Em um caso fictício de carro alugado, motorista registra riscos na retirada e devolve o veículo com fotos das mesmas marcas. Três dias depois, a locadora debita R$ 1.850 e atribui os danos à viagem. A comparação entre vistorias, imagens e contrato pode esclarecer a cobrança, sem antecipar responsabilidade.

Os riscos foram registrados antes do início da viagem

Na retirada, o motorista fotografou marcas já presentes na lataria e acompanhou a vistoria de entrada no contrato. As imagens mostravam a posição dos riscos antes de ele sair com o veículo. O registro foi guardado para comparar as condições da devolução.

Ao encerrar a locação, ele fotografou novamente as mesmas áreas e entregou o carro. No relato imaginado, não houve uma vistoria conjunta conclusiva naquele momento. Três dias depois, surgiu o débito de R$ 1.850 por supostas avarias.

A cobrança apareceu depois da devolução e levou o motorista a contestar os danos apontados

Como as fotos podem contestar a cobrança?

As imagens anteriores ajudam a verificar se os riscos já existiam. Para isso, precisam mostrar o mesmo ponto da lataria com qualidade suficiente. Ângulo, luz e distância podem alterar a aparência dos danos, então é importante comparar fotos e laudos com cuidado.

O motorista pediu à empresa o registro de vistoria usado na cobrança, a descrição das avarias e os documentos do débito. O fato de ele ter fotografias não prova, por si só, que nenhuma alteração ocorreu durante o período de aluguel.

O contrato e a vistoria ajudam a definir responsabilidades

As orientações do Procon-SP recomendam verificar o veículo na retirada e na entrega, exigir cópia das vistorias e registrar danos. Esse cuidado permite comparar as condições reais e evita depender apenas da memória de quem recebeu o carro.

No aluguel de veículos, a locação é descrita como uso temporário de um veículo mediante pagamento. No caso fictício, a discussão não é sobre a existência do aluguel, mas sobre quem causou os riscos e se a cobrança tem base contratual e documental suficiente.

A vistoria inicial passou a ser importante para esclarecer a origem dos riscos na carroceria

Quais registros devem acompanhar a contestação?

Ao contestar o valor, o motorista reuniu contrato, fotos de entrada e saída, horários de retirada e devolução e o extrato com o débito. Solicitou ainda a identificação das avarias que teriam sido acrescentadas durante a viagem, sem aceitar uma comparação incompleta.

Uma contestação bem documentada costuma reunir estes itens:

Retirada : laudo de vistoria, fotos e horário do início da locação.

: laudo de vistoria, fotos e horário do início da locação. Devolução : imagens dos mesmos pontos e comprovante da entrega.

: imagens dos mesmos pontos e comprovante da entrega. Contrato : cláusulas sobre avarias, caução e procedimentos de conferência.

: cláusulas sobre avarias, caução e procedimentos de conferência. Débito : extrato dos R$ 1.850 e a data da cobrança.

: extrato dos R$ 1.850 e a data da cobrança. Descrição : localização e extensão dos riscos apontados pela empresa.

: localização e extensão dos riscos apontados pela empresa. Atendimento: pedido de revisão da cobrança e protocolo da resposta.

A locadora, por sua vez, pode apresentar vistorias, imagens e descrição do conserto. Uma cobrança legítima exige relação com danos efetivamente atribuíveis ao período e condições previamente informadas. Não basta afirmar que toda marca visível surgiu por responsabilidade do cliente.

O que a lei exige da cobrança pela locadora?

O Código de Defesa do Consumidor impõe deveres de informação e disciplina a responsabilidade nas relações de consumo. A empresa deve esclarecer como calculou e por que cobrou o valor. Um lançamento no cartão não prova, por si só, a origem ou a extensão do dano.

A avaliação também deve considerar as condições contratadas e a prova das avarias. Se o consumidor não reconhece o débito, pode solicitar a revisão à locadora e ao emissor do cartão, seguindo os procedimentos aplicáveis. Não existe estorno automático garantido pelo simples envio de fotografias.

O caso levanta dúvidas sobre cobranças por avarias que já existiam antes da locação

A contestação termina sem cobrança validada

Na sequência fictícia, o motorista encaminha a documentação e aguarda resposta fundamentada da empresa. Não se cria uma sentença nem se afirma que o valor foi devolvido ou mantido. A situação permanece em análise, porque faltam os registros completos da locadora.

A lição prática é preservar as duas vistorias e as fotos originais, preferencialmente feitas no mesmo ângulo. Elas ajudam a distinguir dano anterior de avaria nova, permitindo questionar cobranças com base verificável e sem presumir culpa.