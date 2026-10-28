Em um caso fictício de erro no preço, cliente compra mesa por R$ 1.250 numa loja virtual. Pagamento confirmado, mas a empresa cancela o pedido posteriormente e oferece vale inferior. A lei protege ofertas anunciadas, embora preços flagrantemente equivocados possam exigir análise da boa-fé e do contexto da venda.

A compra foi confirmada pela loja virtual

A cliente encontra uma mesa anunciada por R$ 1.250, conclui a compra e recebe a mensagem com confirmação do pagamento e previsão de entrega. O comunicado gera a expectativa de que a encomenda será atendida nas condições que a empresa apresentou durante a venda.

No comércio eletrônico, mensagens automáticas fazem parte da contratação, mas devem ser avaliadas junto com a oferta. O registro de pagamento não pode ser ignorado. Por outro lado, a discussão sobre eventual erro de preço considera também a clareza do anúncio e o valor praticado no mercado.

O consumidor questiona se um erro anunciado depois da venda permite desfazer o negócio

Por que a empresa cancelou depois?

No dia seguinte, a loja informa que houve erro no preço anunciado e desfaz unilateralmente a compra. Em lugar da entrega, oferece um vale inferior ao valor já pago. Isso cria duas perguntas: se o preço era realmente incompatível e como o dinheiro será restituído.

Apenas escrever “erro no preço” não demonstra, por si só, uma falha evidente do anúncio. É necessário comparar o item, suas características e preços semelhantes. Também importa verificar se houve promoção real, mensagem de confirmação e explicação concreta do cancelamento.

A confirmação reforça a documentação

A cliente pode reunir o anúncio completo e o comprovante de pagamento, além de guardar a previsão de entrega. Esses arquivos ajudam a mostrar qual produto foi escolhido e o que a loja prometeu. A discussão não deve se apoiar apenas em uma captura isolada da tela.

Se a mesa tinha opções de cor ou tamanho, a descrição precisa ser preservada. Também é útil verificar se o preço incluía frete ou algum serviço adicional. As condições apresentadas na compra ajudam a avaliar a diferença entre promoção e erro.

A loja pode oferecer apenas um vale?

Se a venda foi cancelada pela própria empresa, a cliente pode contestar o vale de valor inferior ao que desembolsou. Mesmo que exista um erro evidente que afaste a entrega forçada, isso não autoriza simplesmente reter parte do pagamento recebido sem justificativa legal.

A contestação fica mais completa quando reúne provas de cada etapa:

Anúncio original: contém características da mesa e o preço exibido.

contém características da mesa e o preço exibido. Pedido confirmado: registra a compra, a data e a previsão de entrega.

registra a compra, a data e a previsão de entrega. Comprovante de pagamento: demonstra o valor realmente debitado da cliente.

demonstra o valor realmente debitado da cliente. Mensagem de cancelamento: identifica a alegação de erro e o vale oferecido.

identifica a alegação de erro e o vale oferecido. Comparação de preços: ajuda a avaliar se o anúncio parecia uma promoção possível.

Ela deve solicitar esclarecimento escrito, confirmar o valor integral desembolsado e indicar a forma desejada de solução. Se a loja rejeitar, a controvérsia pode ser submetida ao órgão de defesa do consumidor. A discussão exige documentar a negativa e comparar as condições originais.

O caso levanta dúvidas sobre a responsabilidade das lojas virtuais pelos preços exibidos

O CDC e o erro no preço anunciado

Os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor tratam da vinculação da oferta e das alternativas diante do descumprimento. Dependendo da situação, o consumidor pode buscar cumprimento da oferta ou restituição de valores. A aplicação dessas regras considera a boa-fé das partes.

O Procon de Belo Horizonte alerta que valores muito abaixo do mercado podem revelar erro grosseiro. Esse cuidado não significa aceitar qualquer cancelamento. É preciso verificar se a divergência era perceptível para uma pessoa comum e se o preço anunciado poderia corresponder a uma promoção.

O que pode acontecer após a contestação?

O caso hipotético não informa preço médio da mesa, percentual de desconto ou solução posterior. Por isso, seria incorreto garantir a entrega obrigatória. A cliente pode buscar explicação, entrega nas condições anunciadas quando cabível ou restituição adequada do pagamento.

Os registros da compra ajudam a avaliar se houve oferta válida e se o erro era reconhecível. A loja precisa justificar sua conduta, enquanto a consumidora deve preservar os documentos. Sem esses dados, nenhuma conclusão automática sobre o resultado judicial seria segura.