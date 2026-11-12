No caso fictício de assistência técnica, o celular volta do conserto sem reconhecer a digital do dono. A loja afirma que a falha já existia, mas vídeo gravado antes da entrega mostra o desbloqueio funcionando. O registro ajuda a apurar o defeito, embora não determine sozinho a responsabilidade pelo serviço.

O celular foi entregue para corrigir outro problema

Na história simulada, o consumidor levou o aparelho à loja para um reparo diferente do leitor de digitais. Antes de entregá-lo, gravou um vídeo mostrando que conseguia desbloquear a tela com o dedo. Também recebeu uma ordem de serviço sobre a entrada do telefone.

Quando retirou o celular, percebeu que o sensor biométrico não respondia. A loja disse que o problema seria antigo e não estaria ligado ao conserto. A discussão passou a depender do estado do equipamento antes e depois da intervenção.

A versão apresentada pela loja foi questionada com base no vídeo feito pelo consumidor

O que o vídeo mostra e o que ainda falta provar?

O vídeo anterior indica que o desbloqueio funcionava naquele momento. Isso torna relevante pedir à loja os registros de entrada, os testes feitos e a descrição das peças manipuladas. A gravação, porém, não demonstra sozinha a causa técnica da nova falha.

É importante conservar o arquivo original com data e contexto, sem cortar trechos que expliquem o teste. Se houver dúvida, um exame técnico independente pode ajudar a verificar se o problema surgiu no serviço ou decorreu de outra causa identificável.

A ordem de serviço ajuda a comparar as duas etapas

A Procon-SP orienta a solicitar documento quando um produto é entregue para reparo. Na situação fictícia, a ordem de serviço registra o defeito relatado na entrada e permite conferir se o leitor de digitais estava mencionado como problema anterior.

Um registro de saída também seria útil para verificar testes realizados e condições de devolução. Sem esses papéis, a conversa pode ficar reduzida a afirmações opostas. Por isso, o consumidor pediu explicação por escrito sobre o que teria provocado a falha.

Quais provas ajudam a contestar a loja?

Ele juntou o vídeo de antes, a ordem de serviço e a mensagem em que a loja negava a responsabilidade. Os arquivos mostram uma sequência de acontecimentos que pode ser conferida, mas não substituem a avaliação do serviço e das condições reais do aparelho.

Os materiais que ajudam a reconstruir o atendimento incluem:

Vídeo anterior : mostra o desbloqueio por impressão digital antes da entrega.

: mostra o desbloqueio por impressão digital antes da entrega. Ordem de serviço : identifica defeito original, data e aparelho recebido.

: identifica defeito original, data e aparelho recebido. Comprovante de pagamento : registra o reparo contratado e o valor cobrado.

: registra o reparo contratado e o valor cobrado. Entrega : anota quando o consumidor percebeu a nova falha.

: anota quando o consumidor percebeu a nova falha. Resposta da loja : preserva a explicação dada para negar a responsabilidade.

: preserva a explicação dada para negar a responsabilidade. Laudo: pode indicar a origem técnica do defeito, quando for necessário.

Ao registrar a reclamação, convém pedir um protocolo de atendimento e descrever o que deixou de funcionar. Também é útil evitar novos reparos sem documentação, pois intervenções posteriores podem dificultar a identificação da origem do defeito.

O caso levanta dúvidas sobre a responsabilidade por defeitos identificados após um conserto

Quando a prestadora responde pelo defeito?

O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade do fornecedor por danos ligados a defeitos na prestação de serviços, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão. É preciso examinar o vínculo entre o conserto e o problema, e não presumir que toda falha posterior foi causada pela assistência.

A proteção do Código de Defesa do Consumidor também exige informações claras sobre o serviço contratado. Se a falha estiver ligada ao reparo, podem surgir medidas de correção e eventual reparação, conforme as provas. Indenização não é automática apenas porque o consumidor apresentou um vídeo.

A reclamação continua sujeita à verificação técnica

Na conclusão imaginada, o consumidor solicita nova avaliação sem apagar os registros. A loja recebe o pedido, mas não há acordo ou sentença inventada. O resultado dependeria da explicação técnica, da documentação e da resposta formal do fornecedor.

O caso reforça a utilidade de testar o aparelho antes de entregar e ao retirar da assistência. Vídeos e ordens de serviço ajudam a esclarecer diferenças concretas, mas uma decisão responsável exige considerar as evidências das duas partes.