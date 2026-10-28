Em um caso fictício sobre carro da herança, filho utiliza o veículo do pai falecido para trabalhar enquanto o inventário ainda está aberto. A irmã exige acesso às chaves ou compensação financeira. Antes da partilha, a herança permanece indivisível, e o uso exclusivo deve considerar os direitos de ambos.

O carro da herança continua entre os bens a partilhar

Após a morte do pai, os irmãos relacionam o veículo no inventário, mas a divisão ainda não terminou. Um dos filhos passa a usar o carro para trabalhar. A irmã questiona se ele pode manter as chaves exclusivamente consigo enquanto ambos têm interesse no patrimônio.

Na herança, os bens deixados por uma pessoa passam aos sucessores segundo as regras legais. Isso não transforma, por si só, o automóvel em propriedade exclusiva de um irmão. Enquanto ocorre o inventário, também existem deveres de conservação do patrimônio.

A irmã questiona se um dos filhos pode utilizar sozinho um bem que ainda faz parte da herança

Por que a irmã passou a exigir as chaves?

O conflito cresce porque o automóvel continua sendo usado sem acordo sobre horários e despesas. Quem dirige precisa de combustível e pode causar desgaste. Quem não utiliza o veículo continua interessado no valor dele. A irmã pede acesso e pergunta quem suportará a manutenção.

O uso para trabalhar explica a necessidade prática do filho, mas não responde sozinho à questão jurídica. É preciso saber se houve consentimento entre os herdeiros, quem administra os bens do espólio e se a circulação do carro gera riscos para o patrimônio comum.

A falta de combinação amplia os gastos

Uma decisão informal pode gerar discussão sobre multas, acidentes e reparos. A irmã pode aceitar que o irmão dirija, desde que ambos entendam como serão pagos seguro, licenciamento e manutenção. Também importa verificar quem responde pelo veículo nos documentos e perante terceiros.

Se o carro precisar de oficina, notas e orçamentos devem ser guardados. Um reparo necessário à conservação pode ter tratamento diferente de despesas do uso pessoal. A separação evita atribuir automaticamente ao espólio o gasto de combustível de quem utiliza o automóvel todos os dias.

O irmão pode ter de pagar pelo uso?

A resposta não é automática. O uso exclusivo pode justificar um pedido de compensação quando priva os demais de usar ou aproveitar o bem comum, mas o valor e as condições dependem de prova. O simples fato de dirigir não cria uma tarifa fixa estabelecida pela lei.

Para combinar o uso com mais clareza, convém registrar estes pontos:

Chaves e horários: quem utiliza o carro e em quais dias.

quem utiliza o carro e em quais dias. Combustível: gasto ligado a quem dirige em benefício próprio.

gasto ligado a quem dirige em benefício próprio. Seguro e documentos: coberturas, vencimentos e responsáveis pelo acompanhamento.

coberturas, vencimentos e responsáveis pelo acompanhamento. Manutenção: orçamentos, notas e motivo de cada reparo.

orçamentos, notas e motivo de cada reparo. Eventual compensação: se existe acordo de pagamento pelo uso exclusivo.

Os herdeiros podem registrar um acordo provisório de utilização, inclusive sobre chaves, despesas, seguro e eventual indenização. Se houver impasse, a questão pode ser apresentada no inventário ou a profissional habilitado. O objetivo é proteger o bem ainda não dividido.

O caso levanta dúvidas sobre a administração de bens enquanto a partilha não foi concluída

O Código Civil trata a herança como indivisível

O artigo 1.791 do Código Civil estabelece que a herança é um todo unitário até a partilha. Seu parágrafo único aplica aos coerdeiros, quanto à posse e à propriedade, as regras de condomínio. Isso exige atenção ao uso compartilhado do patrimônio.

O Superior Tribunal de Justiça examinou indenização por uso exclusivo de imóvel herdado. O precedente ajuda a compreender a lógica entre coerdeiros, mas trata de imóvel, não desse carro. Não autoriza concluir que todo uso de automóvel gere pagamento obrigatório.

Qual é o caminho até uma solução?

Como não há acordo narrado nem processo real documentado, o desfecho permanece aberto. O filho pode propor horários de uso, apresentar gastos comprovados e permitir avaliação do veículo. A irmã pode registrar sua discordância e exigir transparência sobre a conservação.

Se o conflito continuar, a medida precisa considerar os direitos dos dois herdeiros e as atribuições de quem administra o espólio. Guardar os documentos evita misturar uso particular com custo de conservação. A partilha, quando ocorrer, definirá a destinação definitiva do carro.