Uma aluna investe R$ 1.800 num curso online anunciado com encontros ao vivo, mas a escola substitui as aulas por gravações no semestre. Ao solicitar cancelamento, recebe crédito para outro curso. Na situação fictícia, a propaganda original permite confrontar contrato, prestação e alternativas legais possíveis.

O curso online muda de formato no meio do semestre

A estudante se matricula porque o curso online anuncia encontros ao vivo com espaço para perguntas. Depois de parte das aulas, a escola comunica que o restante será disponibilizado como vídeo gravado. O conteúdo pode continuar parecido, mas muda a possibilidade de interação.

A aluna não concorda com a substituição e solicita cancelamento. Em resposta, recebe proposta de crédito para outra turma, sem confirmação de devolução do dinheiro. Ela conserva o anúncio divulgado antes da matrícula, o pagamento e o aviso da mudança de formato.

O anúncio original se tornou importante para mostrar o que a escola havia prometido

A oferta original comprova o formato contratado

O anúncio prometia aulas ao vivo, e o comprovante dos R$ 1.800 demonstra a contratação. A discussão não se resume a saber se vídeos gravados ensinam alguma coisa, mas se a escola entregou a modalidade que influenciou a escolha da estudante.

A educação a distância pode reunir materiais gravados e encontros síncronos, mas esses recursos não são sempre equivalentes. O registro da Wikipédia sobre educação a distância ajuda a contextualizar modalidades, enquanto a oferta específica define o compromisso que deve ser examinado.

O crédito oferecido resolve a diferença?

O crédito pode ser uma proposta de acordo, mas não substitui automaticamente a escolha do consumidor quando a oferta não foi cumprida. É necessário comparar contrato, publicidade, carga horária efetivamente ministrada e condições da alternativa apresentada pela escola.

No cenário fictício, a estudante pede confirmação por escrito do valor a devolver e da parte já cursada. A conversão em aulas gravadas precisa ser avaliada conforme a promessa feita, sem considerar toda mudança suficiente, por si só, para gerar restituição integral.

O que os artigos 30 e 35 do CDC estabelecem?

O Código de Defesa do Consumidor considera vinculante a informação publicitária suficientemente precisa. Se houver recusa de cumprir a oferta, a lei prevê opções como exigir o cumprimento, aceitar serviço equivalente ou rescindir o contrato nas condições legais.

Os documentos que ajudam a comparar promessa e entrega são:

Anúncio original: registra encontros ao vivo, carga horária e possibilidade de interação.

registra encontros ao vivo, carga horária e possibilidade de interação. Contrato: mostra condições de alteração, cancelamento e pagamentos.

mostra condições de alteração, cancelamento e pagamentos. Comunicado: documenta quando a escola substituiu encontros por gravações.

documenta quando a escola substituiu encontros por gravações. Proposta de crédito: explica o que a instituição ofereceu em resposta ao pedido.

A Secretaria Nacional do Consumidor oferece formação sobre oferta e publicidade, incluindo a diferença entre anúncio e entrega. Para avaliar o caso, é necessário identificar o texto exato da propaganda, as cláusulas aceitas e os encontros realizados antes da alteração.

A oferta de crédito não encerrou o conflito sobre o cancelamento do curso

A tentativa de acordo deve deixar registros

A aluna solicita uma resposta formal sobre a diferença entre o que foi pago e o que foi ministrado. Manter mensagens, protocolo e cronograma organizados ajuda a evitar dúvidas sobre a sequência de decisões e possíveis reposições oferecidas.

O fato de existirem aulas gravadas disponíveis não comprova, sozinho, cumprimento integral da oferta ao vivo. Se o acordo não avançar, a estudante pode procurar órgãos de defesa do consumidor, levando os registros e indicando a solução pretendida.

Quando poderá existir uma decisão sobre a devolução?

No fim da situação fictícia, a escola mantém a proposta de crédito e a estudante ainda pede exame do pedido de cancelamento. O histórico da matrícula permanece reunido, mas nenhum juiz decidiu sobre a restituição ou sobre eventual indenização.

O caminho depende do conteúdo da oferta e do contrato, das aulas já prestadas e da solução efetivamente apresentada. Guardar o anúncio permite discutir fatos verificáveis, sem supor que qualquer substituição por vídeo gere o mesmo resultado.