maio de 2023, uma criança de 4 anos de idade frequentava uma escola particular em Brasília. A mãe relatou que a menina havia saído da área escolar sem a autorização dos responsáveis, situação que só descobriu ao conversar com a mãe de outro aluno.

A família afirmou que a menina chegou ao estacionamento externo da escola e que a instituição não permitiu acesso às filmagens solicitadas. Diante do episódio, a mãe decidiu encerrar o contrato e matricular a filha em outro estabelecimento, com despesas adicionais.

O caso coloca em discussão os deveres de vigilância das escolas durante o período de aulas

Como a escola explicou o que aconteceu?

Na defesa, a instituição apresentou uma versão diferente. Sustentou que a criança se dirigiu à recepção, como fazia normalmente, encontrou a mãe de outro aluno e saiu com ela para procurar os próprios pais.

A escola também afirmou que a menina permaneceu em espaço restrito a famílias e funcionários. Para a instituição, o trajeto não configuraria uma saída irregular capaz de causar dano. Essas afirmações foram analisadas no processo, e não aceitas automaticamente como fatos comprovados.

As imagens mudaram a análise da saída

A 12ª Vara Cível de Brasília examinou imagens do episódio. Segundo a decisão divulgada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, elas provaram que uma terceira pessoa retirou a criança do recinto escolar sem a autorização dos pais.

A conclusão da juíza foi que houve falha na guarda e vigilância, dever ligado diretamente à atividade educacional. A presença de outro adulto conhecido da criança não dispensava a escola de verificar quem tinha permissão para buscá-la naquele dia.

Quais consequências foram reconhecidas no processo?

A mudança de escola trouxe gastos com nova matrícula, de acordo com a mãe. O tribunal informou que a sentença reconheceu prejuízos materiais e morais relacionados à falha na prestação dos serviços. Os valores constam da decisão divulgada em julho de 2024.

A sequência registrada no processo reúne os seguintes pontos:

Saída: a menina deixou o recinto acompanhada por uma terceira pessoa sem autorização dos pais.

a menina deixou o recinto acompanhada por uma terceira pessoa sem autorização dos pais. Prova: as imagens foram examinadas pela magistrada antes da conclusão.

as imagens foram examinadas pela magistrada antes da conclusão. Contrato: a família encerrou a matrícula na instituição depois do episódio.

a família encerrou a matrícula na instituição depois do episódio. Despesas: a sentença reconheceu custos relacionados à mudança de escola.

a sentença reconheceu custos relacionados à mudança de escola. Reparação: foram fixados danos morais e materiais, sujeitos a recurso.

Esses dados explicam por que a decisão se concentrou no controle de saída da criança. A segurança na entrega dos alunos deve ser verificada com responsáveis autorizados, e o julgamento examinou as provas daquele episódio, sem criar uma regra de indenização automática para toda saída de escola.

A mãe questionou a segurança oferecida depois de saber que a filha deixou o local com outras pessoas

O dever de proteção acompanha a rotina escolar

A decisão aplicou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ao serviço prestado pela escola. O entendimento foi que a instituição devia oferecer a segurança esperada, especialmente nos momentos em que crianças entram e saem de suas dependências.

O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça a proteção integral de crianças, conforme o texto legal publicado pela Câmara. O dever de cuidado não significa impedir todo imprevisto, mas exige procedimentos compatíveis com a idade e a vulnerabilidade dos alunos.

Quanto a escola foi condenada a pagar?

A sentença determinou R$ 10 mil por danos morais e R$ 1.904,98 por danos materiais. Os valores foram divulgados pelo TJDFT em 22 de julho de 2024. A decisão também registrou a possibilidade de recurso.

O desfecho divulgado é, portanto, uma sentença passível de contestação, não uma confirmação de pagamento definitivo. A explicação geral sobre os direitos das crianças pode ser consultada na Wikipédia, mas os fatos e valores deste caso vêm da notícia oficial do tribunal.