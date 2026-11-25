Revidar pode trazer alívio momentâneo, mas não desfaz o que ocorreu. O ditado ajuda a separar uma reação impulsiva, a defesa necessária e uma saída que não aumente o conflito, em situações familiares e profissionais.

O que significa dizer que dois erros não se anulam?

A expressão contesta a ideia de que uma ofensa recebida autoriza qualquer resposta. Se uma pessoa espalha um boato e a outra inventa outro, o segundo ato não apaga o primeiro. Agora há dois problemas em vez de uma solução.

O Cambridge Dictionary registra a versão inglesa desse provérbio e relaciona seu sentido à impossibilidade de justificar um comportamento errado apenas porque alguém agiu mal antes. A frase trata de responsabilidade pelas escolhas, não de aceitar agressões ou abandonar o direito de se proteger.

Funcionário irritado conversa com outro colega após receber uma crítica injusta no escritório, enquanto a pessoa envolvida observa ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

A vingança costuma acrescentar outra disputa

Num grupo de trabalho, alguém faz uma crítica injusta. A pessoa atingida pode esclarecer os fatos ou pedir ajuda, mas também pode escolher humilhar o colega na frente dos outros. Essa segunda atitude cria um novo conflito, sem necessariamente corrigir a acusação inicial.

Algumas respostas podem reduzir a chance de uma discussão piorar:

Esclarecer: dizer qual informação está errada, sem inventar outra.

dizer qual informação está errada, sem inventar outra. Registrar: guardar mensagens ou fatos importantes, quando necessário.

guardar mensagens ou fatos importantes, quando necessário. Estabelecer limites: explicar o que não será aceito na conversa.

explicar o que não será aceito na conversa. Buscar apoio: recorrer a alguém responsável quando houver ameaça ou abuso.

Não existe uma frase que funcione em toda situação. Discussões comuns e situações perigosas pedem respostas diferentes. O que o provérbio questiona é a revanche automática, aquela em que a pessoa machucada tenta recuperar a razão repetindo o comportamento que condenou.

Por que revidar parece tão tentador?

Depois de uma ofensa, a vontade de responder pode surgir antes de qualquer reflexão. Revidar promete alívio imediato e a sensação de que a outra pessoa recebeu o mesmo tratamento. Só que a satisfação do momento não garante reparação nem melhora da convivência.

O Dictionary.com também apresenta o ditado inglês como uma crítica a usar uma falta para desculpar outra. Isso não torna todas as ações igualmente graves. A ideia é simples: o motivo de uma reação ajuda a entendê-la, mas não resolve sozinho se ela foi justa.

Defender-se não é o mesmo que ofender

Contestar uma mentira, recusar um abuso ou pedir providências são maneiras de agir sem copiar a agressão recebida. O provérbio não exige passividade diante do problema. Ele lembra que proteger um direito pode ser diferente de buscar uma punição por conta própria.

Em conflitos sérios, o mais adequado pode ser sair do local, procurar auxílio ou usar canais formais de denúncia. Nada disso equivale a transformar uma ofensa pessoal em licença para praticar outra. O contexto define quais medidas são seguras e proporcionais.

Dois colegas conversam de maneira respeitosa durante uma mediação no escritório, com uma profissional acompanhando a busca por solução // Imagem ilustrativa feita por IA

Como interromper uma troca de acusações?

Uma pausa pode ajudar quando a conversa começa a se repetir. Depois, vale separar o fato que ocorreu das suposições sobre a intenção do outro. Perguntar o que precisa ser corrigido costuma ser mais produtivo do que disputar quem feriu mais.

A Wikipédia descreve os provérbios como ditos breves usados para transmitir experiências comuns. Eles não resolvem automaticamente conflitos de família ou trabalho. Aqui, a frase pode funcionar como um lembrete de responsabilidade, sem substituir conversa, proteção ou ajuda especializada quando necessária.

O acerto depende da resposta escolhida

Quando alguém erra primeiro, continua sendo possível buscar uma solução que não repita o mesmo comportamento. Uma resposta firme pode reconhecer o dano, pedir reparação e deixar clara a necessidade de mudança, sem acrescentar uma nova humilhação.

O valor de dois erros não fazem um acerto está nessa diferença. A raiva pode explicar a vontade de revidar, mas não obriga a transformá-la em ação. Antes de responder, importa perguntar se o próximo passo vai corrigir o problema ou aumentar sua dimensão.