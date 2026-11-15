Uma empresa fez descontos nos salários de vendedores e teve de devolver valores cobrados sem prova. No Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, uma testemunha relatou cobranças por mercadorias desaparecidas. A decisão mostra por que sumir um produto do estoque não basta para descontá-lo do empregado.

Como a cobrança aparecia nos salários?

O processo envolveu descontos registrados nos comprovantes de pagamento com as rubricas saldão de estoque e compras na loja. A empresa alegava que o trabalhador havia comprado mercadorias e, por isso, os valores poderiam ser abatidos do pagamento mensal.

Uma testemunha relatou que os vendedores eram cobrados por produtos que desapareciam do estabelecimento sem investigação individual da responsabilidade. Segundo esse depoimento, o valor era repartido entre os profissionais por meio de notas promissórias. Esse relato foi parte das provas examinadas no processo.

Dois vendedores conferem uma prateleira com espaço vazio no estoque de uma loja, sem identificação de quem causou a falta // Imagem ilustrativa feita por IA

O processo mostrou descontos sem documentos suficientes

De acordo com notícia oficial do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, a empregadora não apresentou notas fiscais que confirmassem as compras atribuídas ao funcionário. Diante disso, a 6ª Turma considerou ilícitos os abatimentos questionados.

O julgamento, divulgado em maio de 2008, envolveu o processo 00872-2007-024-03-00-0. A fonte identifica um trabalhador, não uma funcionária específica. Ela também não informa que uma única peça desaparecida tenha provocado todo o conflito; por isso, os fatos são apresentados como constam do registro oficial.

Por que a Justiça determinou a devolução?

O tribunal destacou que, quando a empresa desconta valores do salário, ela deve explicar e comprovar a origem dos abatimentos. A afirmação de que o empregado comprou mercadorias não substitui uma nota fiscal ou prova equivalente. A falta desses registros pesou na conclusão do julgamento.

Na análise de uma cobrança por perda de estoque, alguns pontos precisam ser separados:

Produto desaparecido: falta no inventário não identifica, por si só, quem causou o prejuízo.

falta no inventário não identifica, por si só, quem causou o prejuízo. Compra pelo funcionário: o empregador precisa mostrar provas da transação que alega ter ocorrido.

o empregador precisa mostrar provas da transação que alega ter ocorrido. Previsão contratual: cláusula de desconto não dispensa demonstração da culpa nos casos aplicáveis.

cláusula de desconto não dispensa demonstração da culpa nos casos aplicáveis. Dolo comprovado: ação intencional pode permitir desconto conforme a exceção prevista na CLT.

ação intencional pode permitir desconto conforme a exceção prevista na CLT. Risco comercial: perdas normais do negócio não devem ser distribuídas automaticamente entre empregados.

O resultado foi a obrigação de restituir os descontos considerados ilegais. Isso não significa que nenhum prejuízo causado por trabalhador possa ser cobrado. A lei prevê situações específicas, mas exige fatos e condições que não podem ser presumidos apenas por haver diferença no estoque.

Vendedor e profissional de orientação jurídica examinam contracheques e documentos para verificar a origem de descontos salariais // Imagem ilustrativa feita por IA

A CLT limita a cobrança por danos ao patrimônio

O artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho proíbe descontos salariais, salvo exceções previstas em lei e outras situações autorizadas. Seu parágrafo primeiro admite abatimento por dano causado pelo empregado quando isso foi acordado ou quando existe dolo, isto é, intenção de causar o dano.

Nos casos de culpa sem intenção, a jurisprudência exige previsão de desconto e prova de conduta culposa. A simples assinatura de documento genérico não comprova que alguém causou o desaparecimento. O direito do trabalho no Brasil também considera a proteção do salário importante para a relação de emprego.

Quais documentos ajudam a contestar o abatimento?

O trabalhador pode guardar contracheques, contrato de trabalho, mensagens sobre a cobrança e registros de inventário aos quais tenha acesso legítimo. Também deve verificar se a empresa especificou o dano, indicou sua participação no fato e explicou o cálculo do valor descontado.

Se houver disputa, o sindicato, a assistência jurídica ou a Justiça do Trabalho podem avaliar os documentos. É importante evitar retirar arquivos sigilosos sem autorização. Uma reclamação bem documentada deve distinguir desconto já realizado, ameaça de cobrança e responsabilidade efetivamente provada.

Reconstituição mostra vendedor examinando uma decisão judicial favorável à devolução de descontos salariais com apoio jurídico // Imagem ilustrativa feita por IA

O desfecho confirmado foi a restituição dos descontos

No processo divulgado pelo TRT-MG, a conclusão foi que a empregadora deveria devolver valores retirados ilegalmente do salário. A fonte não permite afirmar quando a restituição foi paga nem transformar o empregado identificado no processo em uma funcionária com outros detalhes pessoais.

A decisão reforça que faltas de mercadorias exigem apuração. Antes de repassar um prejuízo para a equipe, a empresa precisa atender às condições legais e à prova da responsabilidade. Para o empregado, guardar os recibos é essencial quando aparece um desconto sem explicação suficiente.