Um IMEI diferente aparece depois que o celular volta da assistência e os aplicativos bancários passam a pedir validação. Neste relato fictício, o detalhe leva a uma conferência simples: comparar o número atual com caixa, nota e ordem de serviço para saber se houve troca de peça, aparelho ou registro.
O que significa receber o celular com um IMEI diferente?
O IMEI identifica o aparelho móvel de forma única. A Anatel compara esse código ao chassi de um carro. Se ele mudou depois do conserto, a explicação pode envolver troca de placa principal ou substituição do aparelho, mas isso precisa bater com a ordem de serviço.
A Anatel explica que o IMEI pode ser consultado na caixa, em etiquetas compatíveis ou digitando *#06#. Comparar o código atual com o registro anterior é o passo mais direto para confirmar que existe diferença real e registrar a divergência antes de seguir com o atendimento.
Por que a mudança pode aparecer primeiro nos aplicativos bancários?
Aplicativos financeiros podem tratar um aparelho reparado ou substituído como dispositivo diferente e exigir nova confirmação de segurança. O bloqueio, sozinho, não prova que houve fraude na assistência, mas funciona como sinal para conferir os dados técnicos antes de continuar usando o telefone normalmente.
O IMEI é um identificador do equipamento, não da conta bancária. Por isso, o ponto central é comparar o aparelho recebido com o que foi entregue e verificar quais peças ou unidades foram substituídas durante o reparo, sem ligar automaticamente a trava bancária ao código.
O que deve ser conferido assim que a diferença aparece?
A primeira checagem é colocar lado a lado IMEI antigo e IMEI atual. Caixa, nota fiscal, fotos antigas, ordem de serviço e o código exibido pelo telefone ajudam a reconstruir a identificação original sem depender apenas da memória da cliente.
Depois, vale pedir à assistência uma explicação por escrito sobre o que foi trocado. Se houve substituição de placa ou aparelho, o documento do reparo deve permitir entender o motivo e qual número passou a identificar o equipamento entregue ao consumidor.
A seguir listamos 4 registros importantes que ajudam a reconstruir o caso com clareza:
- Caixa e nota: podem trazer o IMEI associado ao aparelho antes do reparo.
- Código *#06#: exibe o IMEI que o telefone usa naquele momento.
- Ordem de serviço: mostra peças trocadas e o que foi autorizado durante o conserto.
- Resposta da assistência: registra a explicação para a mudança do identificador.
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Quando o IMEI diferente exige uma reclamação formal?
Se o código mudou sem explicação, ou se os documentos apontam outro aparelho, o caso deixa de ser simples dúvida técnica. O Código de Defesa do Consumidor dá base para cobrar informação clara e solução quando o serviço não corresponde ao combinado.
A consulta de restrições também ajuda a verificar se o novo IMEI possui impedimento registrado. Um resultado irregular, somado à falta de explicação da assistência, aumenta a importância de guardar comprovantes e formalizar rapidamente a contestação antes de voltar a usar o aparelho normalmente.
A seguir listamos 3 pontos de conferência que organizam os documentos e a decisão:
|Checagem
|Onde olhar
|O que esclarece
|IMEI antigo
|Caixa ou nota
|Identificação original
|IMEI atual
|Código *#06#
|Identificação recebida
|Serviço feito
|Ordem de serviço
|Motivo de eventual troca
Como evitar que a troca de identificação vire um problema maior?
Antes de entregar o celular, fotografar o IMEI e o estado do aparelho cria uma referência simples para a devolução. Depois do conserto, a mesma conferência leva poucos minutos e pode revelar rapidamente uma troca documentada ou uma divergência que precisa de explicação.
Quando aparece um número diferente, o caminho mais seguro é comparar registros, pedir esclarecimento e guardar respostas. Assim, a cliente separa uma substituição técnica legítima de uma inconsistência e resolve a segurança dos aplicativos sem perder a prova do que recebeu da assistência.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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