A desistência de consórcio levou ao Superior Tribunal de Justiça uma disputa sobre descontos na devolução de parcelas. A Quarta Turma decidiu que a taxa de administração e a multa analisadas devem considerar os valores efetivamente pagos, não o crédito total contratado. O julgamento ocorreu em dezembro de 2024.

O que estava em disputa no contrato de consórcio?

O processo discutiu a conta feita quando um participante deixa um grupo de consórcio antes do fim. O ponto central era saber sobre qual valor a administradora poderia calcular sua taxa: todo o crédito previsto no contrato ou somente as parcelas quitadas pelo desistente.

Em um consórcio, participantes contribuem para um fundo comum usado na aquisição de bens ou serviços. A taxa de administração remunera o trabalho de organização e gestão do grupo. Ela não deve ser confundida com juros de financiamento nem com o dinheiro destinado ao fundo comum.

Cliente e funcionária analisam parcelas de um consórcio durante atendimento, com documentos que representam os valores em discussão // Imagem ilustrativa feita por IA

A discussão chegou à Quarta Turma do STJ

O Superior Tribunal de Justiça analisou o AgInt no AREsp 2.267.326-PR. O julgamento ocorreu em 4 de dezembro de 2024, sob relatoria do ministro João Otávio de Noronha. A decisão foi unânime, conforme o informativo oficial.

A questão não exigia saber por que o cliente deixou o consórcio nem inventar o valor de sua cota. O processo descrito pelo tribunal se concentrou na base de cálculo dos descontos sobre a devolução. O ponto jurídico é mais específico que uma simples reclamação por cobrança alta.

Por que o total do contrato não virou a base de cobrança?

Para o tribunal, a taxa de administração remunera serviços relacionados à participação do consorciado. Depois da exclusão, a pessoa deixa de receber parte desse trabalho, e as obrigações futuras passam a recair sobre quem assumir a cota, conforme a situação do grupo.

Na análise desse julgamento, importa distinguir:

Parcelas pagas: base considerada para os descontos discutidos.

base considerada para os descontos discutidos. Taxa de administração: remuneração pela gestão do consórcio.

remuneração pela gestão do consórcio. Multa contratual: cobrança analisada dentro da mesma lógica de base paga.

cobrança analisada dentro da mesma lógica de base paga. Crédito total: valor originalmente contratado, que não foi aceito como base desses descontos.

O informativo oficial do STJ separa elementos da conta que podem aparecer na restituição. Cada rubrica exige atenção própria, inclusive quando o contrato fala em multa.

Comparação visual separa o total previsto no contrato das parcelas realmente pagas, mostrando as duas bases de cálculo discutidas // Imagem ilustrativa feita por IA

A decisão afastou a conta sobre o crédito total

A Quarta Turma concluiu que a taxa de administração e a multa examinadas devem incidir apenas sobre parcelas efetivamente pagas. Calcular a cobrança sobre todo o crédito previsto poderia remunerar um serviço que não continuaria sendo prestado à pessoa excluída.

As informações do Banco Central do Brasil esclarecem que contratos devem mostrar taxa de administração, condições do grupo e critérios de restituição. A decisão do STJ resolve a questão da base de cálculo no julgamento, mas não elimina a necessidade de conferir as cláusulas aplicáveis.

Como conferir os valores cobrados ao desistir?

O participante deve pedir uma memória de cálculo que identifique parcelas pagas e descontos previstos. Também é importante verificar se os percentuais e as condições estavam claros no contrato. A conta não pode misturar o valor total da carta com o montante já desembolsado.

A documentação ajuda a comparar a cobrança apresentada pela administradora com os critérios explicados no julgamento. Uma discordância concreta pode exigir reclamação e análise jurídica, pois outros componentes do consórcio e a situação individual não aparecem integralmente no resumo dessa decisão.

Comprovantes de parcelas pagas são separados do contrato de consórcio, com uma calculadora usada para revisar os descontos // Imagem ilustrativa feita por IA

O desfecho esclareceu o desconto, não o prazo

O entendimento foi publicado pelo STJ no Informativo Extraordinário 23, de janeiro de 2025, a partir do julgamento de dezembro anterior. O destaque é objetivo: a base da taxa de administração deve ser o valor efetivamente pago pelo consorciado desistente.

A decisão não estabeleceu uma promessa de devolução imediata para qualquer desistente. Quando o dinheiro será restituído é outra questão, dependente da legislação, do contrato e das condições do grupo. Misturar esses assuntos pode criar expectativa que o julgamento não autoriza.