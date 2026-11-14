A água que chega às casas de milhões de pessoas em São Paulo também depende de nascentes protegidas em Extrema, no Sul de Minas. Desde 2005, a cidade paga produtores rurais para recuperar matas, cuidar de córregos e evitar danos ao solo. O trabalho faz parte do projeto Conservador das Águas e ajuda a proteger rios que alimentam o Sistema Cantareira.

O que faz de Extrema uma cidade das nascentes?

Na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, Extrema ocupa parte da Serra da Mantiqueira. A área rural tem muitas nascentes e pequenos cursos de água. Eles integram bacias que abastecem populações fora dos limites municipais, tornando a proteção das cabeceiras especialmente importante.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico informa que os cursos de água locais alimentam o Sistema Cantareira, fundamental para a Região Metropolitana de São Paulo. Cuidar das nascentes ajuda a reduzir pressões sobre o abastecimento, embora não elimine riscos de estiagem.

A proteção das nascentes ajuda a manter recursos hídricos utilizados por moradores de outras regiões – Foto: Vilamir Azevedo / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Conservador das Águas começou em 2005

O município lançou o Conservador das Águas em 2005, após um período de estudos. A ANA o apresenta como o primeiro projeto brasileiro de pagamento por serviços ambientais dentro dessa experiência pioneira, com uma proposta que combina incentivo financeiro e recuperação da paisagem rural.

A ideia é simples: proprietários que aderem às ações previstas recebem apoio para proteger o solo e a vegetação. O pagamento não compra a nascente, nem substitui as regras ambientais. Ele reconhece o serviço de cuidar de uma área que influencia a água usada por outras pessoas.

Como funciona o pagamento ao produtor rural?

A adesão ao programa exige compromissos de recuperação ambiental, definidos para cada propriedade. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais destacou o projeto como referência de incentivo a boas práticas no campo. O benefício depende do cumprimento das atividades acordadas.

As ações previstas no cuidado com a água envolvem diferentes frentes:

Nascentes: proteção dos pontos onde a água aparece naturalmente no terreno.

proteção dos pontos onde a água aparece naturalmente no terreno. Matas ciliares: recuperação da vegetação que acompanha córregos e rios.

recuperação da vegetação que acompanha córregos e rios. Solo: medidas para reduzir erosão e transporte de terra pela chuva.

medidas para reduzir erosão e transporte de terra pela chuva. Pastagens: recuperação de trechos degradados com espécies adequadas.

recuperação de trechos degradados com espécies adequadas. Acompanhamento: verificação das medidas assumidas pelos proprietários participantes.

Essas tarefas precisam de manutenção ao longo dos anos. Plantar árvores é uma etapa, mas cuidar das mudas e impedir novos danos também faz parte do processo. O formato pode variar conforme o terreno e as condições acertadas com cada participante.

Os pagamentos aos produtores mostram como a preservação ambiental pode gerar benefícios econômicos – Foto: Felipe Guimarães / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

A mata recompõe áreas que antes eram pastos

Em balanço divulgado em 2024, a prefeitura relatou o plantio de 38 mil mudas em cerca de 19 hectares, realizado em 2021 e 2022 como medida de compensação ambiental. A recuperação incluiu áreas dos bairros do Salto e dos Forjos, antes utilizadas como pastagens.

O mesmo levantamento descreveu a meta municipal de alcançar 40% de cobertura florestal. Trata-se de um objetivo, não de um resultado já atingido. A presença de novas árvores pode favorecer o solo e a biodiversidade, mas resultados sobre vazão e qualidade da água exigem monitoramento específico.

Quem deseja descobrir os encantos do Sul de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De fora em Juiz de Fora, que conta com mais de 190 mil visualizações, onde Tati Marmon mostra as principais atrações de Extrema, incluindo seus parques, praças e paisagens da Serra da Mantiqueira, na divisa com São Paulo:

O que o projeto tem a ver com São Paulo?

O Conservador das Águas mostra que a água atravessa limites entre cidades e estados. Uma nascente protegida no Sul de Minas pode contribuir para cursos de água que chegam a grandes centros. Essa ligação ajuda a explicar o interesse de órgãos públicos e parceiros no projeto.

O cuidado também depende do comportamento de quem consome água longe das nascentes. Reduzir desperdícios, tratar esgoto e planejar o uso dos reservatórios continuam necessários. A recuperação da vegetação é parte da resposta, não uma solução isolada para o abastecimento.

Cuidar da água exige trabalho por muitos anos

A cidade de Extrema se tornou conhecida pela indústria e pela logística, mas seu projeto ambiental ajuda a explicar outra parte da economia local. Nele, produtores rurais são tratados como parceiros de uma tarefa que beneficia a população.

Depois de duas décadas desde o início da iniciativa, o maior aprendizado é a necessidade de continuidade. Nascentes, córregos e matas não se recuperam de uma vez. Contratos, acompanhamento técnico e participação dos proprietários fazem diferença para manter o cuidado com a água.