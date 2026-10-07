EM FOCO Resumo da matéria 01 Foto ficou desatualizada Uma imagem feita antes do último abastecimento não registra a condição real do tanque no momento em que o carro foi devolvido. 02 Comprovante ganha peso Nota do posto, horário da compra e fotos do painel ajudam a confrontar a cobrança com a sequência real da devolução. 03 Contrato define a regra A política de combustível precisa ser lida junto com a vistoria para saber qual nível era exigido na entrega.

No relato fictício, um motorista abasteceu o carro alugado poucos minutos antes da devolução, mas recebeu cobrança por combustível. A vistoria considerou uma foto feita antes da parada no posto. O conflito mostra por que horário, recibo, painel e laudo precisam contar a mesma sequência no encerramento da locação.

Por que o horário da foto muda a análise da cobrança?

Uma imagem só mostra a condição do veículo no instante em que foi registrada. Se a foto ocorreu antes do último abastecimento, ela não prova sozinha o nível do tanque na devolução, porque houve uma etapa posterior capaz de alterar exatamente esse dado.

No aluguel de veículos, contrato e entrega final encerram uma sequência de uso temporário. Por isso, comparar horários é essencial para saber se a evidência usada na cobrança corresponde ao momento correto.

Fotos feitas na devolução podem mostrar o nível do tanque no momento em que o carro foi entregue

Quais documentos podem mostrar que o carro foi abastecido depois?

O recibo do posto pode indicar hora, valor e quantidade abastecida. Somado ao registro de devolução, ele ajuda a mostrar que houve uma compra de combustível depois da foto usada pela locadora e pouco antes da entrega do veículo.

Também são úteis fotos próprias do painel e do marcador feitas na devolução. A orientação do Procon-SP recomenda acompanhar atentamente as vistorias e, se possível, fotografar o veículo nesses momentos.

O que conferir antes de contestar a taxa de combustível?

Primeiro, leia a política de combustível do contrato. Algumas locações exigem devolução no mesmo nível da retirada, enquanto outras usam regras diferentes. Sem essa informação, não basta provar que houve abastecimento; é preciso mostrar que a condição contratada foi atendida.

Depois, organize os registros por horário. Foto antiga, abastecimento e devolução precisam aparecer em ordem clara. Essa sequência reduz a discussão sobre memória e mostra objetivamente por que uma imagem anterior não deveria representar o estado final do tanque.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a reconstruir os minutos finais da locação:

Recibo do posto: mostra horário, valor e local do abastecimento.

mostra horário, valor e local do abastecimento. Foto do painel: registra o marcador próximo da devolução.

registra o marcador próximo da devolução. Laudo: indica como a locadora registrou o veículo entregue.

indica como a locadora registrou o veículo entregue. Contrato: mostra qual regra de combustível deveria ser cumprida.

Os metadados da imagem usada na vistoria podem ajudar a verificar quando aquela foto foi feita

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Como contestar uma vistoria baseada em registro anterior ao abastecimento?

A contestação deve apontar a diferença de horários e anexar os documentos na ordem em que os fatos ocorreram. O objetivo não é apenas afirmar que o tanque estava correto, mas mostrar por que a prova usada na cobrança ficou desatualizada.

O Código de Defesa do Consumidor exige informação adequada e clara nas relações de consumo. Contrato, laudo e justificativa da taxa precisam permitir que o cliente entenda o motivo e confronte a cobrança apresentada.

A seguir listamos três momentos da devolução que ajudam a demonstrar qual registro veio antes ou depois:

DADOS EM FOCO Linha da devolução Momentos que ajudam a comparar a foto usada na vistoria com o abastecimento e a devolução. Momento Registro O que mostra Antes do posto Foto da vistoria Nível antigo Abastecimento Recibo do posto Compra posterior Devolução Laudo ou foto Condição final

Como evitar que a próxima devolução dependa apenas da vistoria da locadora?

Antes de entregar as chaves, fotografe painel, quilometragem e combustível com o carro parado em local seguro. Guarde também o recibo do último posto e confira se o horário registrado no documento de devolução corresponde ao momento real.

O caso mostra que abastecer corretamente pode não bastar quando a documentação conta outra ordem. Registrar a condição final cria uma referência própria e ajuda a impedir que uma foto anterior ao posto seja tratada como se mostrasse o tanque no instante da entrega.