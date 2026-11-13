Um comprador recebe notebook anunciado com 16 GB de memória, mas a embalagem informa 8 GB. A loja fala em erro cadastral, enquanto cliente exibe o anúncio salvo. Na situação fictícia, etiquetas, comprovantes e especificações permitem comparar a configuração prometida com o produto entregue e discutir soluções legais.

O notebook entregue contradiz o anúncio

No caso fictício, o comprador escolhe um notebook de 16 GB de memória depois de comparar preços e características. Ao receber a encomenda, lê na caixa uma configuração de 8 GB e registra a divergência antes de iniciar o uso do equipamento.

A loja explica que houve falha no cadastro, mas não informa imediatamente como fará a correção. O comprador mantém o anúncio salvo, junto do pedido. O contraste entre publicidade e identificação da unidade é o ponto concreto que precisa ser esclarecido.

A loja atribuiu o problema ao cadastro do produto, mas o comprador havia guardado os registros

O que precisa ser conferido no equipamento?

A capacidade de memória de acesso aleatório, também chamada RAM, interfere na execução de programas. Uma página da Wikipédia sobre memória RAM oferece explicação básica, mas a comprovação da capacidade entregue exige etiqueta, modelo e especificações reais da unidade.

É importante não confundir RAM com espaço de armazenamento. O comprador solicita à loja o modelo exato e a configuração vendida. A expressão notebook usado pode exigir outros cuidados, mas, neste exemplo, o conflito é entre a configuração prometida e a recebida.

A página da oferta esclarece a promessa

Uma captura com a especificação de 16 GB, a data e o identificador do produto ajuda a mostrar a informação apresentada antes da compra. A nota fiscal e o pedido ligam essa oferta à unidade entregue, impedindo que a discussão fique apenas na memória do comprador.

Alguns registros têm funções diferentes na apuração:

Captura da oferta: mostra a memória anunciada e o modelo vendido.

mostra a memória anunciada e o modelo vendido. Pedido e pagamento: registram o negócio e o valor efetivamente cobrado.

registram o negócio e o valor efetivamente cobrado. Etiqueta da caixa: indica a configuração da unidade que chegou.

indica a configuração da unidade que chegou. Resposta da loja: documenta a explicação do cadastro e a proposta de correção.

A loja pode ter cometido erro de cadastro, mas a justificativa precisa ser examinada à luz da informação divulgada. Erro alegado não prova concordância do cliente com produto inferior nem define sozinho a solução jurídica devida.

Quais são as opções diante da divergência?

Os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor tratam da força da oferta e das alternativas diante de seu descumprimento. Conforme os fatos, podem ser discutidos cumprimento do anunciado, alternativa equivalente ou encerramento da compra com restituição.

A solução também depende de verificar a configuração real do equipamento e eventuais condições de troca aceitas. O valor do anúncio não basta para presumir dano moral ou indenização, pois prejuízos adicionais exigem avaliação própria e prova quando cabível.

A página da oferta e a etiqueta da embalagem passaram a ser importantes para comprovar a divergência

A reclamação pode seguir canais oficiais

O comprador solicita que a loja responda por escrito qual memória entregou e o que fará para atender à oferta. A plataforma Consumidor.gov.br permite reclamações contra empresas participantes e orienta reunir pedido, comprovantes e conversas para facilitar a análise.

Se a empresa continuar atribuindo tudo ao cadastro, o cliente pode buscar o Procon e orientação jurídica. A diferença de 8 GB deve ser documentada de maneira precisa, sem supor que todo modelo pode receber expansão de memória.

Como a conferência dos dados pode encerrar a disputa?

No relato fictício, o comprador mantém o notebook guardado e solicita uma solução compatível com a configuração contratada. A loja ainda precisa apresentar uma proposta concreta. O registro do anúncio ajuda a delimitar o compromisso, mas não substitui a análise completa do pedido.

Uma troca, ajuste aceito pelo cliente ou restituição são caminhos possíveis conforme a situação e a legislação. O conflito permanece sem sentença, porque os documentos mostram a divergência, mas não permitem antecipar qualquer desfecho judicial.