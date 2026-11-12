Na poesia de Cora Coralina, ensinar e aprender são ações que caminham juntas. O verso sobre compartilhar conhecimentos faz parte de uma homenagem ao professor e destaca a troca de experiências. A mensagem alcança famílias, colegas de trabalho e qualquer pessoa disposta a ensinar com humildade e continuar aprendendo.

De onde veio a frase de Cora Coralina?

O verso aparece no poema Exaltação de Aninha (O Professor), em que Cora Coralina reflete sobre a responsabilidade de orientar outras pessoas. O poema não trata somente de repassar informações: valoriza o professor que cresce enquanto ensina e permanece disposto a ouvir.

A Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul cita expressamente o verso e o nome do poema em uma homenagem aos educadores. Essa referência ajuda a localizar a frase em sua origem literária, sem tratá-la como conselho anônimo espalhado pela internet.

Compartilhar experiências também pode trazer novas lições para quem já domina um assunto

Ensinar também obriga a organizar o próprio pensamento

Ao explicar uma ideia para outra pessoa, muitas vezes percebemos quais partes realmente dominamos. Uma pergunta inesperada pode mostrar um detalhe que faltava. Assim, ensinar exige atenção, clareza e revisão, não apenas repetir algo que já foi decorado.

A escritora goiana trabalhou com experiências comuns para falar de valores humanos. Na frase, o conhecimento não aparece como uma posse fechada. Ele ganha sentido quando alguém consegue compartilhar o que sabe e, ao mesmo tempo, reconhecer novas formas de aprender.

O que muda quando o aluno também pode ensinar?

Um estudante pode perceber um caminho diferente para resolver uma atividade. Ao explicar esse raciocínio, ajuda a turma e oferece ao professor outra perspectiva. Esse movimento não elimina a experiência docente, mas abre espaço para perguntas úteis e torna a aprendizagem menos dependente de respostas prontas.

Alguns gestos tornam essa troca mais fácil:

Perguntar: permitir dúvidas antes de oferecer uma explicação pronta.

permitir dúvidas antes de oferecer uma explicação pronta. Escutar: considerar caminhos diferentes para chegar à resposta.

considerar caminhos diferentes para chegar à resposta. Explicar: usar exemplos simples e conferir se fizeram sentido.

usar exemplos simples e conferir se fizeram sentido. Rever: corrigir um erro quando surgir informação melhor.

corrigir um erro quando surgir informação melhor. Compartilhar: contar o que funcionou sem esconder as dificuldades.

Em casa, algo semelhante acontece quando uma criança ensina um adulto a usar uma ferramenta digital. O adulto conserva outras experiências, porém pode aprender uma habilidade nova. A troca de saberes acontece nos dois sentidos, sem que uma pessoa precise saber tudo.

A frase lembra que o aprendizado não precisa terminar quando alguém assume o papel de professor

Aprender junto exige humildade, não falta de preparo

Reconhecer uma dúvida pode melhorar uma aula. Quem ensina continua responsável por buscar informações corretas, preparar atividades e orientar o grupo. Mas admitir que precisa conferir algo é mais útil do que inventar uma resposta apenas para manter uma aparência de autoridade.

A Academia Brasileira de Letras também registra a frase de Cora Coralina em um relato sobre formação profissional. O uso mostra como a ideia alcança outros ambientes: profissionais experientes seguem aprendendo com estudantes, colegas e desafios novos.

Onde mais o verso pode fazer sentido?

Uma avó que explica uma receita pode aprender um jeito diferente de medir ingredientes. Um colega que ensina uma tarefa pode descobrir um passo mais simples. Esses exemplos mostram como experiência e novidade podem se encontrar sem transformar a conversa em competição.

A frase de Cora Coralina não diz que todos têm o mesmo conhecimento. Ela lembra que ninguém aprende de uma vez por todas. A disposição para ouvir, testar e corrigir mantém uma habilidade viva mesmo depois de muitos anos de prática.

Ensinar pode ajudar a organizar ideias e perceber detalhes que antes passavam despercebidos

O conhecimento compartilhado continua em movimento

Ensinar bem envolve preparação, respeito e abertura para a resposta de quem aprende. O professor atento às perguntas percebe dificuldades que talvez não aparecessem em uma explicação única. Assim, pode ajustar exemplos, ritmo e atividades sem abandonar a responsabilidade de orientar.

O verso de Cora Coralina segue atual porque aproxima duas ações que parecem separadas. Ao transmitir saberes, uma pessoa também pode ampliar a própria visão. O conhecimento passa adiante e volta transformado em novas perguntas, soluções e experiências compartilhadas.