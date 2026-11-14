Em um caso fictício, um casal recebeu uma taxa extra depois da mudança porque havia escadas no endereço. A transportadora disse que o serviço exigia esforço adicional, mas as mensagens da cotação informavam o andar. O conflito depende do orçamento aceito, do alcance do serviço e de eventual mudança combinada.

O endereço já constava da cotação

Antes de contratar a transportadora, o casal informou endereço e andar por mensagem. O orçamento foi aceito e a mudança ocorreu. Na narrativa ilustrativa, não há valor fechado divulgado nem descrição completa do percurso, das caixas e dos móveis transportados.

O detalhe importante é que a existência das escadas não surgiu de surpresa para quem recebeu a cotação. Ainda assim, será preciso conferir se o preço incluía transporte até a porta, subida dos volumes e condições especiais de acesso.

A transportadora justificou a taxa pela presença de escadas no local da mudança

Por que a cobrança apareceu depois?

Após o transporte, a empresa apresentou uma cobrança adicional pelo esforço para subir escadas. O casal discordou, alegando ter informado previamente o andar. As duas versões pedem exame do orçamento aprovado e das condições efetivamente encontradas.

Uma diferença relevante seria a ocorrência de volumes não declarados ou acesso diferente do combinado. Não há informação de que isso tenha acontecido. Sem esses fatos, a justificativa da empresa permanece uma alegação a ser confrontada com os registros.

A conversa salva esclarece o alcance do serviço

A conversa da cotação permite recuperar as respostas dadas antes da chegada do caminhão. Se a empresa conhecia o andar e confirmou um preço sem ressalvas, essa sequência pesa na avaliação de uma cobrança feita somente após concluir o trabalho.

Os documentos mais úteis mostram o serviço planejado e o que foi cobrado depois:

Cotação: mensagens que mencionam prédio, andar, acesso e preço total.

mensagens que mencionam prédio, andar, acesso e preço total. Orçamento: documento com serviços incluídos e possíveis custos separados.

documento com serviços incluídos e possíveis custos separados. Volumes: lista de móveis, caixas e itens especiais comunicados à empresa.

lista de móveis, caixas e itens especiais comunicados à empresa. Cobrança: recibo ou lançamento que identifique o valor e o motivo da taxa.

A lista de volumes também importa porque trabalho adicional não informado pode mudar a discussão. Já uma condição prevista e aceita antecipadamente não deveria ser reapresentada como surpresa. O contexto ajuda a distinguir reajuste negociado de acréscimo unilateral.

O casal pode contestar a diferença?

A resposta depende da descrição do serviço no orçamento e do que foi feito. O casal pode pedir a memória de cálculo da taxa e uma explicação escrita. A empresa, por sua vez, pode apresentar documentos que sustentem eventual serviço extra.

Se houver pagamento sob protesto, convém guardar o comprovante e a contestação. O direito à restituição de cobrança indevida dependerá dos fatos. Nem toda cobrança contestada é automaticamente ilegal, e nem todo custo adicional é autorizado sem negociação.

O caso levanta questões sobre cobranças que não foram informadas antes da contratação

O orçamento tem regras próprias no CDC

O Código de Defesa do Consumidor diferencia orçamento prévio de cobrança surpresa. O artigo 40 da Lei nº 8.078/1990 exige informações sobre custos e condições e determina que, após aprovação, o orçamento só seja alterado por livre negociação entre as partes.

O Procon do Rio Grande do Sul também orienta que o valor aprovado não seja mudado sem consentimento. Isso não elimina a análise de serviços novos solicitados depois. O ponto é verificar se houve acordo adicional real, e não apenas uma justificativa posterior.

Como a cobrança pode terminar?

Neste caso fictício, o casal reúne os registros e pode solicitar a revisão da cobrança diretamente à transportadora. Se a resposta não resolver a divergência, é possível procurar Procon ou outro canal de defesa do consumidor, levando a cotação integral.

Nenhum acordo ou decisão judicial foi atribuído às partes. O desfecho dependeria da prova sobre o preço prometido, os serviços executados e a existência de consentimento para cobrar mais. Registrar o combinado antes da mudança reduz a margem para esse tipo de conflito.