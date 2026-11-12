Em um caso fictício de oferta descumprida, loja confirma televisão por R$ 2.399 e cancela o pedido no dia seguinte, alegando indisponibilidade. O modelo reaparece no site por R$ 800 a mais. O preço maior levanta dúvidas, mas os direitos dependem da confirmação, dos anúncios e das provas preservadas.

A compra foi confirmada antes do cancelamento

O comprador escolheu uma televisão anunciada por R$ 2.399, finalizou o pedido e recebeu confirmação da loja. Na história, o comunicado incluía identificação do produto e condições de entrega. No dia seguinte, veio a mensagem de cancelamento por falta de estoque.

Ao consultar novamente o site, ele encontrou o mesmo modelo R$ 800 mais caro, anunciado por R$ 3.199. O novo preço não prova sozinho má-fé, mas torna importante conferir disponibilidade, datas e informações fornecidas no momento da compra.

A diferença de preço se tornou importante na reclamação feita pelo consumidor

O anúncio posterior muda a análise do pedido?

A captura do anúncio mais caro pode ajudar a questionar a versão de indisponibilidade. É preciso verificar se se tratava da mesma televisão e do mesmo vendedor, com características iguais e anúncio ativo. Um anúncio de terceiro no marketplace pode exigir análise diferente da oferta original.

O comprador guardou a página do pedido, o e-mail de confirmação e a comunicação de cancelamento. Esses registros permitem comparar preço, modelo e data sem supor que a loja tenha ocultado mercadoria. A explicação de estoque deve ser examinada à luz da contratação.

O Código do Consumidor protege a oferta confirmada

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, nos artigos 30 e 35, regras sobre a vinculação da oferta e as opções do consumidor diante do descumprimento. Em regra, a empresa deve respeitar informações suficientemente precisas que apresentou ao cliente durante a venda.

O comércio eletrônico permite comparar e registrar anúncios rapidamente, mas também exige cuidado com vendedores, condições e características do produto. No caso fictício, a confirmação e a publicidade seriam analisadas juntas, sem afirmar previamente que houve fraude ou erro de sistema.

A loja havia confirmado o pedido antes de informar que não poderia entregar o produto

Que soluções o consumidor pode pedir?

Depois de tentar atendimento, o comprador comunicou que desejava receber a televisão nas condições confirmadas. A loja manteve a justificativa de falta de estoque. O conflito envolve direitos previstos em lei, e não a simples obrigação de aceitar qualquer solução apresentada pelo vendedor.

Para avaliar a resposta da loja, estas são as alternativas e provas mais importantes:

Cumprimento : exigir a entrega nas condições aceitas, quando juridicamente cabível.

: exigir a entrega nas condições aceitas, quando juridicamente cabível. Equivalência : avaliar outro produto ou prestação que realmente atenda ao combinado.

: avaliar outro produto ou prestação que realmente atenda ao combinado. Rescisão : pedir devolução do que foi pago, nas condições legais.

: pedir devolução do que foi pago, nas condições legais. Identificação : reunir modelo, características e vendedor indicado no anúncio.

: reunir modelo, características e vendedor indicado no anúncio. Confirmação : guardar pedido, e-mail, comprovante e prazo informado.

: guardar pedido, e-mail, comprovante e prazo informado. Contato: anotar protocolo e resposta da loja sobre o estoque.

Segundo o Procon-MG, o descumprimento de oferta pode envolver cancelamento por alegada falta de estoque. Os caminhos previstos na lei incluem cumprimento da oferta, produto equivalente ou rescisão, observadas as particularidades. A escolha e o resultado dependem das circunstâncias do negócio.

Como reunir provas sem confundir os anúncios?

Capturas com data, endereço da página e identificação do vendedor ajudam a evitar confusão entre ofertas diferentes. O comprador também deve preservar os comunicados sobre pagamento e cancelamento. Reproduzir somente o preço mais alto, sem contexto, pode enfraquecer a comparação.

O atendimento pode ser buscado diretamente na loja e, se necessário, em órgãos de defesa do consumidor. O fato de uma oferta ser vinculante não significa que toda situação produzirá a mesma solução; detalhes do contrato e eventual impossibilidade real precisam ser avaliados.

O caso levanta questões sobre o cumprimento de ofertas anunciadas no comércio eletrônico

A disputa segue sem decisão judicial inventada

Na continuação simulada, o consumidor formaliza o pedido de entrega e solicita uma explicação detalhada do estoque. A loja ainda não apresenta uma solução aceita. Não há sentença, indenização ou entrega confirmada nessa narrativa, apenas uma reclamação apoiada em documentos preservados.

O centro do conflito está no que a empresa ofereceu e confirmou. Quando o produto volta a aparecer mais caro, vale documentar a situação sem transformar suspeita em certeza. A resolução deve respeitar as provas, o contrato e a legislação.