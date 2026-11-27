A busca por uma versão aparentemente perfeita pode atrasar uma tarefa útil, apesar dos principais pontos resolvidos. O ditado não recomenda descuido, mas atenção ao custo de melhorar detalhes sem parar.

O que significa o ótimo ser inimigo do bom?

A ideia é que uma solução suficientemente boa pode ficar parada porque alguém continua procurando a melhor versão possível. Nem toda melhoria compensa o tempo ou o esforço gasto. Às vezes, insistir em detalhes pequenos impede uma tarefa útil de chegar a quem precisa dela.

O dicionário francês Larousse registra o provérbio le mieux est l’ennemi du bien. A tradução mais próxima fala do melhor como inimigo do bom. A forma o ótimo é inimigo do bom transmite o mesmo cuidado: buscar um ganho adicional pode custar uma entrega inteira.

Confeiteira acrescenta detalhes a um bolo já finalizado, enquanto a caixa de transporte permanece aberta sobre a bancada // Imagem ilustrativa feita por IA

A revisão interminável atrasa decisões simples

Pense em alguém que precisa organizar uma apresentação. Os dados estão corretos, mas a pessoa muda fontes, cores e posições várias vezes. Se a reunião chega antes da entrega, um detalhe visual acabou tomando o lugar do objetivo principal: apresentar a informação com clareza.

Algumas perguntas ajudam a reconhecer a hora de concluir:

Objetivo: o trabalho já cumpre a função combinada?

o trabalho já cumpre a função combinada? Prazo: há tempo para melhorar sem prejudicar a entrega?

há tempo para melhorar sem prejudicar a entrega? Impacto: a nova mudança corrige um erro real ou só muda o estilo?

a nova mudança corrige um erro real ou só muda o estilo? Prioridade: existe uma parte mais importante que ainda precisa de atenção?

Esse cuidado vale para estudos, arrumação da casa e projetos pessoais. Terminar uma tarefa não significa afirmar que ela é perfeita. Significa reconhecer que o resultado atende à necessidade e que novas mudanças podem ficar para uma etapa seguinte, quando forem necessárias.

Quando buscar mais qualidade faz sentido?

O provérbio não é licença para ignorar falhas importantes. Uma informação errada, uma peça insegura ou um documento incompleto pedem correção antes da entrega. A diferença está entre resolver algo que pode causar prejuízo e gastar horas com uma preferência sem efeito prático.

A Academia Brasileira de Letras registrou o uso da expressão em uma notícia sobre reflexões de economistas a respeito de decisões possíveis. Nesse contexto, a frase aparece ligada à necessidade de avaliar limites reais. Isso não transforma o ditado em fórmula para todo trabalho ou toda escolha.

O perfeccionismo pode mudar o foco

Revisar é útil quando aproxima um projeto do objetivo. Mas, se a revisão vira um fim em si mesma, cresce o risco de adiar até decisões simples. A pessoa passa a comparar versões que quase não mudam a vida de quem receberá o resultado.

Também é preciso distinguir a vontade saudável de fazer bem feito de uma exigência impossível de cumprir. O provérbio fala de equilíbrio entre qualidade e entrega, não de abandonar critérios. Cada atividade tem um nível diferente de cuidado e responsabilidade.

Profissional apresenta um trabalho concluído a três colegas, com gráficos organizados na tela e uma reunião em andamento // Imagem ilustrativa feita por IA

Como saber se chegou a hora de entregar?

Antes de começar, vale definir o que precisa estar pronto: informação conferida, formato claro e prazo respeitado. Quando os pontos essenciais estiverem atendidos, a revisão pode ser encerrada. Se surgir um erro relevante, a correção continua necessária, mesmo perto da entrega.

A Wikipédia explica que provérbios são frases tradicionais usadas para resumir observações comuns. Este resume uma escolha diária: investir mais esforço ou aproveitar o que já funciona. A expressão ajuda a pensar, mas não decide sozinha o padrão de qualidade exigido.

O bom também precisa chegar às pessoas

Uma ideia guardada indefinidamente não produz o mesmo efeito de uma ideia clara e concluída. O ditado lembra que o resultado entregue pode ser mais útil do que uma versão imaginada que nunca fica pronta. Isso vale especialmente para tarefas com prazo e necessidade definida.

Ainda assim, fechar uma etapa não impede melhorar depois. É possível entregar, ouvir opiniões e corrigir o que for necessário. O ótimo é inimigo do bom quando a busca pelo detalhe ideal impede uma solução responsável de sair do papel.