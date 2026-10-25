A conta de água fica R$ 1.300 mais alta após o vizinho usar a torneira da moradora para abastecer uma piscina, apesar da autorização apenas para lavar ferramentas. A mangueira fotografada mostra uso diferente do combinado, mas o ressarcimento exige comprovar o consumo adicional e identificar os valores faturados.

O pedido para lavar ferramentas permitia encher a piscina?

Neste caso fictício, a moradora aceitou por mensagem um uso pontual da água para limpar ferramentas. Isso não equivale a autorização geral para abastecer outro imóvel. O vizinho, porém, manteve uma mangueira passando pelo muro até a piscina. A finalidade combinada é central nessa diferença.

A autorização possui um alcance identificável: tarefa, duração e circunstância descritas na conversa. O uso para outro objetivo precisa de avaliação própria. Não basta afirmar que houve permissão para abrir a torneira se o serviço realizado foi bastante diferente.

O consumo durante a obra levantou dúvidas sobre quem deve pagar a diferença na conta

Uma mangueira atravessou o muro até a piscina

Ao encontrar a água correndo, a moradora registrou a mangueira e o abastecimento antes de fechar a torneira. As imagens podem ajudar a confirmar o destino da água naquele momento. Elas não demonstram, por si só, por quantas horas o sistema ficou aberto.

Depois chegou uma conta R$ 1.300 acima da fatura anterior. O aumento merece investigação, mas pode envolver tarifa, consumo normal diferente ou outros fatores. Para atribuir tudo ao vizinho, seria necessário ligar o volume gasto ao uso não autorizado.

Como demonstrar quanto de água foi utilizado?

O hidrômetro registra o volume que passa pela ligação. Leituras anteriores e posteriores, além de faturas da mesma época, podem ajudar a estimar a diferença de consumo. A fotografia da piscina é relevante, mas não fornece uma medição exata dos litros usados.

Para examinar o pedido de ressarcimento, vale reunir:

Mensagens: autorização apenas para lavar ferramentas.

autorização apenas para lavar ferramentas. Registros: fotos da mangueira, da piscina e horário observado.

fotos da mangueira, da piscina e horário observado. Faturas: leituras, consumo em metros cúbicos e tarifas cobradas.

Se houver dados suficientes, a comparação pode considerar leitura, tarifa e período. É importante procurar vazamentos, conferir a data da medição e evitar cálculos baseados apenas no valor final da conta. Uma conta mais alta não identifica sozinha a causa do consumo.

Os R$ 1.300 ainda precisam ser apurados

O Código Civil prevê reparação quando uma conduta ilícita causa dano, especialmente nos artigos 186 e 927. O valor da reparação depende de dano demonstrado e relação causal. Na situação narrada, a violação do combinado não define automaticamente a quantia inteira da fatura.

O ressarcimento pode ser discutido com base no consumo efetivamente atribuível à piscina e nas regras de cobrança locais. Se os dados forem insuficientes, uma avaliação técnica ou documentos adicionais podem ser necessários. Não há condenação estabelecida no exemplo fictício.

A moradora questiona os limites de um favor que acabou sendo usado para outra finalidade

A medição precisa acompanhar a cobrança

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico estabelece em norma de referência diretrizes de medição por hidrômetro e faturamento por faixas. A aplicação concreta segue a regulação local. Por isso, volume adicional e valor cobrado não são sempre proporcionais de maneira simples.

Conferir as faixas tarifárias, os serviços cobrados e a leitura do medidor ajuda a estimar o gasto ligado ao episódio. Também convém preservar mensagens e registros visuais. Uma estimativa fundamentada é mais defensável do que usar, sem exame, o valor integral do aumento.

Qual é a situação após a torneira ser fechada?

No encerramento do caso, a moradora interrompeu o abastecimento e registrou o que encontrou. A narrativa não apresenta pagamento, acordo ou decisão. Continua necessário demonstrar quanto do consumo correspondeu ao enchimento da piscina e qual cobrança resultou disso.

O conflito mostra por que permissões pontuais precisam ser respeitadas e por que a prova financeira deve acompanhar a prova do uso. Fotografias ajudam a esclarecer o acontecimento, enquanto leituras e tarifas ajudam a definir uma eventual reparação.