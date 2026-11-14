No caso fictício de Rafael, a roupa de formatura encomendada sob medida chegou depois da cerimônia. A costureira alegou mudança no ajuste, enquanto as mensagens registravam quando ele aprovou a prova. A divergência envolve prazo, etapas de confecção e possíveis soluções pelo serviço que perdeu sua utilidade principal.

A encomenda tinha uma data essencial

Rafael procurou uma costureira para preparar a roupa de formatura. As medidas foram confirmadas e a peça passou por prova. Como a cerimônia tinha dia marcado, o prazo de entrega fazia parte da utilidade esperada do serviço.

O cenário é fictício e não informa preço, tecido nem número de ajustes previstos. Essas informações poderiam ser importantes. Também seria necessário verificar se havia data prometida por escrito e condições combinadas para eventuais alterações solicitadas pelo cliente.

A costureira atribuiu o atraso a uma mudança no ajuste solicitado pelo cliente

Por que a entrega passou da cerimônia?

A peça só foi entregue depois da festa. Questionada, a costureira afirmou que Rafael teria solicitado uma mudança no ajuste. A alegação precisa ser comparada com o calendário da confecção, o que foi aprovado e os prazos comunicados.

O atraso, isoladamente, não esclarece se houve mudança combinada de prazo ou dificuldade exclusiva da prestadora. Ao mesmo tempo, uma alteração pequena de medida não significa automaticamente autorização para entregar depois da cerimônia. O contexto é decisivo.

As mensagens da prova reorganizam os fatos

Rafael guardou a conversa que indica a data da aprovação. Ela permite comparar o último ajuste confirmado com o prazo final. Se a costureira afirmar que houve pedido posterior, caberá examinar o registro dessa alteração e seus efeitos.

Para reconstruir o cronograma, os documentos mais úteis seriam:

Encomenda: modelo, medidas, preço e data combinada para retirada.

modelo, medidas, preço e data combinada para retirada. Provas: datas dos encontros e mudanças de ajuste efetivamente solicitadas.

datas dos encontros e mudanças de ajuste efetivamente solicitadas. Mensagens: aprovação do cliente e respostas sobre o andamento da peça.

aprovação do cliente e respostas sobre o andamento da peça. Entrega: data em que a roupa ficou pronta e eventual aviso de atraso.

Uma sequência organizada evita confundir ajuste solicitado com atraso sem justificativa. Também permite saber se houve proposta de solução antes do evento. A prova não determina sozinha o direito a indenização, mas ajuda a avaliar o cumprimento do combinado.

As mensagens guardadas passaram a ser importantes para esclarecer quando a prova foi aprovada

O atraso pode tornar o serviço inútil?

Quando a contratação está ligada a uma data única, como a formatura, a entrega posterior pode reduzir muito a utilidade do serviço. O impacto precisa ser descrito com precisão, incluindo finalidade da roupa e eventual uso possível depois da festa.

Rafael poderia discutir restituição, abatimento ou reparação, conforme o problema e as provas. Mas a devolução integral ou uma indenização não decorrem automaticamente de qualquer atraso. É preciso considerar o contrato, o que foi entregue e os prejuízos demonstrados.

O que a lei diz sobre o serviço contratado?

O Código de Defesa do Consumidor trata das relações com prestadores de serviço. Os artigos 20 e 35 da Lei nº 8.078/1990 preveem alternativas diante de serviço inadequado ou descumprimento de oferta, considerando as circunstâncias e a medida cabível.

O Procon de São Paulo recomenda guardar provas e formalizar a opção escolhida quando há falha de entrega. A orientação se aplica à importância dos registros, mas não substitui a apuração de cada prazo pactuado e do motivo efetivo do atraso.

O caso levanta questões sobre o cumprimento de prazos em serviços feitos sob medida

Não há acordo ou sentença sobre a roupa

No exemplo, Rafael dispõe da conversa sobre a aprovação da prova e pode pedir esclarecimentos, propor uma solução e registrar a resposta. Se necessário, pode buscar orientação de um órgão de defesa do consumidor, apresentando a sequência completa da encomenda.

A história não atribui vitória ou condenação a ninguém. O resultado dependeria do que foi prometido pela costureira, das mudanças autorizadas e da utilidade real do serviço após a data. O principal é examinar os registros antes de concluir quem descumpriu o acordo.