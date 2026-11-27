Um pedaço de resina mastigado há 9.700 anos guardou sinais da vida na Idade da Pedra. Analisando o DNA desse material encontrado na Suécia, pesquisadores identificaram pistas de alimentos e bactérias da boca. O achado ajuda a estudar o cotidiano antigo sem precisar de uma refeição preservada por inteiro.
A resina foi usada muito antes do chiclete moderno
A amostra veio de um sítio arqueológico na atual Suécia, onde pessoas da Idade da Pedra deixaram materiais de trabalho e vestígios de atividades cotidianas. A substância mastigada é uma resina de bétula, bem diferente dos produtos industrializados vendidos atualmente.
Segundo a Universidade de Estocolmo, a resina ficou preservada num contexto com cerca de 9.700 anos. Os cientistas conseguiram estudar material genético que permaneceu associado a ela, apesar do longo tempo decorrido desde o uso.
Como a mastigação deixou DNA no material?
Ao mastigar, uma pessoa pode deixar saliva e microrganismos sobre uma superfície. Parte desses vestígios ficou retida na resina e permitiu examinar material genético antigo, embora as moléculas tenham sofrido alterações com o passar dos milênios.
O estudo na revista Scientific Reports analisou a composição do DNA recuperado. Os resultados incluem sinais ligados à microbiota da boca e a possíveis alimentos, mas não autorizam reconstruir todas as refeições de uma pessoa nem afirmar que cada fragmento teve o mesmo uso.
Peixe, cervo e avelã apareceram na análise
Os pesquisadores encontraram pistas compatíveis com truta, carne de cervo e avelãs. O conjunto sugere contato com alimentos que faziam parte da vida de comunidades antigas naquela região, embora cada sinal precise ser interpretado junto do contexto arqueológico.
- Saliva: possível origem de parte do DNA humano encontrado.
- Bactérias: sinais de microrganismos associados à boca.
- Alimentos: vestígios compatíveis com peixes, cervos e avelãs.
- Resina: substância que reteve restos microscópicos por milênios.
- Limite: o estudo não registra todas as refeições nem hábitos de cada morador.
- Local: contexto arqueológico da costa ocidental da atual Suécia.
- Pesquisa: análises genéticas combinadas com informações sobre o sítio antigo.
- Preservação: o material guardou componentes genéticos apesar de séculos de alterações ambientais.
A Universidade de Estocolmo explica que o material também pode oferecer pistas sobre saúde da boca. Ainda assim, a identificação de microrganismos não equivale a um exame clínico completo de quem mastigou a resina há milhares de anos.
O que o resultado revela sobre a alimentação?
A descoberta permite olhar para alimentos que nem sempre deixam restos fáceis de encontrar. Peixes e plantas podem desaparecer com o tempo, enquanto pequenas marcas genéticas sobrevivem em materiais inesperados, como uma substância usada na boca.
A história da resina de bétula inclui usos antigos que não eram os mesmos do chiclete atual. O estudo sueco oferece pistas sobre a vida de uma comunidade, mas não mostra uma dieta fixa para todas as pessoas da Idade da Pedra.
Por que o DNA antigo exige cuidado?
O material coletado passou por análises específicas para separar sinais de épocas diferentes e controlar possíveis contaminações. Um resultado genético só ganha sentido quando é comparado com outras informações arqueológicas e com os limites dos métodos usados.
Também é preciso evitar transformar todo microrganismo encontrado em sinal de doença. A boca abriga bactérias diversas, e a presença de DNA bacteriano indica vestígios de organismos, não necessariamente a causa de um problema de saúde em alguém.
Uma pequena marca guardou uma vida cotidiana
A resina chama atenção porque não é uma grande obra nem uma arma. Trata-se de um material que alguém colocou na boca, deixando vestígios de contato direto com práticas que costumam desaparecer do registro arqueológico.
O achado mostra como métodos científicos conseguem ampliar o valor de objetos simples. A análise não recupera uma biografia completa, mas aproxima alimentos, ambiente e práticas pessoais de seres humanos que viveram há quase dez milênios.
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